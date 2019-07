Flere unge dropper fyllefest i Syden: – Destinasjoner skal gjerne skille seg ut både på Instagram og opplevelsesmessig.

– Fylletur har aldri fristet meg. Jeg er en rastløs person og nysgjerrig på å oppdage det rundt meg når jeg først har brukt et par tusen kroner på å reise til et varmere sted, sier 22 år gamle Frida Neverdal til KRSby.

Den reiseglade sørlendingen påpeker at hun selv drikker alkohol, men anser det likevel som positivt at «rølpeturer» har blitt en nedgående trend blant nordisk ungdom.

Nå handler reising om unike, bildevennlige opplevelser og en «ferie for sjelen».

Skyldes helsefokus

KRSby har fått tilsendt en ny rapport fra Ving, som foreløpig ikke er tilgjengelig på nett.

Undersøkelsen fra 2019 er gjennomført av YouGov på vegne av Vinggruppen i Norden, hvor 2000 personer i aldersgruppa 18 til 35 år besvart spørsmål om sine reisevaner. Ifølge rapporten det kun tre prosent av nordisk ungdom som nå reiser på ferie for å feste.

Generelt har alkoholinntaket til unge stagnert de siste årene. Direktør for kommunikasjon og samfunnsansvar i Vinmonopolet, Halvor Bing Lorentzen, hevder det er totalt 40 prosent av kundene som mener det er like trendy å drikke alkoholfritt som å drikke alkoholholdig drikke. Dette er en utvikling som er i vekst i flere land, som den britiske avisen The Guardian mener kan komme av unges økende helsefokus.

I tillegg til å holde seg sunn og reise, vil unge voksne også bygge kulturell kapital og legge til nye opplevelser på minnekortet.

Når man først har spart opp et større reisebudsjett for å oppleve noe eksotisk, higer flere etter å opprettholde et glansbilde på Instagram, mener Frida Neverdal.

– Postes det noe kulturelt eller humanitært gir dette litt ekstra kreditt. Det ser ikke like fint ut å bare reise på fylletur lenger, forklarer 22-åringen.

Fakta: Grunnen til at personer fra 18 til 35 år fra Norden ferierer 87 prosent svarte «Tid for å slappe av og hente seg inn».

84 prosent vil ha mer «Kvalitetstid med familie og venner».

64 prosent ønsket «Fri fra jobb og studier».

57 prosent trenger å «Reflektere over livet hjemme».

48 prosent vil «Lære seg noe nytt».

45 prosent «For å kunne bruk tid på en hobby».

33 prosent ønsket mer «Helse og velvære». Kilde: YouGov-undersøkelse for Ving.

En minnerik investering

Neverdal har en bachelorgrad i utviklingsstudier ved UiA, noe som har fått henne til å se verden med nye øyne.

Derfor mener hun at opplevelsesturer kan være en god investering i ny kunnskap om andre etnisiteter og samfunn, samtidig som du bidrar positivt til økonomien i landet du ferierer i.

– Du lærer ny kultur eller bidrar til det samfunnet du reiser til, noe som er en fin ting.

22-åringen har totalt vært i 16 ulike land. Etter å ha bodd tre måneder av gangen i den amerikanske delstaten Sør-Carolina og Yogyakarta i Indonesia, har den reiseglade sørlendingen opparbeidet seg en del erfaringer på reisen.

Noe som har vært med på å forme reisepreferansene hennes når det gjelder å sette pris på gastronomiske opplevelser, sjeldne monumenter, lokal kunst, vakre solnedganger og fjelltopper.

– Det kuleste jeg har opplevd var da vi tilfeldigvis ble kjent med noen lokale da jeg bodde i Indonesia i januar. De tok oss med til en koselig gjemt bar som hadde spennende kunst som dekorasjon. I tillegg var det veldig gøy å kunne lære språket av lokalfolk, noe som var en fordel da jeg skulle prute, legger Neverdal til.

Undersøkelsen viser at interessen for unike ferieopplevelser blant personer mellom 18 og 35 år har økt, hvorav 35 prosent mener det er viktig å oppleve lokal kultur.

Ifølge reiseekspert Hanne Marit Tobiassen handler den nye reisetrenden om at unge ønsker merverdi under reisen i form av mat, aktiviteter, natur eller lokale oppholdssteder utenom turistområdene, som skiller seg ut.

– Nordmenn har i større grad blitt opptatt av å fylle reisen med elementer som oppleves unike og annerledes, gjerne med en lokal forankring og skreddersydde aktiviteter og opplevelser. Overnattingssteder, restauranter og destinasjoner skal gjerne skille seg ut både på Instagram og opplevelsesmessig, forklarer Tobiassen.

Nesten halvparten sparer til reise

Selv om det nå ønskes merverdi av den eksotiske ferieopplevelsen, har unge voksne blitt mer prisbevisste. Hele 66 prosent i aldersgruppa mellom 18 og 35 år mener pris er den viktigste faktoren når man skal bestille ferie.

Likevel er det reising 46 prosent av nordisk ungdom prioriterer i løpet av året. En statistikk den reiseglade sørlendingen Frida Neverdal stiller seg bak.

– Jeg sjekker billige flybilletter nesten hver dag på Kiwi.com. Ofte besøker jeg venner som er bosatt i andre land for å bo gratis og se mer av destinasjonen med lokale øyne. Bruker jeg mindre av budsjettet på et sted, har jeg råd til å oppleve vakre fjelltopper eller museum med gode venner i et nytt land.

Neverdal legger til at hun sparte opp 50.000 kroner for å bo i Asia og Amerika over lengre tid, som var budsjettert til opplevelsesrike øyeblikk og reise til naboland som Bali og Singapore.

For å få en mest mulig minnerik ferietur anbefaler reiseekspert Hanne Marit Tobiassen å ikke planlegge for mye av ferieturen, med unntak av matopplevelser.

– Det er ikke vits i å spise dårlig mat på ferie. Søk opp tips på forhånd slik at du kan planlegge matopplevelsene, men ikke planlegg for mye. Spør heller lokale om deres favorittrestaurant, for det er tilfeldighetene som kan være de beste opplevelsene på en reise, råder hun.

Tobiassen kan skryte på seg eksotiske opplevelser i 43 land, og legger til hennes viktigste reiseerfaringer:

– Ha alltid en powerbank i tilfelle mobilen går tom for strøm, og gyldig reiseforsikring om det skulle skje noe med deg selv eller bagasjen. Også pakk verdisaker i håndbagasjen i tilfelle innsjekket bagasje forsvinner eller blir forsinket, spesielt et skjerf. Det kan bli uunnværlig i situasjoner som på stranda eller på kaldere netter.