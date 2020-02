– Jeg reagerer på at visse varianter av øvelser på Instagram ikke gir mening. Det synes jeg er irriterende. Jeg tenker at man heller kunne gjort det på en annen måte og fått mer ut av det, sier personlig trener Julie Rafoss (27) til KRSby.

Per dags dato er det 375 millioner innlegg bare under hashtagen #bootyworkout på Instagram.

Julie Rafoss ser daglig Instagram-kontoer som hun mener viser øvelser feil eller gir tips som ser kule ut på bilder eller videoer, men som hun mener ikke gir noe gevinst til treningsøkten.

Frustrert over disse øvelsene

Damares Stenbakk

Rafoss er kostholdsveileder og personlig trener hos Trimmeriet Vennesla og Shapes Fitness Østsia i Sørlandsparken. Hun lar seg irritere av treningstrenden på Instagram og mener flere profiler deler slikt innhold for å få økt følgerskare på sosiale medier.

– Og det er ikke alltid enkeltpersoner, men heller kontoer som heter «bootyworkout» eller «fitbody» hvor det er flere fine damer som legger ut videoer. Såkalte «fitspiration»-kontoer, legger hun til.

Øvelser som går igjen som Julie Rafoss mener flere gjør feil og har sett seg lei av er: knebøy med kabel, bulgarsk utfall med vektskive, og push-up med vektskive.

– Jeg synes det er frustrerende når folk finner øvelser og tips på Instagram-kontoer til sine største forbilder og gjør som dem, uten å vite hvorfor og heller ikke helt hvordan.

– Men du legger selv ut egne treningsøkter på din personlige Instagram-konto?

– Siden jeg ikke har tid til å trene så mye har jeg lite tid til «tull» og fokuserer kun på effektive øvelser, som er fornuftige og gir meg utbytte av tiden min. Kanskje litt bastant å si, men rent fysiologisk og med tanke på biomekanikk så kan markløft, knebøy og fornuftige varianter av disse sjeldent bli feil, mener Rafoss.

Maren Erdvik: – Tullete å diskutere

Damares Stenbakk

Personlig trener og utdannet sykepleier, Maren Erdvik, er uenig med Julie Rafoss når det kommer til #bootyworkout-øvelsene.

Hun mener all aktivitet, som får folk opp av sofaen, har en positiv effekt.

– I korte trekk så mener jeg at hvis disse øvelsene som treningsprofilene og influensere legger ut faktisk får folk opp fra sofaen og i bevegelse, så er det utrolig bra.

Erdvik legger til at det er unødvendig å diskutere om treningsøvelsene er fullstendig optimale, så lenge det kan føre til at flere blir inspirert til å holde seg i aktivitet.

– Det blir tullete å diskutere om øvelsene er 100 % optimale og de aller mest effektive, når målet for de aller fleste er å være mer fysisk aktive og vinne over dørstokkmila. Hovedbudskapet mitt er at alle motiveres av ulike ting og hvis «fancy», morsomme eller litt annerledes øvelser kan motivere til å faktisk dra på trening, så er jo det helt gull, forklarer hun.

Kan være konsekvenser

Om du har et dårlig utgangspunkt eller har helsemessige utfordringer, kan konsekvensene av å trene feil over lengre tid i verste fall bli skadelig, mener Julie Rafoss.

Magnus Ask Mikkelsen er fysioterapeut hos Sørlandet fysikalske institutt og klinikk Andøya. Han har tilleggsutdannelse innen ernæring og idrettsvitenskap fra Universitetet i Agder og Norges idrettshøgskole, og retter seg spesielt mot idrettsskader.

Ask Mikkelsen påpeker at man er mer utsatt for skader og overbelastning om man ikke prioriterer restitusjon og kosthold som en del av treningsplanen.

Privat

– Det skal veldig mye til å gjøre noe galt eller farlig. Men mange glemmer at kosthold og restitusjon er en veldig viktig del av treningen og at hvis man slurver mye på disse områdene kan man i stedet for å bygge opp kroppen, bryte den ned over tid og man er mer utsatt for skader og overbelastning, forklarer Magnus Ask Mikkelsen til KRSby.

Selv har ikke Ask Mikkelsen fått med seg trenden på Instagram, men anbefaler likevel alltid å forhøre seg med profesjonelle innen idrettsmedisin om det er noe man er usikker på – og ikke stole blindt på usertifiserte Instagram-personligheter.

– Jeg er i utgangspunktet positivt til alt som motiverer til fysisk aktivitet. Men har man ambisjoner med treningen anbefaler jeg likevel å forhøre seg med noen med relevant utdannelse og ikke stole blindt på hva man finner på diverse sosiale medier, understreker han.

Nedenfor viser personlig trener Julie Rafoss tre treningsøvelser hun personlig mener flere gjør feil på Instagram – og gir forslag til hvordan hun selv mener øvelsene kan gjøres, for å bli mer effektiv.

Knebøy med kabel

– Når du utfører knebøy med kabel hvor du står langt unna kabelen, gjør det at du må konsentrerer deg mer om å holde balansen og holde deg oppreist, framfor å utvikle kraft. Dette blir ikke optimalt dersom man ønsker maksimalt utbytte av øvelsen, hevder Julie Rafoss.

Damares Stenbakk

– Man blir ganske dratt forover i denne øvelsen om man gjør den feil og ikke passer på ryggen. Kan dette påføre noen skader i ryggområdet om man ikke holder posituren godt nok?

– Det er ingen bevegelse i seg selv som kan lage skade, alt avhenger av forutsetningene dine, mener Rafoss.

Damares Stenbakk

Julie Rafoss mener selv at den riktige måten å utføre øvelsen, er å holde kabelen inntil brystet, før du går ned i knebøy.

– Når du holder kabelen inntil kroppen og kabelen går rett ned så bruker du krefter og får mer ut av øvelsen. Da har du bedre muligheter til å trene med høyere belastning. Istedenfor å gå lenger bak og bli dratt framover, mener hun.

Bulgarsk utfall – med en fot på vektskive

Damares Stenbakk

– Jeg ser flere som ikke går helt ned med kneet i bakken når de gjør denne varianten av bulgarsk utfall. Går du ikke helt ned mister du hele effekten med å ha fremre fot opphevet med vektskive, hevder Rafoss.

Rafoss mener selv at hele poenget med denne øvelsen, er den skal bli tyngre og mer effektiv med vektsktive.

– Bulgarsk utfall er fin når du bruker noe som opphever øvelsen for å komme lenger ned, men da må du helt ned med kneet i bakken. Poenget med å oppheve noe er å få lengre bevegelsesbane. Hvis ikke du går helt ned mister du hele poenget med opphevingen, mener hun.

Push-ups med hendene på vektskive

Damares Stenbakk

– Gjør du en opphevet push-up må du gå helt ned med brystet i bakken for å få noe effekt. Hvis ikke, er det ikke vits å være opphevet med vektskivene. Da bør du heller konsentrere deg om å utføre vanlig push-up isteden, hevder Julie Rafoss.

Se video nedenfor for mer detaljert instruksjon.

