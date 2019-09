Tanita (22) satser på eget tatoveringsstudio: – Et ekstremt krevende yrke

– Jeg vet det er konkurranse og flere tatoveringssteder i sentrum fra før. Men jeg har troen på at jeg kan klare det, siden jeg brenner så mye for det jeg gjør. Jeg må bare gjøre min egen greie, sier tatovør Tanita Jakobsen (22).

Nylig åpnet den sørlandsbaserte tatovøren fra Hedmark Tanita Tattoo i Henrik Wergelands gate 13, hvor hun leier et lokale av Ivan Kaska Tattoo – som holder til i samme bygg.

Til tross for stor konkurranse i sentrum av Kristiansand, velger den unge tatovøren å følge drømmen i en tøff bransje.

– Har hatt noen våkenetter

Helt siden barndommen har Jakobsen drømt om å leve av å tegne, men hun visste ikke hvilket format framtida skulle bringe. Fasinasjonen for tatoveringskunsten oppsto i ungdomsårene, da hun ble med søsteren sin til et tatoveringsstudio og ble introdusert for en tatovør som inspirerte henne til å gå samme retning.

Etter at hun gikk på videregående skole i Arendal, begynte hun å jobbe på ulike tatoveringsstudioer i Kristiansand og på Blue View Tattoo i Mandal. Og etter noen år med god opplæring og veiledning, fra blant andre tatovør Kyle «The Kid» Eikenes i Kristiansand, valgte hun å åpne sitt eget studio da hun fikk tilbud om ledig lokale.

– Det er jo litt skummelt å åpne sitt eget sted, og jeg har hatt noen våkenetter hvor jeg har tenkt «Å nei, dette kommer ikke til å gå». Men den første uka har gått over alle forventninger. Jeg trodde det skulle bli en «slow start», men det har vært mange henvendelser og god respons. Så jeg håper selvfølgelig at det fortsetter sånn. Det er et stort marked her i byen.

– Mentalt og fysisk krevende

Jakobsen sier videre at det å være tatovør er en veldig utfordrende jobb, som hele tiden krever full konsentrasjon og presisjon – i tillegg til en stor dose kreativitet. Det er trygt å si at hun har valgt en helt annen yrkesretning enn søsknene.

– Man kan si at yrkesvalget mitt skiller seg ut i søskenflokken vår på elleve stykker. Noen har kreative jobber som for eksempel snekker, men det er ikke like kreativt som å være tatovør, sier hun og ler.

– Hvor krevende er det å være tatovør?

–Det krever mye, både mentalt og fysisk, å gi kundene det de vil ha. Som tatovør kan man ikke ha en dårlig dag, siden det blir synlig på kundens kropp livet ut. Man må konstant prestere og være på topp hele tiden. Det er ekstremt krevende å være tatovør, men samtidig gir det en stor mestringsfølelse.

– Tatoveringsbølgen kan ikke stoppes

I Kvadraturen er det allerede konkurranse blant fire etablerte tatoveringssteder: Loose Cannon Tattoo, Ivan Kaska Tattoo, K-Town Tattoo og Forever Tattoo Piercing.

Tatovørene fra Loose Cannon Tattoo i Festningsgata, som åpnet dørene høsten 2015, ønsker Tanita Tattoo velkommen i sentrum. De mener etterspørselen etter tatoveringer er så høy at det er plass til flere aktører.

– Det er sunt med konkurranse i byen og jeg ønsker Tanita velkommen. Tatoveringsbølgen kan ikke stoppes, og det er fortsatt høy etterspørsel etter tatoveringer i Kristiansand, sier tatovør Morten Larsen og legger til:

– Mange unge har lyst å bli tatovører og alle fortjener sin sjanse. Det er en legitim måte å leve av kunsten sin på, mener Larsen.