Instagram skjuler likerklikk i en testperiode: Slik reagerer lokale influensere

De siste ukene har Instagram skjult antall likerklikk i en rekke land, noe som trolig vil påvirke influensere, sponsorer og markedsføring på appen.

Den nye test-endringen, som foreløpig ikke gjelder i Norge, gjør at man fortsatt vil kunne se egne likerklikk og visninger – men ikke andres.

Julie Sletten (21) fra Kristiansand har over 58 tusen følgere på Instagram. Hun er en av dem som kan bli påvirket om Instagram velger å skjule likerklikk i Norge. Samtidig tenker hun at dette kan redusere presset spesielt unge møter på sosiale medier.

– Det er jo ingen hemmelighet at mange fokuserer på antall «likes». Om dette er noe Instagram velger å gjøre permanent, kan det jo gå utover meg som influenser, som faktisk har en inntekt via sosiale medier, forteller Sletten.

Likevel tror ikke influenseren at appen fjerner innsikten til bedrifts-profilen, som er helt avgjørende for hvilke samarbeid hun får.

Der ser Sletten blant annet hvor mange personer hun når ut til, eksponering og handlinger folk gjør via hennes profil.

– «Likes» og følgere er jo også noe man kan kjøpe, men jeg tror flere seriøse bedrifter der ute som ønsker å samarbeide med influensere, fokuserer mer på innsikten, forteller 21-åringen, og legger til:

– Jeg ser positivt på at Instagram prøver ut dette og det blir spennende å se om dette faktisk blir permanent.

Ikke bekymret

Kristiansand-influenseren Christoffer Nyhus er usikker på hvordan fjerning av likerklikk vil påvirke han og kona Monica Nyhus – som jobber med markedsføring via Instagram og andre sosiale medier. Foreløpig er de ikke bekymret.

Nyhus tenker også at Instagram gjør et godt forsøk på å fjerne noe av det presset til veldig mange unge som er på sosiale medier.

– Mange føler at «likes» og antall følgere har noe å si for hvor populære de er, og føler et press til å hele tiden måtte være interessant og vise at de gjør spennende ting, forklarer Nyhus.

– Den egentlige konkurrenten er gårsdagens deg

Stian Reinhartsen fra Kristiansand jobber daglig med sosiale medier, og driver forskjellige kontoer på Instagram med totalt 1,3 millioner følgere.

Reinhartsen tror at testperioden til Instagram vil føre til at brukere skaper mer kult og kreativt innhold.

– Jeg har troen på at dette kan bli noe positivt. Det betyr bare at vi må steppe opp gamet, sier Reinhartsen.

Med sosiale medier som levebrød, mener han at det kan være bra for unge mediebrukere å slutte å sammenligne seg med andre.

– Det ligger i vår natur, men noen vil få følelsen av å aldri strekke til. Fjerning av «likes» vil ta vekk noe av presset fra denne konkurransen og flytte det over til den eneste konkurrenten som du egentlig har – gårsdagens deg, mener han.

Vil se mer ekte og ærlig innhold

Også Geir Ove Pedersen fra Kristiansand, kjent som Geeohsnap, er enig i at Instagram tar et steg i riktig retning ved å skjule likerklikk.

– Jeg håper det blir mindre retusjerte bilder av bar hud hvor målet har vært å høste enda flere likerklikk, mener han.

Pedersen vil fremdeles kunne se sine egne likerklikk fordi han har en bedriftskonto, med over 44 tusen følgere.

Videre etterlyser influenseren et mer ekte og ærlig innhold framover på Instagram.

– Dette letter presset for mange unge som måler seg selv med andre og ikke minst i antall «likes». Hvis dette blir fjernet, tror jeg vi får se enda mer genuint innhold som blir lagt ut.

Likerklikk har mistet troverdighet

I tillegg til å påvirke influensere, vil også testprosjektet trolig påvirke hvordan sponsorer tenker om både sponsing- og markedsføring på Instagram.

Lina Herigstad fra det Oslo-baserte selskapet Ananas Swimwear sponser flere influensere på Instagram.

De ser på en kombinasjon av hvor god respons personen har fra følgere, likerklikk og kommentarer, og om personen passer deres merkevare.

Likevel mener hun at likerklikk de siste årene har mistet troverdighet, og hun frykter derfor ikke en eventuell forandring hvor Instagram skjuler «likes».

– «Likes» har en tendens til å bli kjøpt gjennom årene og har derfor mindre betydelig enn før. Vi føler at «likes» blir mindre lagt merke til, mens «tagging» blir mer populært. Samme med storys og «swipe up»-funksjon har blitt viktigere for oss.

Testprosjektet om å skjule likerklikk er tidlig i startfasen i blant annet Australia, og det er uvisst om eller når endringene vil komme til Norge.

– Testen rulles ut i Australia nå, så vi kan lære mer om hvordan dette kan gi en bedre opplevelse av Instagram, og om denne endringen kan hjelpe folk til å fokusere mindre på antall «likes» og mer på å formidle det de ønsker, sier Mia Garlick, Australias Facebook-sjef, til The Guardian.

– Mer spesialisert nisjemarkedsføring

Høyskolelektor ved institutt for markedsføring hos BI, Cecilie Staude, tror tiltaket til Instagram om å skjule likerklikk først og fremst handler om å åpne opp for mer markedsføring.

– Det handler ikke om at mange føler press på å få flere likerklikk på bildene sine, det er bare en bedre måte å si det på. Alt har en kommersiell hensikt. Å tro noe annet er naivt, mener Staude.

Videre forklarer hun at det er mange som liker et bilde på Instagram uten å helt registrere hva som er avbildet, noe som ikke gir store verdier for Instagram som markedskanal.

Staude tror derfor at det å skjule likes vil resultere i at brukere vektlegger kommentarer og dialog under bildet i større grad, og at det samtidig åpner opp for mer spesialisert nisjemarkedsføring, som sier mer om hvem vi er og hva vi liker.