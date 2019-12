Therese (23) kapret drømmejobben i prisvinnende byrå

For mange unge er det vanskelig å skulle gå rett fra studietida til å kapre drømmejobben. Therese Karlsen (23) studerte grafisk design ved Noroff i Kristiansand og ble lagt merke til da hun var praktikant hos reklamebyrået S & B-N – hvor hun senere kapret fast jobb.

KRSby ønsket å bli bedre kjent med henne for å finne ut hvordan hun i ung alder klarte å sikre seg drømmejobben sin i et prisvinnende byrå.

– Hvor jobber du og hva slags stilling har du?

– Jeg jobber som grafisk designer hos reklamebyrået S & B-N i Kristiansand. Vi har kunder som Hennig-Olsen Is, NorgesEnergi, Dyreparken, Vipers Kristiansand, Sparebanken Sør, Blå Kors og Boen.

– Hvilken utdannelse har du?

– Jeg gikk medier og kommunikasjon på videregående i Trondheim og to år med grafisk design på Noroff Fagskole i Kristiansand.

Utmerket seg tidlig

Privat

– Hvordan fikk du jobben du har i dag?

– Under førsteåret av utdannelsen min ved Noroff hadde læreren min veldig troen på meg. Han ordnet et møte med en av mine nåværende sjefer og noen måneder senere ville de ha meg på utplassering hos dem. Jeg fikk deretter tilbud om fast stilling og fikk laget en ordning slik at jeg kunne kombinere fulltidsjobb med skolegang.

– Jeg tror nok kanskje jeg utmerket meg ved å være sulten på å lære og at de tenkte vi var en god match. Helt siden da har jeg vært hos S & B–N.

– Hva var din aller første jobb, og hvor gammel var du da du fikk den?

– Min aller første jobb var faktisk å selge VG i nabolaget på søndager. Det startet jeg vel med da jeg var 13 år.

– Jeg har faktisk hatt 18 forskjellige arbeidsplasser over de ti årene jeg har vært i arbeid. Jeg har hatt flere jobber samtidig og alltid hatt mye å gjøre. Jordbærpikene, Gottis, Circle K, Lerkendal stadion, og Wist Last & Buss er noen av stedene jeg har jobbet.

Vant 13 priser

– Hva er du mest stolt av i din karriere?

Det er vanskelig å peke på én ting, men hvis jeg må velge er det nok «Snitcher du, dør du»-kampanjen vår for Blå Kors. Jeg blir stadig vekk stolt over det vi skaper på jobb, det jeg selv klarer å mestre og hvor jeg er i dag som 23-åring.

Privat

– Vi har fått med oss at du har vunnet priser når det gjelder ditt dyktige designarbeid. Fortell mer!

– Under Sabla Bra, en regional reklame- og designkonkurranse, vant jeg gull og bronse i studentkategorien i 2018, og sølv og bronse i samme kategori i 2019. Sammen med resten av S & B–N vant vi til sammen 13 priser i 2019.

– «Snitcher du, dør du» kampanjen for Blå Kors ble finalist i New York Festivals Advertising Awards i kategorien Children- Health, Happiness and Safety: Charity/Non-profit. Samme kampanjen ble også finalist i Gullenken 2019, som ble delt ut under Social Media Days i Oslo.

Må tåle motgang

– Hva er den største tabben du har gjort på jobb?

– I starten av arbeidsforholdet hos S & B–N hadde jeg fått ekstra ansvar for et rom hos en kunde. Jeg skulle velge ut farger til gulv og vegger men hadde ikke sjekket fargekodene nøye nok. Det endte opp med at maleren malte alt i feil farger. Det var utrolig kjedelig der og da, men nå har man lært og kan le av det.

– Hvilke fordeler og ulemper har man som ung i arbeidslivet?

– Jeg tror det er både en fordel og en ulempe at man er helt fersk i «gamet». Man kommer jo inn som et friskt pust med et nytt syn på ting. Men så er også arbeidslivet helt annerledes enn det du lærer på skolebenken.

– Hva er dine beste tips til andre unge som vil opp og fram?

– Mitt beste tips er å ikke være redd for å vise seg fram, men også tåle litt motgang. Jeg tror det er viktig å være nysgjerrig og interessert i å lære nye ting.

Privat

Tror yrket vil overleve

– Hvor ser du deg selv om fem år?

– Jeg pleier ikke å tenke så mye på det fordi jeg har lært at ting sjeldent ender opp etter planen. Jeg er nok fortsatt her på det blide Sørland. Eller kanskje hjemme i Trondheim? Hvem vet? Jeg er fornøyd så lenge jeg trives og får jobbe med det jeg elsker.

– Hvordan tror du at framtidas arbeidsliv vil se ut?

– Jeg tror vi kommer til å jobbe enda mer og til vi blir mye eldre. Noen yrker vil jo forsvinne, desto mer digitale vi blir, men da dukker det også opp nye. Jeg regner med at mitt yrke overlever, men når man ser på utviklingen de siste årene så kan man vel ikke tenke seg til annet enn at ting kommer til å bli annerledes i framtida.