Sjekk hva du kan finne på i Kristiansand i helga

Etter en rolig start på nyåret er kulturlivet i ferd med å ta seg opp i Kristiansand igjen.

Frister det å se en helaften med standup, eller kanskje den mest kjente rapperen fra Bergen i aksjon?

Her er en liste over noen utvalgte arrangementer som skjer i helga, fra fredag 24. til søndag 26. januar:

En musikal om å vokse opp

Hvor: Teateret i Kongens gate

Teateret i Kongens gate Når: Premiere fredag kveld, og spilles fem ganger til fram til 1. februar.

Kristiansand Barne- og Ungdomsteater setter opp Jason Robert Browns kritikerroste familiemusikal «13 – en musikal om det å måtte vokse opp».

– Nerd. Soss. Goth. Flinkis. Taper. Digg. Udigg. Merkelapper sitter godt når de først blir klistret på, men det vet vi ikke i den perioden vi er aller mest glad i klistremerker. Uansett må vi vokse opp – og spranget fra tween (før ungdomsårene, journ.anm.) til teen er større enn de fleste voksne husker, og de fleste barn tror, står det i arrangementet på Facebook.

Helaften standup

Aida Mahmody

Hvor: Rederiet bar og nattklubb i Vestre Strandgate

Rederiet bar og nattklubb i Vestre Strandgate Når: Fredag kveld

Rederiet bar og nattklubb inviterer til en helaften med lokalkjente stand up-komikere. På scenen står Mats Westgård, Didrik Hanssen, Tommy Premak, Fredrik Landmark og Stian Staveland.

Test lykken i musikkbingo

Hvor: Bakgården i Tollbodgata

Bakgården i Tollbodgata Når: Fredag kveld

Den populære musikkbingo-serien på Bakgården er i gang for fullt igjen, og fredag arrangeres nok en runde:

– Harald og Klodrian kjører musikkbingo annenhver fredag. I stedet for disse kjedelige bingotallene har vi byttet de ut med 75 låter som de fleste vil kjenne igjen, står det i arrangementet.

Rett opp og ned

Hvor: Kick nattklubb & scene i Dronningens gate

Kick nattklubb & scene i Dronningens gate Når: Lørdag kveld

Lars Vaular har vært en publikumsfavoritt siden han toppet de norske hitlistene i 2010 med dansbare «Rett opp og ned», etterfulgt av det kritikerroste albumet «Helt om natten, helt om dagen» samme år.

Nå returnerer bergenseren igjen til Kristiansand, for denne gangen å spille på Kick Scene. Den fremadstormende, lokale rapperen Belizio står som oppvarmingsartist.

Gå ut av komfortsonen

Hvor: Østsia

Østsia Når: Lørdag kveld

Er du student og har lyst å gå litt utenfor komfortsonen?

International Exhange Erasmus Student Network inviterer til storslagen karaokekveld på Østsia lørdag kveld, hvor du virkelig kan dra på med dine favorittlåter.

Sjekk ut gode kinofilmer

Hvor: Kristiansand kino i Vestre strandgate

Kristiansand kino i Vestre strandgate Når: Fredag til søndag

Vært en lang uke med mye jobb? Da kan du kanskje slappe av med en god kinofilm i helga.

Actionkomedien med Will Smith og Martin Lawrence, «Bad Boys For Life», vises på Kristiansand kino i helga. Det gjør også «Bombshell» – som forteller den sanne historien om de modige kvinnene som tok et solid oppgjør mot FOX News og den seksuelle trakasseringen som foregikk på arbeidsplassen.

Andre filmer som vises er blant annet bilfilmen «Ford Vs. Ferrari» med Christian Bale og Matt Damon, og krigsfilmen «1917» som fikk hele ti Oscar-nominasjoner og kapret to Golden Globe-priser.