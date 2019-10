Slik får du enkel og kjapp Halloween-sminke til bare en femtilapp

I anledning til Operasjons Dagsverk for videregående skoler torsdag, har Maritha Nielsen (17) fra design og håndverk ved Sam Eyde videregående skole, fått mulighet til å vise sine talenter i spesialeffekt-sminke hos KRSby.

17-åringen fra Grimstad har drevet lidenskapelig med sminke i to år og er selvlært når det kommer til spesialeffekt-sminke, også kalt SFX-sminke. Derfor tenker hun å søke seg inn hos Image Akademiet i Oslo for å utdanne seg som profesjonell make up-artist, etter videregående.

Lag grufulle sår

Damares Stenbakk

Fakta: Du trenger: Flytende lateks

SFX-blod eller lag ditt eget blod med honning, rød og blå konditorfarge

Bomull

Q-tips

Variert øyenskygge med brune og røde toner

Ansiktsmaling

Sminkebørste

Beautyblender eller svamp Ca. pris: 50–70 kroner

1. Start med å rive opp en strimmel med bomull, til du ser gjennom bomullssvampen.

2. Ta flytende lateks på en q-tips og smør forsiktig på hånden (eller et annet ønsket sted på kroppen).

Tips: Du bør ha fire lag med lateks for at det skal se realistisk ut!

3. Legg den strimla bomullen forsiktig oppå hånden (eller ønsket sted), deretter legg et forsiktig lag med lateks over med en q-tips.

Damares Stenbakk

4. La det tørke i et halvt minutt for å la det sitte, så slipper du å få lateks ødelagt på sminkekostene dine.

5. Ta foundation på en svamp/beautyblender, legg det over hånden din som er dekt med lateks og bomull.

Viktig: Fargen på foundation har ingenting å si, så lenge man ser det hvite på bomullen. Du skal uansett dekke området til med øyenskygge.

6. Dekk området forsiktig med en sminkekost med vanlig sminkepudder.

7. Dra forsiktig opp i lateksen på hånda (eller ønsket sted), deretter klipp litt opp – veldig forsiktig.

Damares Stenbakk

8. Ta en sminkekost med svart farge og smink det forsiktig inni «såret». Deretter ta brun øyenskygge rundt og inntil «såret».

9. Legg en rødlilla farge over selve «såret» for å skape følelsen av et dypt infisert kutt.

Tips: Ikke stryk, men «dabb» forsiktig kosten over området for å få et realistisk utseende.

Damares Stenbakk

10. Nå bør du ta en hullene svamp og bruk blå ansiktsmaling. Legg forsiktig blåfargen rundt hele «såret», for å lage en illusjon av et slags blåmerke. Gjør det samme med ansiktsmaling i gul og ferskenfarge.

11. Når er ferdig med å ta på alle fargene, ta en beautyblender/svamp og jevn ut kremfargene på hånda (eller ønsket sted).

12. Deretter ta en beige pudder rundt «såret» for å skjule litt av fargene rundt, for å gjøre det hele mer realistisk.

Damares Stenbakk

13. Til slutt, åpne såret litt før du tar en q-tips med blod og smører inni «såret». Deretter ta resten av blodet og legg det rundt «såret».

Tips: Det er penger spart om du lager ditt eget blod med honning, rød og blå konditorfarge.

Damares Stenbakk

Ta det hele et steg lenger? Legg på SFX-flytende blod for å få illusjonen av et realistisk kutt!

Damares Stenbakk

Smink deg byllesyk

Damares Stenbakk

Fakta: Du trenger: Lateks

Vaselin

Sårvoks også kalt SFX-voks («scarwax» om du kjøper på nett)

Ansiktsmaling

Sminkepensel

Hvitt pudder eller hvetemel

Rød eller rosa øyeskygge

Pinsett eller tannpirker

Beautyblender eller svamp Ca. pris: Litt over 200 kroner

1. Start med å smøre vaselin på fingrene før du former sårvoksen («scarwax»).

Obs! Vær sminkefri før du starter.

2. Deretter form dem i så mange kuler du vil, men sju-åtte stykker skal være nok.

3. Form sårvoksen til en halvkule, og legg lateks på den flate delen av kula.

Damares Stenbakk

Damares Stenbakk

4. Deretter fest de ulike sårvoks-kulene du ønsker, gjerne ulike steder i fjeset.

5. Bruk enten en pinsett eller tannpirker, og forsiktig dra ut kantene på sårvoks-kula. Du kan også bruke fingrene til å jevne det ut.

Damares Stenbakk

6. Legg lateks rundt alle «byllene» du har satt på deg selv.

7. Vent i ca. ett minutt til det tørker.

8. Bruk en sminkepensel for å male byllene (ikke resten av fjeset) med hvit ansiktsmaling.

Damares Stenbakk

9. Deretter pensler du forsiktig med rød ansiktsmaling rundt selve byllene. Etterpå blender (eller «dabber») du forsiktig ut fargen med en beautyblender/svamp.

10. Legg forsiktig rosa eller rød øyenskygge med en sminkebørste rundt byllene.

11. Deretter legg hvitt pudder over byllene med en sminkebørste.

Tips: Du kan fint bruke hvetemel. Det gir samme effekt og du sparer penger!

12. Til slutt, ta brun øyeskygge med børsten rundt byllene, for å skape en illusjon av infeksjon eller verk rundt byllene. Voilá!