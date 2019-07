Blar opp ekstra for VIP-tilgang på Palmesus

Et vanlig festivalpass starter på 1249 kroner. Legger du til 2350 er du sikret plass på vip-området. KRSby sjekket stemninga blant dem som valgte den eksklusive varianten. Blant dem var Natalia Tolo.

– Du får god utsikt til scenen og bedre toaletter. Ikke minst får du et eget område på Pool Party, sier hun til KRSby.

Sammen med Julia Celina Svåsand, Kristian Schei Lillegård og Therese Seland Leidland har de tatt turen fra Stavanger og Tromsø for å feste hele helgen. De vil gjerne ha komfort.

– Du kan få et vanlig festivalbånd til rundt 1000 kroner, men det er bedre å oppgradere til VIP for 3600 kroner, mener de.

– Du får det du betaler for

Tolo har vært på Palmesus før. For de andre er det første gangen.

– Alt er så oversiktlig med hvor serverdigeheter ligger, og det er ordentlige, reine toaletter på området. I tillegg får du rabatt i visse barer og du kan slippe å gå i masse sand, sier Svåsand.

Ingen av dem synes det er spesielt dyrt.

– Jeg elsker Palmesus fordi du får helt rå stemning med i prisen. Du får det du betaler for, sier Tolo og ler.

Tilgang til øl og lite kø

For Simon Horvei er dette sjuende året han har betalt for tilgang til VIP-avdelinga under Palmesus. Det er tredje gang for kompisen Eivind Sande.

For dem er det viktigste at det ikke er for lang kø til baren.

– Jeg liker at du også får underholdning og aktiviteter med i prisen, legger Sande til.

– Men er det virkelig verdt 3600 kroner, da? Er ikke det litt dyrt for øl og sittemuligheter?

– Jeg sier til meg selv at det blir siste året jeg kjøper VIP-tilgang siden det blir dyrere. Men når man kommer hit husker man hvorfor det er verdt den prisen, sier Simon Horvei.

