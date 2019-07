Press, utbrenthet og søvnløse netter: Slik er det å satse som ung gründer

Gründer Mona Skisland (24) fra Grimstad skal til høsten lansere appen «Equiconnector – Booking av ridetimer», hvor du får oversikt over ledige ridetimer i ditt nærområde.

– Det er et stressmoment fordi det koster enormt mye og det tar lang tid før bedriften blir lønnsom. Man må være litt halvgal for å satse, mener 24-åringen.

Ifølge Brønnøysundregistrene er det til nå 1165 nyregistrerte foretak i Agder for 2019.

KRSby har snakket med tre unge gründere på Sørlandet. De forteller om en berg-og-dalbane av oppturer og nedturer. Hvordan de har presset seg selv til å lykkes med å gå fra drømmen, til en tøff virkelighet som gründer, og ofret mye.

Les også:

– Det å være gründer er vanvittig krevende

Som 10-åring lærte Mona Skisland å ta ansvar og være en leder da hun fikk sin egen hest. Allerede i ung alder utviklet hun et brennende engasjement for hestemiljøet.

Ideen til appen oppsto da Skisland lenge irriterte seg over at det manglet en link mellom hesteinteresserte og hesteeiere.

Kjartan Bjelland

Samtidig som sørlandsjenta tok master i innovasjon, jobbet hun som markedsfører og begynte på et eget prosjekt.

Dette førte til en stor arbeidsmengde. Til tider jobbet hun dobbelt, likevel følte hun at ingenting ble godt nok.

– Det var tøft å måtte levere på så mange forskjellige områder. Med så mange baller i lufta gikk det nesten ikke rundt. Jeg ble helt utbrent.

Tilfeldigvis kom Skisland over en søknad til Forskningsrådet, der hun kjempet seg til midler for én million kroner gjennom en krevende søknadsprosess.

Med denne muligheten satset hun fullt på bedriften, men hun måtte fortsatt investere alle sparepengene på gründer-karrièren. Hun var derfor forberedt på flere søvnløse netter.

– Sannsynligheten for å mislykkes er veldig mye større enn å lykkes. Det å være gründer er vanvittig krevende. Jeg hadde aldri klart det uten støtte fra familie og venner, sier hun.

Skisland understreker at hun ikke angrer på at hun har satset tid og penger på lidenskapen, og ser fram til lanseringen av appen til høsten. Hun mener det viktigste under prosessen har vært å stole på egen magefølelse.

– Det er mange som har en drøm og går for det, men jeg vil anbefale alle å tenke seg godt om.

Fakta: Så mange foretak overlever og går konkurs Kun 27 prosent av nyetablerte foretak er fortsatt aktive etter fem år.

I første kvartal i år var det åpnet 1333 konkurser, som er en oppgang på 2,5 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Målt i absolutte tall var økningen på 32 konkurser ifølge SSB.

Eiendomsmegleren som satset alt

Vidar Windsland (24) fra Lillesand søkte etter karrierevei da han var ferdig utdannet eiendomsmegler. Men interessen for eiendomsmegling var ikke stor nok, og veien videre førte til til arrangement-planlegging – men her var det også noe som manglet.

Kjartan Bjelland

Nysgjerrigheten drev Windsland til å starte klesmerket «Smeig» i fjor sommer, sammen med samboeren Helen Knutsen (25).

Tidlig i karrieren måtte de bestemme seg for å gi seg mens leken var god, eller satse alt. Den positive responsen fra venner og bekjente gjorde at de bestemte seg for å satse alt på drømmen, uten penger på sparekontoen.

– Det skumleste var da vi fikk de første varene. Regningene kom ganske kjapt, så vi visste ikke om vi kom til å klare å betale, innrømmer Windsland.

For Lillesand-gründeren var det vanskeligste å jobbe med store klesprodusenter. Med dem kom både feilproduksjon av varer, dårlige alternativer for miljøet og lønn til klesarbeiderne. Usikkerheten rundt salgstall ble også en bekymring.

Heldigvis ble deres første kolleksjon solgt ut på noen få dager, ifølge nettstedet Byas. Knutsen sier det ga mersmak.

– Det var ikke forventet i det hele tatt. Vi hadde ikke avtaler med noen butikker da en levering på 150 t-skjorter ankom leiligheten, forteller Knutsen.

Til tross for økonomisk utrygghet og mye strev, mener Windsland at alle som sitter inne med en kreativ lidenskap bør utleve den.

– Så fort man har lyst til å få til noe, så kommer også mulighetene til å følge drømmen, forteller han.

Gründeren som lærer mest av å feile

Da Fredrik Schmidt (28) fra Lillesand ble ferdig med studiene i entreprenørskap i 2010, startet han som lifecoach sammen med Kristoffer Liland, grunnleggeren av Ripple Aerospace.

Jobben som lifecoach gikk ut på å få «folk ut av skallet sitt» og slutte å tenke på hva andre mener om deg.

Kjartan Bjelland

Problemet startet med at målgruppa var nokså smal, hvor sjansen for å mislykkes var stor. Kort tid etter ga de opp prosjektet, og gikk i hver sin retning.

Dette ble starten på Schmidts nåværende webdesigner-bedrift «BrisenMedia».

– Jeg har feilet flere ganger i mitt liv. Det synes jeg er veldig fasinerende, man lærer så mye mer.

28-åringen startet med å produsere hjemmesider, men det nyttet ikke alene. Sammen med gode støttespillere fikk det tredje forsøket med firmaet en mye bedre start, og siden har han latt det tikke og gå.

Likevel har ikke Schmidt tatt det «skumle steget» med å satse alt på gründerdrømmen. Han er også daglig leder for klesbutikken Wagner på Sørlandssenteret, som sørger for at 28-åringen står på trygg økonomisk grunn.

– Det som holder meg igjen er frykten for å satse alt. Når det da går galt er fallhøyden stor.

– En barrière

Ønsker du å følge opp drømmen din som gründer, må du først tenke over om du har tid i livet ditt til å jobbe mye fremover for å lykkes, mener Inge Juul-Petersen, daglig leder for Etablerersenteret IKS.

Deres jobb er å bistå at enkeltpersoner og mindre nystartede firmaer på Sørlandet er mest mulig forberedt frem til oppstart.

– Det tar ofte lenger tid enn det gründere ser for seg, og undervurderer ofte konkurransesituasjoner. Det er en barrière og krever mye tid, sier Juul-Petersen.

Han råder til unge gründere å tenker nøye gjennom økonomien til å leve uten lønn i lang tid. Ofte tar det mye lengre tid enn det de ser for seg.

Juul-Petersen mener også det er viktig å be om hjelp på veien:

– Du må ikke være redd for å knytte til deg hjelpere og bygge på deg kompetansen du ikke har selv.

– Dårlig gründerkultur på Sørlandet

CoWorx er et fellesskap hvor gründerne i Kristiansand og Mandal møtes og jobber sammen.

Grunnlegger av konseptet, Terje Klungland, forsøker å få flere investorer til å tørre å satse på unge gründere på Sørlandet.

– Kulturen for gründere her er mye dårligere enn i resten av landet. Tilgangen på investorer er få, fordi de fleste investerer pengene sine i eiendom og i offshorenæringen, mener Klungland.

Med lang erfaring i bransjen har Klungland noen verdifulle tips til unge gründerspirer:

– Tenk godt nok gjennom hvordan du skal tjene penger på ideen din. Vær «open minded» og mottakelig for tilbakemeldinger. Analyser og vurder markedet for det du ønsker å selge inn.

– Du må ikke undervurder at det kan ta lang tid før butikken blir lønnsom. Kan du programmere selv er det en lur idé å gå for software-bransjen med stor mulighet for å lykkes, sier Klungland og legger til at det viktigste er å våge å satse.