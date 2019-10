Ikke helt klar for Halloween? Her 10 tips til billige kostymer!

Tør du å se skrekkfilm i kveld? Sjekk ut disse Halloween-filmene:

1. Jigsaw Billy

- Du trenger: Hvit skjorte, sort blazer, bukse, sko og gjerne en rød sløyfe. Bruk sminke som inneholder fargene hvit, sort og rød.

- Slik gjør du: Kle deg opp! Smink deg hvit i fjeset, ha på sort sminke rundt øynene og tegn en sort strek fra munnvikene og ned til haken. Deretter tegner du en rød spiral på kinnet. Rufs gjerne håret litt og ha i hårspray. Wanna play a game now?

2. Zombie

Scanpix

- Du trenger: Klær i skapet du ikke bruker, hårspray, hvit og rød teatersminke, og brun eller sort øyeskygge.

- Slik gjør du: Riv og klipp i de fillete klærne og smør de inn med rød og sort sminke (for å se ut som blod og skitt). Tegn deg selv hvit i ansiktet, klæsj på med litt rødfarge i ulike deler av ansiktet, og bruk den sorte øyeskyggen rundt øynene. Deretter rufser du ordentlig til håret med en kam eller børste, og avslutter med hårspray.

Vil du ta zombie-looken et steg lenger bør du se denne:

3. Mumie

Scanpix

- Du trenger: Toalettpapir. MASSE.

- Slik gjør du: Surr deg selv inn i toalettpapiret. OBS! Unngå å gå på do eller bli sølt på.

4. Nerd

Scanpix

- Du trenger: Briller, liten kalkulator, sort sløyfe, skjorte, sort bukse, hvite tennissokker og mørke sko.

- Slik gjør du: Ta på brillene, dra buksa så langt opp du kan (pass på skrittet!), og ha skjorten oppi buksa. Bruk voks eller gelè i håret, og børst det til hver sin side. Legg gjerne kalkulatoren i skjortelomma. Party in Steve Urkel-style!

5. Skjelett

Skjermdump/YouTube

- Du trenger: Hvit og sort ansiktsmaling, og sorte klær.

- Slik gjør du: Mal hele ansiktet hvitt. Bruk sort sminke til å tegne sorte sirkler rundt øynene og fyll inn beinstrukturen. Er du usikker på hvordan du maler deg til et skjelett, har YouTube tonnevis med videotutorials om hvordan du sminker deg steg-for-steg!

6. Fugletitter

- Du trenger: Kaki-bukse, brun eller grønn jakke, fjellsko, kikkert og gjerne en fuglebok.

- Slik gjør du: Ha på klærne som nevnt over, og gå rundt å se gjennom kikkerten. Titt gjerne i fugleboken for å se om du har funnet riktig «type».

7. Hvor er Waldo?

Scanpix

- Du trenger: Rød og hvit stripete skjorte, jeans og en rød lue.

- Slik gjør du: Mist vennene dine i løpet av kvelden og få dem til å finne deg. Og ”photobomb” bildene til folk, uten at de merker deg!

8. Kunstner

Scanpix

- Du trenger: Vanlige klær i jordfarger, en beret og en gammel malekost.

- Slik gjør du: Gå med klærne nevnt over, smør litt maling i ansiktet og på hendene, og gjerne tegn en tynn bart med en eyeliner. Voilà!

9. Spådame/mann

Fotolia

- Du trenger: Kjole eller stor skjorte med ulike farger, og en løs bukse. Et skjerf, sandaler, øyeskygge og smykker, gullfiskbolle, lim og glitter. Eventuelt tarotkort.

Tips: Om du ikke har noe av dette selv, bør du låne av dine nærmeste eller kjøp fra bruktbutikker.

Om du ikke har noe av dette selv, bør du låne av dine nærmeste eller kjøp fra bruktbutikker. Usikker på hvilke bruktbutikker du skal gå til? Les vår store bruktguide her!

- Slik gjør du: Surr skjerfet rundt hodet. Ta på flere ulike ringer og armbånd. Smink deg gjerne i knæsje farger eller gå for mørke toner rundt øyepartiene. For å se fremtiden trenger du en krystallkule – spray en billig gullfiskbolle med lim og hell på glitter! Blir det for knapt med tid til å lage en krystallkule, leser du fremtiden til vennene dine med tarotkort.

10. For seint ute?

- Du trenger: Vanlige klær og navneskilt.

- Slik gjør du: Ha på dine vanlige klær og skriv på et navneskilt: ”Dette er mitt Halloween-kostyme”, og du er like klar til Halloween-festen som alle andre. Penger spart!

Denne saken har tidligere blitt publisert på KRSby, men er hentet fram igjen til glede for nye lesere.