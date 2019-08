Etter en alvorlig skade veide Ulf nesten 120 kilo. Søndag skal han gi jernet i triatlon-konkurransen Ironman

– I fjor sommer ble jeg friskmeldt etter å ha røket akillesen i november 2017. Jeg var i søppelform, veide 118 kilo og bestemte meg for at nå vil jeg endre livsstil. Jeg ville bli den spreke personen jeg alltid har ønsket å være, sier Ulf Omdal til KRSby.

Etter at akillesen røk på en fotballtrening, gikk tømrer Ulf Omdal fra Greipstad (28) på en kraftig smell. Skaden resulterte i en inaktiv livsstil på sofaen, med forfall, godteri, Playstation og en fraværende livsgnist.

Men etter at han ble friskmeldt i foten, innså han at en seriøs livsstilsendring måtte til. Det siste året har han trent styrke og kondis nesten hver dag, og gått ned 23 kilo for å forberede seg til den knallharde triatlon-konkurransen Ironman i København på søndag.

Gikk ned 23 kilo

Konkurransen vil bestå av en svømmetur på 3800 meter, etterfulgt av 180 kilometers sykkelritt og et 42 kilometer langt løp.

Med andre ord blir konkurransen en stor prøvelse for Omdal, som aldri før har deltatt på Ironman.

– Siden jeg ble friskmeldt har jeg trent så å si hver eneste dag. Men likevel kan man ikke bli helt forberedt til Ironman, sier han og legger til:

– Men selvtilliten er helt annerledes enn da jeg var på mitt verste. Før ga jeg «f» i alt, og mistet motivasjonen fort. Nå er jeg tilbake igjen.

Motiverer hverandre

Omdal drar til Danmark sammen med hans gode venn Nicolai Kjær (26) fra Songdalen, som også gikk gjennom en tøff periode samtidig, med både røket korsbånd og meniskskade.

Det siste halvåret har de sammen trent seg opp til Ironman, både på Vipers Akademiet i Kristiansand, og ved å delta på blant annet Pendlerrennet fra Gjøvik til Oslo.

Kjær tror søndagens konkurranse blir veldig krevende.

– Jeg har trent seks dager i uka det siste halvåret, og føler meg rustet til det meste. Når det kommer til søndagens konkurranse tror jeg det blir grusomt og noe av det tyngste jeg noensinne kommer til å gjøre.

– En vanvittig påkjenning for kroppen

Håkon Sakariassen (22) fra Lyngdal kan bekrefte nettopp det.

Sportsutøveren har tidligere deltatt på fire Ironman-konkurranser og Norseman Xtreme Triatlon, som regnes som verdens hardeste triatlon.

– Ironman er en vanvittig påkjenning for kroppen. Så det å holde igjen underveis og få i seg nok næring er veldig viktig. Det er viktig å ikke bli overtent. De fleste kjører seg for hardt, så man må være tålmodig og kjenne sine begrensninger, sier Sakariassen og legger til:

– De siste to-tre-timene i konkurransen blir forferdelig. Hvis man gjennomfører en slik konkurranse for første gang, kan man kjenne det i kroppen i ukevis etterpå, og det er også vanlig å bli syk.

– Det viktigste er å bli en trygg svømmer

Marius Buestad Lohmann (19) fra Kristiansand er også en av de lokale idrettsutøverne som har erfaring med hvor krevende et triatlon-løp kan være.

– Ironman kan være fysisk og mentalt krevende, og det er viktig å ha trent godt i forkant. Det aller viktigste for en nybegynner er å bli en trygg svømmer, for det kan være det vanskeligste med hele konkurransen, forteller Buestad Lohmann til KRSby.