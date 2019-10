Stadig flere unge bekymrer seg for klimaet: Nora (13) og Synne (14) krever handling fra politikerne

– Det er ikke sånn at jeg ikke får sove på natta, men jeg er i stor grad bekymret for klimaet.

Ordene tilhører Nora Erland (13) fra Songdalen. Hun sitter i styret i Grønn Ungdom Agder og er en av flere lokale barn- og unge som er bekymret for klimaet.

En fersk undersøkelse fra Senter for klimaforskning, Cicero, viser at nesten 60 prosent av de under 30 år er ganske eller veldig bekymret for klimaendringer. I Kristiansand har nyere demonstrasjoner som Klimabrølet i Wergelandsparken, skolestreiker og Generalstreiken utenfor Rådhuset bevist at flere unge brenner for klimasaken lokalt.

– Jeg vil ikke si at jeg har klimaangst eller er redd for at jorda skal gå under om noen år, slik som ledere som Donald Trump framstiller Greta Thunbergs ord, men jeg er bekymret for framtida. Denne bekymringen oppstår ikke på grunn av Thunbergs uttalelser. Den oppstår ved at politiske ledere ignorerer klimakrisen, ignorerer de unge som roper ut til mediene, og ignorerer faktaene som forskere har hatt alle disse årene, utdyper Erland til KRSby.

– Er du bekymret for at unge på din alder skal få klimaangst?

– Jeg føler det er feil sammenheng å bruke ordet angst. Det går mer på bekymring og frustrasjon over at forskningen som viser så klart og tydelig at vi trenger handling for å løse klimakrisen, blir ignorert. Jeg har ikke inntrykk av at unge har angst når det kommer til klimaet. Men de er bekymret for at politikere ikke gjør nok, sier hun videre.

Kristian Hole

– Jeg tenker veldig mye på det

Synne Røisland (14) fra Søgne er styremedlem i World Saving Hustle – en norsk organisasjon som kjemper for klima, miljø, dyre- og menneskerettigheter.

I likhet med Erland er hun også bekymret for klimaet og etterlyser konkrete tiltak fra det hun kaller «handlingslammede verdensledere og politikere». Hun påpeker at hun ikke har klimaangst, men er svært bekymret for planetens framtid.

Kristian Hole

– Jeg er veldig bekymret for klimaet, med god grunn, siden vi har forskningen og vitenskapen i ryggen. Vi hører ofte fra folk i maktposisjoner at unge må roe seg ned og driver skremselspropaganda og klimahysteri, men vi hadde vært mindre bekymret hvis disse menneskene tok problemet innover seg, anerkjente vitenskapen og at det er en krise, og stoppet å være så handlingslammet.

– Hvordan påvirker klima-bekymringene deg i hverdagen?

– Jeg tenker veldig mye på det, men jeg lar ikke meg selv bli handlingslammet. Jeg prøver å gjøre bekymringen til noe positivt ved at jeg lever miljøvennlig i hverdagen, gjør frivillig arbeid, arrangerer skolestreiker, og få satt i gang noe. Å gi opp fordi det føles håpløst hjelper absolutt ingenting.

– Føler du at unge bekymrer seg over klimaet?

– Mange unge er bekymret og det er derfor vi tyr til gatene og til streik for å gjøre det vi kan. Men til de som sitter med makta og sier at "klimaangst har en negativ påvirkning på barn og unge": Dere bør heller svare de bekymrede barna med handling, framfor tomme ord om at alt kommer til å gå bra.

Kristian Hole

– Bør tas alvorlig

Nylig stilte kristiansanderen Tuva Rosenvold fra Mental Helse Ungdom opp på klimaangst-debatt hos Fredrik Solvang på NRK.

Her uttrykte hun bekymring for at unge skal bli nedbrutt av klimafrykt, at begrepet angst blir utvannet, at barn blir brukt som virkemiddel i klimasaken, og at voksne og mediene må bli mer varsom på hvordan de kommuniserer med barn og unge om klimakrisen.

– Angst i den unge befolkningen generelt fortsetter å øke år for år. Dette er bekymringsverdig i seg selv. Vi vet at en trygg oppvekst er en hovedindikator for å ha det greit seinere i livet, så vi synes det er bekymringsverdig at mediene ikke vurderer retorikken sin når de skriver om klima, spesielt når de vet publikum er ungt. Her må voksne ta ansvar for å nyansere det som skrives. Dersom barn eller ungdom ytrer at de kjenner på klimaangst bør det tas alvorlig, sier hun til KRSby.

Mental Helse Ungdom

– I hvilken grad er du bekymret for at barn blir brukt som virkemiddel i klimasaken?

– Vi er bekymret for barns ve og vel hele tiden, ikke bare i klimasaken. Men metoden som brukes for å fremme og vinne klimasaken er det som i en fundraising kalles for «sense of urgency». «Det er krise og vi må handle nå, hvis ikke ...». Dette perspektivet kan framkalle frykt og angst i barn og unge, spesielt for dem som kanskje ikke er langt nok i sin kognitive utvikling til å gjennomskue retorikken. Det framkaller disse følelsene for det er jo hele vårt livsgrunnlag som står på spill.

Se video fra Klimabrølet i Kristiansand:

– I debatten på NRK sa du også at du frykter at begrepet angst tappes fra den opprinnelige betydningen?

– Vi er bekymret for at klimaangst brukes som ord på å beskrive at en er bekymret eller urolig på grunn av klimakrisen. Kjenner man på dette er man urolig, en har ikke angst. For at det skal være angst må det være symptomer involvert. Kvalme, svimmelhet, hyperventilering, hyppige toalettbesøk, vegring for å spise, følelse av kulde eller at huden brenner for å nevne noe. Kjenner man på angst så kjenner man på følelsen av å skulle dø, sier Rosenvold videre.

– Nesten alle nevner klima

Psykologispesialist og forskningsleder Åshild Tellefsen Håland ved ABUP, Sørlandet sykehus er enig i at det som kalles klimaangst hos folk flest ikke er like alvorlig som en person som sliter med reell angst.

Hun forsker på ungdommer- og barn på Sørlandet med angstlidelser, og arrangert angstgrupper for barn ned til 12-årsalderen.

Arkiv Fædrelandsvennen

– Klimaangst er ikke en diagnose i seg selv. Men hvis en person har overdreven klimaangst kan det kategoriseres under generalisert angstlidelse, Men da skal det være så alvorlig at det blir funksjonsnedsettende i hverdagen. Vår erfaring er imidlertid at nesten alle de som vi for tiden gir diagnosen generalisert angstlidelse, nevner klima som ett av områdene de bekymrer seg for.

Hun sier også at mediebildet kan trigge personer som har en tendens til overdreven bekymring. Det har hun sett flere eksempler på tidligere.

– Vi har sett flere eksempler tidligere der stort fokus i mediene på noe, som hiv eller svineinfluensa-bølgen, øker risikoen for at noen blir sykelig opptatt av å få akkurat disse sykdommen, sier hun avslutningsvis.