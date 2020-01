Line (24) kapret toppjobb og har ansvar for over 100 ansatte

– Så lenge jeg kan huske har jeg drømt om en jobb som HR-leder og trodde jeg måtte vente til jeg ble i 30-åra. At jeg skulle få muligheten et halvt år før jeg var ferdig med mastergraden er helt vilt, sier en smilende Line Hobbesland (24) til KRSby.

Tidlig i januar startet hun i fast stilling som HR-leder hos HSH Entrepenør AS i Kristiansand – et av flere store selskap i byggebransjen på Sørlandet, som blant annet samarbeider med Samsen Kulturhus, Arkivet og Randesund Hageby.

Nå gjør Hobbesland seg ferdig med en mastergrad i innovasjon og kunnskapsutvikling ved siden av fulltidsjobben.

– Tar det meste på strak arm

Damares Stenbakk

– Jeg er født og oppvokst på gård, så jeg er ikke redd for å ta i et tak og tar det meste på strak arm. Det har vært med på å gjøre meg til den personen jeg er i dag og har formet mine verdier, noe som også gjenspeiler seg i mitt arbeidsliv, forteller Line Hobbesland.

– Hvorfor tror du selv at du fikk en jobb med et så stort ansvar allerede før du har fullført mastergraden?

– Jeg har hele veien bevist at jeg leverer. Jeg tar initiativ og ansvar, og er veldig lærevillig. Jeg tror at min interesse for faget, kvalitetene jeg har vist fra starten av og min faglige kompetanse gjorde at jeg var det riktige valget for bedriften, sier hun med et glimt i øyet.

Hobbesland mener det var en fordel å vokse opp på Konsmo, ei lita bygd en halvtime fra Lyngdal. Hennes første møte med arbeidslivet fikk hun da hun var avløser på familiegården som 15-åring. En krevende jobb, som ga henne mersmak på et arbeidsliv med utfordringer og ansvar.

Damares Stenbakk

Ønsket om et større lederansvar gjorde at hun etter videregående tok en bachelor i HR og personalledelse ved tidligere Høyskolen Kristiania i Bergen.

– Under bachelorgraden var jeg så heldig at jeg fikk praksis i HR-avdelinga hos Kavli og Q-meieriene i et halvt år. Det var en omfattende søknadsprosess med vurdering av karakterer, motivasjonsbrev og intervju. Praksisperioden ga mersmak og jeg kjente at dette ville jeg fortsette med.

I løpet av mastergraden i innovasjon og kunnskapsutvikling ved UiA har hun også fått mulighet til å få arbeidserfaring gjennom en praksisperiode hos Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

Men det var det at hun ved en tilfeldighet kom over en deltidsjobb hos HSH Entrepenør AS for snart to år siden, som skulle føre til fast jobb for Hobbesland.

– Line har vist gode resultater og har den rette stå-på-viljen som vi verdsetter. Da lederstillinga ble utlyst internt var hun et naturlig valg, som følge av hennes erfaring og utdannelsesbakgrunn. Line har vist hva hun kan, spesielt at hun er klar for å gå inn en stilling som HR-leder, bekrefter Helge Aasli.

Aasli er avdelingsleder innenfor byggeservice i HSH Entrepenør AS, og var med i ansettelsesprosessen av Line Hobbesland.

– Hun har en x-faktor

Damares Stenbakk

24-åringen har i dag ansvar for over 100 ansatte i den lokale entreprenørbedriften.

Hun forteller at jobben som leder for HR (menneskelige ressurser, journ.anm.) primært handler om å sørge for at alle ansatte kan gjøre jobben sin best mulig til enhver tid. Arbeidshverdagen består blant annet av å håndtere det personaladministrative, rekruttering, kompetanseutvikling og å rigge organisasjonen for framtida.

– Jobben går ut på å tilrettelegge og jobbe sammen med de ansatte for å nå målene våre. Det å jobbe med at alle skal kunne yte sitt beste og nå sitt potensial er spennende, forklarer Hobbesland med stort engasjement i stemmen.

Torsdag 16. januar publiserte UiA deres kandidatundersøkelse for 2019, som forteller at ett år etter fullført utdanning er ni av ti tidligere studenter i arbeid. Det tilsier at studiene oppleves som relevante inn mot arbeidsmarkedet og studentene som har besvart undersøkelsen angir at kontakt med arbeidslivet underveis i studieløpet i form av praksis oppleves nyttig og relevant.

Privat

Karriereveileder ved Universitet i Agder, Silje Holteberg, synes Hobbeslands prestasjon er svært imponerende, men mener det hører sjeldenheten til å bli HR-leder og få et så stort ansvar som 24-åring.

– Min erfaring tilsier at det er mer unormalt enn normalt gå rett ut i en lederjobb innenfor HR som nyutdannet student. Det hører sjeldenheten til, så jeg antar at hun har en x-faktor som matcher veldig godt med arbeidsgiver, sier Holteberg til KRSby.

– Hvilke egenskaper er det generelt arbeidsgiver ser etter, spesielt innenfor høyere stillinger?

– Utdannelse er ofte inngangsbilletten eller et kvalifikasjonskrav til en stilling, men motivasjon for stillingen, personlig kompetanse og de styrkene man innehar som person, settes svært høyt. Hvordan man utøver jobben, selvinnsikt og at man har verdier som stemmer overens med arbeidsplassen betyr noe, understreker hun.