Ville russeknuter, festing og inkludering: Møt de nye russepresidentene

– Dette er noe vi har gledet oss til lenge. Russetida kommer til å gå over all forventning, sier Joakim Heistad Hansen (18), nyvalgt russepresident for Kvadraturen Skolesenter.

Nylig ble byens russepresidenter valgt hos de forskjellige videregående skolene i Kristiansand.

KRSby har derfor tatt en prat med dem om hvilke forventninger de har til russetida, hva de gleder og gruer seg mest til og ikke minst hvilke russeknuter de skal ta.

– Det jeg gleder meg mest til er å drikke

Kristian Hole

– Jeg gleder meg mest til alle arrangementene, gå i 17-mai toget og dra på landstreffene. Det jeg gruer meg til er at det er en del ansvar, blant annet å jobbe sammen med politiet. Det har blitt strengere for russ generelt de siste årene, og derfor blir det en utfordring for oss, sier Allan Kenneth Ssekamate (18), president ved Kvadraturen Skolesenter.

Han gir ordet videre til Nicolas Isaiah Chapman (18), president på Tangen:

– Det jeg gleder meg mest til er å drikke. Og det jeg gruer meg mest til er å drikke, sier Chapman og ler.

Presidentene sier videre at hovedbasen for Kristiansand-russen i 2020 blir på Odderøya og ved området rundt IKEA. Men hvilket utested de skal samarbeide med om russe-kick off og russefeiring er fortsatt usikkert.

Det presidentene derimot er sikre på er at alle i russekullet skal være med på moroa.

– Det viktigste er at alle skal få gode minner og bli inkludert på alle arrangementer, sier Ssekamate, mens resten av presidentene nikker og er enige.

Kristian Hole

– Møte nye folk på tvers av skolene

Russepresident for Akademiet videregående skole, Per Kristian Gauslaa (18), kunne ikke stille da KRSby intervjuet de fire andre. Men han forklarer på telefon at han gleder seg til å bli kjent med hele russekullet i byen:

– Jeg gleder meg til å dra rundt og møte nye folk på tvers av skolene i Kristiansand og selvfølgelig til dra på landstreff. Det jeg gruer meg mest til er slutten på russetida. Den dagen må være ganske trist. Da er det over for alltid, sier Gauslaa.

Russeknutene er også en sentral del av russetida. KRSby tok selvfølgelig en spørrerunde for å sjekke hvilke knuter de ulike presidentene har planer om å gjennomføre:

Allan Kenneth: – Jeg tenker å ta «kassa»: 24 øl på 24 timer!

Per Kristian: – Jeg sier kassa jeg også.

Joakim: – Kongla!

Nicolas: – Jeg oppfordrer folk til å ta knuten «kjøp lunsj til presidenten din».

Peder: – Aner ikke. Krabbe naken over Varoddbrua? Nei da.

– Skal ta vare på hverandre

Kristian Hole

Men med vill russefeiring kommer det også mye ansvar, noe presidentene er fullstendig klar over.

Ssekamate forteller at noe av det viktigste som russepresident blir å sørge for at alle russ føler seg trygge. De har derfor allerede begynt å planlegge samarbeidet med politiet, ulike helsesøstre, rektorer og natteravner.

– Tidligere har det blant annet blitt delt ut trygghetsalarmer for russen – hva tenker dere om ulike tiltak som bør gjøres i Kristiansand i 2020?

– Jeg er i samtale med politiet nå. Og vi har hatt besøk av helsesøster på skolen, hvor det har blitt rettet fokus mot temaer som forebygging av voldtekt og hvordan russen skal ta vare på hverandre. Når russetida nærmer seg har vi nok fått ordnet flere antall natteravner som kan hjelpe også. Jeg tror disse problemene først og fremst skjer på landstreffene, hvor det er tusenvis av ukjente og overberusede personer, og ikke i Kristiansand. Likevel skal vi ha fokus på sikkerhet her i byen også, sier Ssekamate avslutningsvis.