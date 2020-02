Han ble byens nye FIFA-mester: – Gjør alt jeg kan for å satse på dette

– Det var fantastisk å kapre førsteplassen. I helgene øver jeg mye og spiller opp til 30 FIFA-kamper. Jeg gjør alt jeg kan for å satse på dette, sier Tveit-talentet Olav Bakken (16) til KRSby.

Lørdag formiddag arrangerte IK Start og ulike sponsorer E-sport-mesterskap på Thon Hotel Parken, hvor Bakken kapret tittelen som byens nye FIFA-mester.

Over 30 deltakere fra alderen 13 år og oppover kjempet om førstepremien – som blant annet sikret 12.000 FIFA-poeng. Disse poengene gir «FIFA coins» som kan brukes til å kjøpe spillere i FIFA Ultimate Team, som på verdensbasis er blitt en milliardindustri, ifølge nettstedet Gamereactor.

– Veldig gøy å følge med på dem

Vinneren Olav Bakken kommer fra en E-sport-interessert familie. Han er broren til proffgamer Andreas «Netsix» Bakken (21), som i fjor vant internasjonal FIFA-turnering og signerte proffkontrakt.

I tillegg er faren Arne en trofast støttespiller når sønnene deltar på NM og andre E-sport-arrangementer.

– Jeg synes det er veldig gøy å følge med på dem, sier han stolt om sønnenes satsing.

Skal signere en spill i nær framtid

Robert Sachs jobber som E-sport- ansvarlig i Start og sier han merker en økende interesse for E-sport blant unge i byen. Under lørdagens FIFA-turnering sjekket han nivået på lokale spillere – og alt tydet på at han var fornøyd med det han så.

– For oss i IK Start er FIFA-elementet i E-sport det viktigste. Vi merker en økende interesse for spillet her i byen, spesielt fra unge fra 8-årsalderen og oppover, sier Sachs.

I skrivende stund er det tre lokale talenter som er signert til Starts E-sportslag, som konkurrerer i en liga mot landets beste FIFA-spillere. George Sautoglu (26) er signert som trener og Jusup Shakbiev (21) og Kasper Hornnes (18) signert som spillere.

– Før E-sportsligaen starter i mars har vi tenkt å signere en spiller til, røper Sachs – og legger til at han ikke kan gå i detaljer enda.

– Mer aksept for gaming i dag

Start-signerte Kasper Hornnes (18) har vært lidenskapelig opptatt av FIFA siden brødrene introduserte ham for spillet i 2007. 18-åringen trener rundt 14 timer i uka og jobber dedikert for å forbedre FIFA-teknikken før E-sportsligaen begynner i mars.

Hornnes både håper og tror at miljøet i byen vil vokse.

– Det er et godt E-sportsmiljø i Kristiansand fra før og det er fint at folk med samme interesser samles. Det er mer aksept for gaming i dag enn før, i tillegg til at flere prater om det og mediene skriver om det. Det synes jeg er positivt, sier Hornnes.

– Hva er ditt langsiktige mål med E-sport?

– Jeg har et mål å bli norgesmester og kunne leve av det en dag. Men jeg må se realistisk på det og må kanskje vente til gaming er stort nok i Norge før det skjer. Men det hadde vært veldig gøy, sier Hornnes avslutningsvis.