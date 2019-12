Er hun Sørlandets mest julegale? Jorun Stiansen pleier å ha fem juletrær i stua

– Som barn gledet jeg meg til jul allerede på 17. mai og startet på ønskelista til nissen. Det er så mange gode barndomsminner som er knyttet til akkurat denne høytida for meg, sier en smilende Jorun Stiansen (35) til KRSby.

Du hører «Driving Home for Christmas» av Chris Rea som spilles med lavt volum i bakgrunn, og knitring fra den virtuelle peisen på Netflix.

Juletreet og all julepynt med sentimental verdi står framme og er nøye planlagt. Når du ser deg rundt henger det sukkerstenger rundt omkring i den lille leiligheten til Jorun Stiansen i Grimstad sentrum.

Damares Stenbakk

Allerede 1. november var alt klart til den hellige høytida i desember.

– Desember er for kort, og man venter bare på jula i november uansett. Derfor har jeg de ti siste årene pynta hele stua ferdig 1. november og feirer rolig med julebrus, grøt, pepperkaker og pinnekjøtt. I desember øker jeg inntaket med mat og filmer, forklarer Stiansen fornøyd.

Les også: Disse dagene får du kjøpt alkohol i jula

Hvert juletre har eget tema

Damares Stenbakk

Til vanlig pleier Jorun å ha minst fem juletrær i stua, hvor alle trærne har hvert sitt tema.

– I fjor hadde hvert sitt tre eget tema. Ett skulle ligne en skog med vedkubber og brun pynt. Det var også et tre hvor det bare var snø, sølv og hvit pynt, mens et annet juletre hadde tepper rundt hele seg.

I år har hun tonet ned pyntinga litt for å gjøre seg klar til innflytting i ny leilighet i Grimstad på nyåret. Men Stiansen understreker at det allerede planlegges hvordan neste års julefeiring i ny leilighet skal se ut – det vil si enda mer julestemning, julepynt og andre assosiasjoner til den hellige høytida i desember.

– Nå planlegger jeg allerede å ta den helt ut i den nye leiligheten neste år, som jeg og samboeren holder på å pusse opp nå, legger hun til og ler.

I oktober og november i år har nordmenn allerede importert julepynt for like over 150 millioner kroner, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Damares Stenbakk

En skulle tro at en som er så glad i jula som Jorun Stiansen sprenger budsjettet på julepynt, men tvert imot. Det meste av pynten i leiligheten er arvet.

– Jeg kjøper sjeldent noe nytt fordi jeg havner alltid tilbake på tingene jeg har arva fra barndommen. Det lille juletreet fra besta, som gikk bort for seks år siden, må jeg alltid ha framme. Samme med snømannen som jeg kjøpte til min far for 10 kroner da jeg var seks år gammel, minnes hun smilende.

Damares Stenbakk

Hellige tradisjoner følges slavisk

Jorun husker fortsatt hennes første møte med «julenissen» som treåring. Hun kjenner fortsatt den samme spenningen i kroppen og kriblingen i magen fra hun var barn når hun forteller.

– Pappa løfter meg opp fra sprinkelsenga, tok fram julesokken med godteri og fortalte at selve nissen hadde vært hos meg. Jeg husker jeg begynte å riste av glede. Tanken på at nissen hadde vært hos meg var en helt spesiell følelse jeg aldri glemmer, forklarer 35-åringen latterfull mens hun kniper igjen øynene og rister med hendene.

Damares Stenbakk

Helt siden den dagen har juletida og alt som hører til vært assosiert som noe magisk og gledesfylt for Jorun Stiansen.

Noe som har gjort at venndølen fortsatt følger alle barndomstradisjonene slavisk i voksen alder.

– Julaften er filmer på NRK i pysj, med godteri i julestrømpa. Vi må alltid i Vennesla kirke for å besøke grava til bestefar. Og det er aldri jul uten mandelen i riskremen etter middag, før kvelden avsluttes med julequiz, godteri, gaver og bare å ha det deilig. Jeg har gjort akkurat det samme i 35 år. En gang jeg prøvde å endre på noe til jul, begynte jeg å grine, ler hun.

Fakta: Slik kommer Jorun i julestemning Filmer: «The Grinch», «Nå er det jul – igjen (The Santa Claus)», «The Christmas Chronicles», «A Christmas Carol» fra 1999, «Fred Clause», «Hjemme Alene» 1 og 2. Kun på julaften ser jeg «Reisen til Julestjernen» og «Tre Nøtter til Askepott».

«The Grinch», «Nå er det jul – igjen (The Santa Claus)», «The Christmas Chronicles», «A Christmas Carol» fra 1999, «Fred Clause», «Hjemme Alene» 1 og 2. Kun på julaften ser jeg «Reisen til Julestjernen» og «Tre Nøtter til Askepott». Sanger: Nat King Cole – The Christmas Song, Frank Sinatra – Have Your Self A Merry Little Christmas.

Nat King Cole – The Christmas Song, Frank Sinatra – Have Your Self A Merry Little Christmas. Spise: Nisseskum, sukkerstenger, krumkaker, kokkosmakroner, risboller, peppermynte kaker, pepperkaker, Liebermanns kakemenn og drikke Sørlands julebrus. I tillegg spise grøt med ekstra kanel og sukker med rød saft ved siden av. Samt pinnekjøtt med kålrabistappe og poteter.

– Vondt når folk forbinder jula med stress

I år kommer nordmenn til å bruke rundt 51 milliarder kroner på jula, og en undersøkelse viser at vi planlegger å bruker over 1000 kroner mer på årets julefeiring, sammenlignet med i fjor.

En undersøkelse Ipsos har laget for DNB viser at hver nordmann i snitt planlegger å bruke 12.288 på årets julefeiring, hvor gaver naturligvis er den største utgiftsposten, en økning på 10 prosent fra beløpet vi planla å bruke under jula i fjor.

Damares Stenbakk

Stiansen synes det er trist at hennes favoritthøytid blir assosiert med stress, høy puls og fokus på høyt gavebudsjett når julas magi handler om å skape glede, latter og hjerterom til de rundt seg.

– Jeg blir alltid overrasket og synes det er vondt når folk forbinder jula med stress, høy puls og et gavebudsjett som er sinnssykt. Det er ekstreme forventninger om at jula skal være perfekt.

Hun legger til at det derfor er spesielt viktig å vise kjærlighet og gi tid til hverandre nå, om man ikke gjør dette i en ellers stressende hverdag.

– Tiden strekker ikke til, og det gjør folk hissige, slik at de ønsker at høytida skal bli ferdig. Selv om jeg ramser opp ting som forsterker julefølelsen for meg, kunne du tatt vekk alt og jeg ville fremdeles hatt julas magi i hjertet. Den handler tross alt om å ta seg tid til å være med familie og venner, sier hun.