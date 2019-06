Skateboard-landslaget tok over Torvet – Se videoen her

– Hovedmålet mitt er å leve av skating, og selvfølgelig ha det gøy ved siden av, forteller Petter Brunvatne (18) til KRSby.

Brunvatne og skateboard-landslaget er i disse dager på vei til NM i Stavanger. På veien opp dit har de holdt «Roadshow – Road to NM» i Larvik, Sandnes og Kristiansand.

Tirsdag viste de fram ferdigheten på Torvet.

– Kristiansand har en veldig aktiv skateklubb, som gjør veldig mye for de lokale. De har en veldig fin innehall, så det er gode muligheter for å bli god på skateboard! Det ser man jo på de unge på landslaget, hvor flere kommer fra Kristiansand. Så her har de alle muligheter til å bli blant de beste i landet, forteller Henning Braaten som er landslagssjef.

Se videoen ovenfor.