Dette kan du finne på i Kristiansand i helga

Den siste novemberhelga byr på alt fra åpning av julemarkedet på Torvet, til flere humorshow, juleølfestival og ikke minst den omdiskuterte handledagen Black Friday.

Men den byr også på en rekke konserter og kinopremierer. Ta et titt i ukas helgeguide og se om du finner noe for deg!

Sjekk hva du kan finne på fra torsdag 28. november til søndag 1. desember:

Improkveld på Charlies

Charlies / Facebook

Hvor: Charlies

Charlies Når: Torsdag kveld

Torsdag er det klart for improkveld på Charlies, hvor Didrik Dahlgren Hanssen, Fredrik Landmark, Johannes Blåsternes, Ulrik Grimstad og Fredrik Jakobsen samles til en humorkveld hvor alt kan skje.

Grønn torsdag

DNT Sør

Hvor: DNT Sør (Kvadraturen)

DNT Sør (Kvadraturen) Når: Torsdag kveld

Ungdommene i Den Norske Turforening Sør tar initiativet til å gjøre friluftslivet grønnere og mer bærekraftig, og samtidig være en motvekt til dagens kjøpepress og Black Friday.

– Vi mener at det absolutt ikke er nødvendig å kjøpe alt nytt. Gjenbruk er fett, ikke sant? skriver DNT på Facebook.

Black Friday

Hvor: Kvadraturen og Sørlandssenteret

Kvadraturen og Sørlandssenteret Når: Hovedsakelig fredag, men også utover helga.

Fredag er det klart for den store handledagen Black Friday, hvor nordmenn i fjor dro kortet for hele 3,7 milliarder kroner.

Rybak-urpremiere

Dag Jenssen/ Kilden

Hvor : Kilden

: Kilden Når: Torsdag ettermiddag

Torsdag kveld er det urpremiere på «Trolle og den magiske fela» i Kilden, en familiemusikal av Alexander Rybak og Jostein Kirkeby-Garstad. Musikalen tematiserer det å våge å være annerledes, og akseptere det som er annerledes ved andre.

Humor-firkløver i Kilden

Hvor: Kilden

Kilden Når: Fredag kveld

Komikerne Nicolay Ramm fra «Ramm, ferdig, gå», Hans Morten Hansen fra «Side om Side», Rasmus Wold fra blant annet «Helt Perfekt» og Jørgen EP fra «Hvite Gutter» forener krefter fredag kveld med humorshowet «Julelatter».

Juleshow med Rosén

Kristian Hole

Hvor: Radisson Blu Caledonien Hotel

Radisson Blu Caledonien Hotel Når: Fredag- og lørdag kveld

Alex Rosén, som tidligere i høst besøkte UiA under Verdensdagen for psykisk helse, returnerer til byen for å holde juleshow på Caledonien fredag og lørdag.

Kulturcontainer på Teateret

Hvor: Teateret

Teateret Når: Lørdag ettermiddag

Lørdag arrangeres «Kulturcontainer» på Teateret, som byr på musikere som Bjørn David, Svein Øverland, Jann Florian, Kenneth Brigsdal fra gruppa The Violent Years, og dj SoundSAM.

Kristiansand juleølfestival

Shutterstock

Hvor: Bakgården

Bakgården Når: Lørdag ettermiddag

Lørdag ettermiddag er det klart for årets utgave av Kristiansand juleølfestival, hvor flere lokale, men også nasjonale, bryggerier får vise seg fram.

Julebyen Kristiansand

Hvor: Torvet

Torvet Når: Lørdag formiddag (varer helt til 23. desember)

Lørdag åpner årets julemarked på Torvet i Kristiansand, som i år byr på julemusikk, isbanen Kompis, juleverksted og forskjellige matboder. Søndag er det klart for den tradisjonsrike tenning av julegrana på Torvet.

Se en god film

Hvor: Kristiansand kino

Kristiansand kino Når: Torsdag- til søndag

Kinohelga byr på alt fra koselige julefilmer som «Last Christmas» og «Snekker Andersen og Julenissen: Den vesle bygda som glemte at det var jul», til mørke filmer som den kritikerroste «Skin» eller western-skrekkfilmen «The Nightingale».

På Cinemateket i Kongens Gate kan du torsdag kveld se spagetti-western-klassikeren «Once upon a time in the west» av regissør Sergio Leone.

Dra på konsert

Kyrre Lien / NTB SCANPIX

Disse konsertene kan du få med deg i helga:

Arctic Valence og Leira – Vaktbua torsdag kveld

– Vaktbua torsdag kveld Lüdo – Vaktbua fredag kveld

– Vaktbua fredag kveld FunkyBaptized - Kristiansand frikirke fredag kveld

- Kristiansand frikirke fredag kveld car.pool og Jejune – Vaktbua lørdag kveld

– Vaktbua lørdag kveld Hot Club de Norvège – Teateret fredag kveld

– Teateret fredag kveld Kammerkonsert med KSO – Sørlandets Kunstmuseum lørdag formiddag

– Sørlandets Kunstmuseum lørdag formiddag Julekonsert med Kurt Nilsen – Lørdag kveld i Kilden

