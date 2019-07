– Vi har spart en stor slant hver måned siden januar. Når man er først er på festival skal det være gøy, sier Nicklas Engseth smilende til KRSby.

Engseth jobber til daglig som heismontør, mens kompisen Richard Larsen jobber som selger i et firma på Østlandet.

Sammen har de spart rundt 8000 kroner hver måned et halvt år, for å ha stort nok budsjett til å hygge seg med under årets Palmesus.

– Ikke gøy nok med 20.000

Nicklas Engseth (27) forteller at fjorårets budsjett lå på 20.000 kroner, men at dette ble for lite. De gir alkoholforbruket skylden for dette.

– Vi bruker pengene våre på VIP-avdelinga, kule steder, drikke og på å bare kose oss. Det går mye enheter under en festival-helg. Det er heller ikke til å stikke under en stol at vi liker å spandere på folk også, ler 27-åringen.

Derfor tenkte kompisene at et budsjett på 100.000 kroner ville være mer passende.

Når Palmesus-helga i Kristiansand er over, tar Engseth og Larsen turen videre til festøya Ibiza i Spania, deretter til en av verdens største elektroniske musikkfestivaler, Tomorrowland i Belgia.

Kommer til å bruke enda mer under oppholdet

En annen Palmesus-deltaker, Robin Borgen (23) fra Kongsvinger, forteller at han regner med å bruke over 15.000 kroner de to dagene strandfesten varer.

– Det er mye, men vi hadde det så utrolig gøy i fjor. Jeg håper festivalen blir verdt pengene i år også, fortsetter han.

Han har kjøpt VIP Weekendpass, men den største utgiften er likevel leiligheten han leier sammen med to kompiser. For den betaler de 12.000 kroner. Hans beste råd for å knipe litt på utgiftene er rett og slett å være litt seint ute med å planlegge.

– Rett før Palmesus er det mange som setter ned prisene på leiligheter. I tillegg er det mange som har ombestemt seg, og da ser vi at det legges ut Weekendpass til under halv pris.

Har ikke planlagt budsjett

Venninnene Celina Sandor (22) og Mia Taylor (20) synes det er vanskelig å beregne hvor mye penger det kommer til å gå i løpet av helga.

Men de er enige om at det fort kan bli en dyr affære.

– Det koster jo mye med hotell, i tillegg må man jo ha penger til reise, mat og inngangsbillett, sier Taylor.

Celina Sandor (22) jobber som frivillig under Palmesus, og får derfor gratis inngang. Hun tror likevel at det kommer til å gå en del tusenlapper.

– Men vi skal nok greie å drikke de fleste enhetene før vi kommer inn tenker jeg.

Venninnene kjøpte billetter og ordnet hotell i god tid før festivalen. I tillegg har de handlet mye av drikken på forhånd.

– Resten av pengene går til mat og det å leve, forklarer Taylor.

20-åringen har ikke planlagt budsjett til årets festival, billettene var dyrest, men de har spart mye på å kjøre bil til Kristiansand. Totalt vil summen for hele oppholdet ligge på rundt 6000 kroner.

Går mest penger til mat

Eirik Nilsen, som er på Palmesus sammen med kjæresten, er bosatt i Kristiansand og slipper dermed overnattingsutgifter. Likevel tror han at det vil gå flere tusen.

– Det går fort 5000, og kanskje mer med mat og drikke, forteller Camilla Kvalheim.

Eirik Nilsen og Camilla Kvalheim brukte over 3000 kroner på Palmesus i fjor.

– Det er veldig dyrt. Jeg tror det er mat som tar det meste av pengene, sier Kvalheim.

– Selv har jeg spart litt penger på forhånd som jeg nå skal bruke til festivalen, smiler Nilsen.

Dette bør du tenke på til festivaler

Forbrukerøkonom i DNB Ung, Kornelia Minsaas, rådgir unge om hvordan man tar smarte, økonomiske valg. Selv skal hun på festival i sommer, og har funnet noen gode triks for å spare penger.

Hun har følgende råd til deg som er eller skal på festival:

– 100.000 kroner i budsjett for én festivalhelg er et stort beløp. Pengebruk handler om prioriteringer. Selv hadde jeg nok kuttet ned på festivalbudsjettet, og heller fylt opp BSU-konto og satt av penger til andre sparemål og bruksområder, sier Minsaas.

Hun mener gode festivalminner ikke trenger å koste skjorta.

– Det er ofte lange dager, så det er lurt å dra tilbake til der du bor for å spise. Mat kan koste over 100 kroner. Samtidig bør du planlegge etter været, så det ikke går ekstra kostnader til klær, anbefaler forbrukerøkonomen.