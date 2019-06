– Vi visste at de andre deltakerne var gode, men vi klarte å jobbe jevnt og kjappest sammen, sier den fornøyde vinneren Charlotte Nevland til KRSby.

Hun og lagvenninnen Veslemøy Kollstad, stakk av med seieren under det årlige sørlandsmesterskapet i Crossfit «Battle of South» hos Crossfit 46 på Lund.

For å delta måtte to personer være på lag og samarbeide. Deltakerne måtte gjennom en rekke ulike øvelser i blant annet olympiske løft, ulike kroppsbevegelser og styrkeløft på kort tid.

Damares Stenbakk

Kvalifisert til verdensmesterskap

I øvelsen hvor deltakerne skulle løfte en så tung stang som mulig utstrekt over hodet, med valgfri teknikk, slo begge jentene sine tidligere rekorder og landet samlet på 195 kilo.

– Dette var sabla gøy, spesielt når du gjør ditt aller beste og begge to får personlig rekord. Når publikum lagde jubel og så god stemning var det ekstra gøy å gi inn, smiler Veslemøy Kollstad.

Damares Stenbakk

Nevland har nå trent i syv år, mens Kollstad har lagt seg i hardtrening i over ett år. Jentene understreker at de er godt vant til tøff motstand og konkurrer jevnlig i crossfit.

Nylig kom Veslemøy på 13. plass og Charlotte på sjetteplass i norgesmesterskapet i Stavanger. Noe som kvalifiserte sistnevnte til VM i Sverige 30. august.

Gikk inn for å vinne

For Morten Rasch Arnesen og Magnus Frantzen fra Crossfit Kvadraturen var lørdagens seier svært viktig for å hevde seg.

Damares Stenbakk

– Det er viktig å vise oss fra vårt beste, spesielt når vi også er tatt med til VM i Sverige, sier Morten Rasch Arnesen og smiler lurt.

Samarbeidspartneren Magnus Frantzen nikker seg enig, og legger til:

– Også er det deilig å få ut litt konkurranseinstinkt, samtidig som man møter nye folk, kjente fjes og kan slappe av i nydelig vær.

Målet til Arnesen og Frantzen er å bli regjerende verdensmestere.

Damares Stenbakk

Full sal med jubel og latter

56 deltakere fra Lillesand, Grimstad, Flekkefjord og Kristiansand tok turen til Crossfit 46 på Lund for å teste ut evnene i sporten. Dette er sjette året Sindre Trondsen arrangerer «Battle of South» i den tøffe treningsformen.

Damares Stenbakk

– Dette er en lavterskel konkurranse som er med på å samle alle ivrige i miljøet til å kjenne på mestring, men også være sosiale, sier han.

Og det var full sal med jubel og latter i lokalene på Lund lørdag. Noe som setter et stort smil hos Trondsen.

– Jeg er utrolig fornøyd, ikke minst ble overrasket. Faktisk forventet jeg at folk skulle ut på sjøen når det er smeigevær, heldigvis ville flere ta turen for å hygge seg her, avslutter arrangøren fornøyd.

Oversikt over plasseringene fra lørdagens konkurranse:

Damares Stenbakk

Masterklasse (35+) menn:

1. plass: Kim Thomas Mikkelsen fra Crossfit Hunsfos og Kenneth Egebakken fra Crossfit 46

2. plass: Espen Pilskog og Kai Birger Amundsen fra Crossfit Flekkefjord

3. plass: Kjetil Syvertsen fra Crossfit Kvadraturen og Jarand Sørsdal fra Crossfit Kristiansand

Damares Stenbakk

Menn:

1. plass: Magnus Frantzen og Morten Rasch Arnesen fra Crossfit Kvadraturen

2. plass: Thor Isak Mosvold og Thor Isak Mosvold Hogga fra Crossfit Kristiansand

3. plass: Loyd Kaaland og Frank Leonardo Fredriksen

Masterklasse (35+) kvinner:

1. plass: Cecilie Almås fra Crossfit Kvadraturen og Heidi Dokkedal fra Crossfit Kristiansand

2. plass: Ariel Khavari og Monica Caroline Fronth fra Crossfit Kristiansand

3. plass: Helene Trøite og Mari Eldor fra Crossfit 46/Crossfit Kristiansand

Damares Stenbakk

Kvinner:

1. plass: Charlotte Nevnland og Veslemøy Kollstad fra Crossfit Kvadraturen

2. plass: Martine Roland og Vilde Steiner fra Crossfit Kristiansand

Delt 3. plass: Siri Sola og Karen Jensen fra Crossfit 46

3. plass: Anne Ulstein og Kristin Birkeland fra Crossfit Hunsfos