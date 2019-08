Helene (21) fra Kristiansand er Miss Norway-finalist: – Håper det blir en døråpner til modellyrket

I spalten #NoFilter tar KRSby en usminket prat med folk i sør om dagsaktuelle temaer, deres hverdag og andre spørsmål. Denne gangen tok vi en prat med Miss Norway-finalisten Helene Abildsnes, som skal kjempe om missekronen 9. august.

21 år. Yrke: Utdannet automatiker, jobber som butikkmedarbeider

– Hva er egentlig Miss Norway?

– Det går ut på å være et godt forbilde. Vi deler saker vi bryr oss om, gjør veldedig arbeid, jobber med samarbeidspartnere og går catwalk. Kort forklart handler det om å være en markedsføringsmodell.

– Har Miss Norway blitt mindre populært enn det har vært før?

– Ja, det har det absolutt. Det var veldig stort i Norge før, men det har blitt mindre.

– Hva tror du er årsaken til det?

– Det kan være fordi Norge ikke har vunnet Miss Universe siden 1990. Jeg tror at hvis Norge vinner igjen, så vil konkurransen bli større.

– Hva innebærer egentlig konkurransen?

– Først så er det bare en påmelding, hvor alle de kvalifiserte går videre. Man må være mellom 18 til 26 år, og det er heller ikke lov til å være gift, gravid eller ha barn.

– Er det ikke lov til å være gift?

– Dette er basert på tradisjoner helt tilbake til 50-tallet og virker kanskje utdatert i dag. Men som Miss Universe (den internasjonale konkurransen som Miss Norway-vinneren blir sendt til, journ.anm.) skal man reise mye og da har man ikke mulighet for å ta med barn eller ektefelle.

– Beklager, nå avbrøt jeg deg. Fortell mer om hva konkurransen innebærer.

– Hvor var jeg? Jo! Veldedig arbeid og å få sponsorer er også veldig viktig, i tillegg til å blogge og markedsføre seg selv på sosiale medier. Man blir også vurdert i catwalk, og alt du sier og gjør. Dommerne vurderer både utseende, utstråling og personlighet.

– Hvordan forbereder du deg?

– Jeg øver på catwalk, trener og skriver blogginnlegg hver dag. Jeg prøver også å få folk til å stemme på meg. Jeg forbereder meg «internasjonalt», så jeg ser på Youtube-videoer av tidligere Miss Universe-vinnere som deler hvordan man skal prestere foran dommerne og hvordan man skal svare på spørsmål.

– Hva slags spørsmål får dere?

– I Miss Universe kan man få spørsmålet «hva mener du er den største verdenskonflikten og hvordan ville du løst det?». Dette bør man være godt forberedt på.

– Hvorfor vil du være med i Miss Norway?

– Jeg synes det er veldig gøy og finner livsglede i det. Jeg har alltid vært interessert i modellyrket, og det å ta bilder.

– Hva håper du en slik konkurranse vil føre til?

– Jeg håper det blir en døråpner til modellyrket eller blogging, og jeg håper å få en større stemme som kan nå ut til flere folk om saker jeg bryr meg om.

– Hva er det verste med konkurransen?

– Det er at man kan føle et press på å alltid måtte prestere. Det er et kroppspress til den internasjonale konkurransen Miss Universe, men det er individuelt.

– Har du merket til kroppspresset?

– Jeg merket kroppspress da jeg var yngre, men etter hvert så har det gått over. Med årene har jeg sluttet og sammenligne meg selv med andre og heller fokusert på hva jeg kan gjøre annerledes for å føle det bedre med meg selv. Det har gitt meg mer selvtillit å være med i Miss Norway.

– Hva har gjort størst inntrykk på deg den siste uka?

– Når jeg er på jobb blir jeg sjokkert over hvor mye unødvendig plastikk og papp som er pakket inn rundt produktene. Jeg kan åpne en eske og inni den ligger det en mindre eske. Det er mye plastikk og lite plass til produktene.

– Hvis du var politiker, hva ville vært din kampsak?

– Jeg engasjerer meg veldig for miljøet. Jeg har vært i Asia og sett at det er mye søppel der. Folk går med masker fordi lufta er så forurenset. Jeg ville jobbet med å hjelpe disse landene å bygge søppelfabrikker og rydde planeten.

– Hvem er du på sosiale medier sammenlignet med virkeligheten?

– Jeg er veldig pyntet og stelt, og tar profesjonelle bilder på sosiale medier. Jeg synes det er veldig gøy å sminke meg og posere foran kamera, mens i hverdagen bruker jeg ikke sminke. På sosiale medier fokuserer jeg mer på konkurransen, og ikke mye på privatlivet.

– Hva er det verste med verden i dag?

– Jeg har tenkt mye på urettferdighet. Hvordan mørkhudede blir behandlet i retten og hvordan kvinner generelt føler seg undertrykt og seksuelt trakassert. Jeg tenker også på at i noen land så er dyr menneskets bestevenn, mens i andre land så blir de torturert, eller hengt opp som pynt.

– Hva skulle du ønske du visste da du var 15 år?

– At ting ordner seg og at man ikke trenger en konkret plan for livet. Da jeg var 15 år stresset jeg mye med karakter og hva andre mente om meg. Man bør nyte ungdomstida, for tiden går fort.

– Hva ville du endret med Sørlandet?

– Jeg kunne ønske at politikerne tok hensyn til flertallet og ikke bare en bestemt gruppe i noen tilfeller. Som for eksempel blir det prioritert kunstsilobygg, når vi heller kunne brukt pengene på å lage et større akuttmottak og bredere tilbud for barn og ungdom.

– Hva jobber du hardest mot akkurat nå?

– Det kommer kanskje ikke som et sjokk at jeg jobber hardest med forberedelsene til Miss Norway. Selv om folk ikke ser det, så jobber jeg flere timer hver dag.

– Til slutt, kan vi få ufiltrert selfie?