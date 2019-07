– Det er ekstremt mye å plukke opp. Folk er ikke flinke nok til å sortere søppel, mener Feruz Sumuy, som jobber iherdig med å rydde festivalområdet for Palmesus.

Skulle vært mer forberedt

Organisasjonen Lions har ansvar for glass og pant under festivalen. De jobber frivillig som innkasserer pengene fra Palmesus, og deler midler til trengende.

Elina Hjønnevåg

– Det er første året vi har dette samarbeidet. Hadde vi vært litt mer forberedt, skulle vi hatt flere miljøstasjoner, sier Tor Olav Bjoraa fra Lions Club, ansvarlig for innsamling av pant under Palmesus.

Elina Hjønnevåg

Under festivalhelgen er det mellom 15 og 20 personer fra Lions som sorterer avfall på Palmesus. I tillegg er det flere hundre som plukker søppel.

Ifølge Bjoraa kaster publikum oftest søpla rett i nærmeste dunk, til tross for at det finnes kildesortering.

– Det jeg ser når jeg går rundt og kikker i dunkene, er at der det skal være pantevarer, der finner jeg pizza og forskjellig mat. I de andre dunkene som skal være til restavfall, finner jeg flasker og plast, sier han oppgitt.

Elina Hjønnevåg

Ønsker å være et godt eksempel

Palmesusdeltaker Ronny Myrene fra Søgne har lagt merke til at folk slenger fra seg plast og kopper «overalt». Selv ønsker han å være et godt eksempel.

Elina Hjønnevåg

– Palmesus har mange som plukker søppel. Jeg synes de gjør en god jobb, men det er fortsatt mye søppel igjen. Samtidig forstår jeg at det er vanskelig å holde styr på så mange mennesker på en gang.

Selv om han egentlig er nøye på hvor han hiver ting, skjønner han at det går litt i hytt og vær etter hvert som folk får mye å drikke.

Elina Hjønnevåg

Sluttet med plast-sjetonger

Ifølge festivalsjef Leif Fosselie, jobber de målrettet for å være miljøvennlige. Han sier de har blitt mer bevisste de siste årene. De har avtale med flere ulike aktører for å ivareta avfall på en god måte. Deriblant Lions.

– Helt fra vi startet har vi hatt en miljøvisjon, som sier at vi skal forlate Bystranda og området i bedre stand når vi overtok området.

Tidligere hadde Palmesus for eksempel 400 000 bonger i plast. Dette har de sluttet helt med, og publikum kan i år betale med kort.

Elina Hjønnevåg

På vei i riktig retning

– Det finnes fortsatt ingen perfekte måter å håndtere engangsemballasje på, konstaterer han.

Fosselie opplyser at Palmesus har et team på flere hundre personer som rydder både før, under og etter festivalen. Det ryddes også rundt festivalområdet, i tillegg til at de har hyret inn dykkere som skal rydde i sjøen.

– Vi har et miljøansvar både som bedrift og arrangør. Dessuten er vi i en posisjon hvor vi kan påvirke andre til å tenke på miljøet rundt oss, forteller Fosselie.

Miljøengasjert

– Vi må alle tenke på miljøet, oppfordrer Anja Tveite.

26-åringen har pyntet seg med miljøvennlig glitter som ikke inneholder plast. Også limet er miljøvennlig, forteller hun.

Elina Hjønnevåg

– Det koster jo ikke mer med glitter uten plast. Ikke alle er klar over skjult plast som glitter. Vi må alle tenke på miljøet, oppfordrer Anja Tveite.