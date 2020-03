Dødsing, kvinnedagen og en rekke arrangementer: I helga skjer det veldig mye i Kristiansand

Helga nærmer seg med stormskritt nok en gang og som vanlig er det mye forskjellig som skjer i Kristiansand.

Frister det å dra på konsert eller se våghalser i aksjon på Aquarama? Eller lurer du på hvordan den internasjonale kvinnedagen 8. mars skal markeres i Kristiansand?

Da kan du ta en titt på denne guiden, som inneholder utvalgte arrangementer fra fredag 6. mars til søndag 8. mars:

Marker kvinnedagen i Kristiansand

Hvor: Torvet i Kristiansand.

Torvet i Kristiansand. Når: Fredag til søndag.

For å markere årets kvinnedag, som har kampanjen «mitt liv, mine penger», har 8. mars-komiteen i Kristiansand laget festivalen Kvinnedager, som startet tirsdag denne uka og varer fram til tirsdag 10. mars.

Her er noe av høydepunktene som skjer i helga:

Fredag 6. mars:

Panelsamtale om kvinnedagen i historisk perspektiv, på UiA klokken 13.

«Girls of the sun»-filmvisning i Dronningens gate 69 klokken 18, i regi av Kurdere i Kristiansand og Kampkomiteen.

Lørdag 7. mars:

Arrangement om integrering, økonomisk selvstendighet og likestilling, arrangert i samarbeid med Afrikansk kvinneforening. Starter klokken 13 i FIDAs lokaler i Markens gate 35.

Konseptet Kvinnekonsert arrangeres samme dag på Teateret klokken 19.

Søndag 8. mars:

Kunstutstilling om kvinnekroppen i Arteriet på Lumber klokken 12.

Appeller ved Øvre Torv klokken 15, med representanter fra CARE Norge, Krisesenteret og AUF.

Årets 8. mars-tog starter på Øvre Torv 15.30.

Siste «Jonas»-forestilling

Hvor: Kilden

Kilden Når: Fredag kveld

Fredag kveld er det siste sjanse til å se det kritikerroste stykket «Jonas» i Kilden, som er et av Kilden Teaters bestselgende satsinger på lenge.

– Det er et spennende kunstnerisk lag som står bak denne forestillingen og Honningbarna har både musikk og lyddesign, skriver Kilden.

Fædrelandsvennen var begeistret for Bjørneboe-satsingen i anmeldelsen og ga forestillingen terningkast fem.

– Kilden Teater innleder Bjørneboe-jubileet med en Jonas-versjon som har brei appell og gir dyp innsikt i Jens Bjørneboes univers, skriver anmelder Emil Otto Syvertsen.

Dra på dødsekonkurranse

Hvor: Aquarama.

Aquarama. Når: Lørdag formiddag.

Lørdag arrangeres dødsekonkurransen «Døds: Winter Edition» på Aquarama. Sup og Stup-festivalen ble arrangert for åttende år på rad utendørs i Lillesand i fjor, men til helga er det altså klart for innendørs utgave.

– Fra klokken 13 til 16 er det dødsekonkurranse med de råeste dødserne i landet. Tidligere verdensmestere kommer i tillegg til andre lokale og nasjonale våghalser, står det i arrangementet.

Se en god film

Hvor: Kristiansand kino.

Kristiansand kino. Når: Fredag- til søndag.

I helga kan du se alt fra det franske Oscar-nominerte dramaet «De Elendige» til den nye norske filmen «Alle utlendinger har lukka gardiner».

Den sistnevnte filmen skildrer et multikulturelt fellesskap i drabantbyen Romsås i Oslo, og gjennom karakterene «Isa» og «Mariana» tar filmen opp tema som kjærlighet, seksualitet, identitet, og grensetesting i forhold til foreldre.

Hvis du er i humør til en god skrekkfilm vises også «The Invisible Man» i helga, i tillegg til den nye Hollywood-komedien «The Gentlemen».

Dra på «skjeggtreff»

Hvor: The Man Cave Barber Lounge i Markens gate

The Man Cave Barber Lounge i Markens gate Når: Lørdag formiddag

Den nasjonale gruppa Skjeggmenn har rundt 12.000 medlemmer på landsbasis.

På lørdag arrangerer de «skjeggtreff» hos The Man Cave Barber Lounge i Markens gate, hvor du garantert vil møte noen sørlendinger som bærer skjegget sitt med stolthet.

Sjekk ut en rekke konserter

Hvor: Ulike scener i Kvadraturen og på Odderøya.

Ulike scener i Kvadraturen og på Odderøya. Når: Fredag- til søndag.

I helga arrangeres det en rekke konserter i Kristiansand. Her er et utvalg:

Amatørkveld på Østsia fredag kveld.

Aiming For Enrike – Fredag kveld på Vaktbua.

Mezzoforte med Noel McCalla – Fredag kveld på Kilden

Pats Nichols – Lørdag kveld på Vaktbua.

Tore Bråthen Kvartett – Lørdag ettermiddag på Jonas B.

Eliz – Intimkonsert på Bakgården lørdag formiddag.

Blå Toner mot kreft – 30 musikere invitere til veldedig konsert til Kreftforeningen, på Kick scene lørdag kveld.

CHMØD x Isachsen – Søndag kveld på Vaktbua.

God helg!