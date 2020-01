Familiebedriften omsetter for 10 millioner i året: Herman (24) har kjøpt seg inn og eier halvparten

– Jeg har et utrolig tett bånd til min far, som også har vært en av mine beste venner gjennom hele livet. Siden jeg ikke visste hvordan formen hans kom til å være etter han ble kreftsyk, valgte jeg å flytte hjem til Sørlandet og hjelpe til, forteller Herman Feyling (24) til KRSby.

1. januar kjøpte han seg inn i familiebedriften Regntøyspesialisten med et eierskap på 49 prosent av aksjene. Faren eier de resterende prosentene.

Tidligere har han jobberfaring fra Helly Hansen-butikken i Oslo og som internasjonal salgssjef for klesmerket We Norwegians. Men da faren ble alvorlig kreftsyk for noen år siden og senere måtte kutte ned på antall jobbtimer, føltes det naturlig for 24-åringen å returnere til Sørlandet for å hjelpe til med familiebedriften.

Omsetter for 10 millioner i året

Nisjebutikken i Markens gate, hvor faren Harald Feyling kjøpte seg inn i 2009, har de siste årene omsatt for rundt 10 millioner kroner årlig, ifølge regnskapstall.no.

– Det er ikke mange som er 24 år og eier halvparten av en 10-millionersbedrift. Det er veldig spennende og man blir ydmyk. Det er store verdier som påvirker mange mennesker, sier den unge Feyling og legger til:

– Helt siden jeg var 14 år gammel og jobbet i butikken har jeg visst at jeg kom til å ende opp hos Regntøyspesialisten igjen. Det var drømmen min. Så det har aldri vært et alternativ for meg å studere. Jeg har nok «kjøpmann-genet» i meg, sier Feyling og ler.

Store ambisjoner for familiebedriften

Feyling er klar over at det er en tøff utfordring å drive en nisjebutikk i Markens gate og konkurrere mot de store kleskjedene som stadig vekk kniver om de beste prisene. Derfor er både han og faren lidenskapelig opptatt av å ta vare på kundebasen og skape en god atmosfære i butikken.

– Fremover tror jeg mange vil bli mettet på de store kjedene og heller vil ha det personlige preget igjen. Jeg håper og tror nisjebutikkene igjen vil blomstre.

– Hvilke ambisjoner har du som medeier i familiebedriften?

– Mitt ambisiøse mål er at vi skal bli Norges største på regntøy på nett innen fire år, men samtidig ikke gi slipp på butikken vår her i Kristiansand. Vi vil møte folk og snakke med folk. Det synes vi er det beste i verden.

Fakta: Regntøyspesialisten Er en tradisjonsrik butikk i Kristiansand som er over 100 år gammel. Spesialiserer seg primært på regntøy, men også turtøy og annet utstyr. Harald Feyling (66) kjøpte seg inn i bedriften i 2009, med et eierskap på 51 prosent av aksjene. I fjor kom sønnen Herman inn i bildet og kjøpte 49 prosent av aksjene. I september ble også nettbutikken regntoyspesialisten.no opprettet. Omsetning de siste fire årene: 2015: 9, 9 millioner 2016: 9,5 millioner 2017: 10,2 millioner 2018: 9,8 millioner Kilde: Regnskapstall.no

– Man er sin egen sjef

Faren Harald Feyling (66) sier på telefon til KRSby at Herman har imponert etter at han kjøpte seg inn i familiebedriften, ved å være dedikert, lærevillig og jobbe målrettet. Han roser også sønnen for å skjønne viktigheten av service og den lojale kundebasen i den tradisjonsrike butikken i Markens gate, hvor det å yte det lille ekstra er en selvfølge.

– Etter samtale med alle mine tre barn, var det ikke tvil om at det var Herman som virkelig ville inn i bedriften, og inn i det livet som jeg selv har levd i så mange år. Selv om man er sin egen sjef, så er det også en jobb du bærer med deg 24 timer i døgnet. Det føles riktig å ha med Herman på dette, sier Feyling.

Til tross for at Harald har en kreftdiagnose som kunne sinket han ned i livet, arrangerer han turer til Svalbard to ganger i året i regi av Regntøyspesialisten og trener jevnlig til å nå målet om å gå fjelltur i Nepal.

– Det er viktig å virkelig leve når man er i live, sier han avslutningsvis.