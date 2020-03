Kristiansanderen Andreas (21) ble 40.000 kroner rikere på én FIFA-turnering

– Det er veldig mange i Norge som har lyst til å være signert og på mitt nivå. Jeg har derfor stor motivasjon på å prøve å være en av de aller beste i FIFA i landet, sier Andreas Bakken (21), også kjent under gaming-aliaset «Netsix».

Det unge FIFA-talentet fra Tveit har de siste årene spilt på landslaget i FIFA, og blitt signert av e-sportsklubben Apeks - som leier han ut på ulike kontrakter til toppklubber i Norge.

Han har også spilt mot Norges beste utøvere i e-serien for Strømsgodset, men i år skal han representere Sandefjord i e-serien som starter torsdag 5. mars. I slutten av april blir det klart om Sandefjord går videre til sluttspillet, hvor det garantert vanker store pengepremier til vinnerlaget.

– Under e-serien har jeg signert kontrakt med Sandefjord på femti prosent betalt stilling som FIFA-utøver. Så framover kommer det til å gå mange timer til både trening og til selve ligaen, sier Bakken videre.

Tjente 40.000 på FIFA-seier

Bakken har flere gullplasseringer å vise til på CV-en. I tillegg til å kapre førsteplassen i FIFA-turneringen på Copenhagen Games 2019, vant han også fjorårets e-sport-turnering «Goosebumps» i Kristiansand – som var i regi av Palmesus. Det sikret han en premie på 40.000 kroner.

– Det er selvfølgelig en bonus å tjene penger på FIFA, men jeg synes det er så gøy at jeg hadde spilt det uansett, sier Bakken med et stort smil.

– Hva er ditt største mål innenfor e-sport?

– Jeg føler jeg har oppnådd mye, men har fortsatt mye igjen å gå på. Det å delta på de største EA Sports-arrangementene (selskapet som står bak FIFA, journ.anm.) i verden og skaffe en fulltidskontrakt er et mål, sier Bakken – som i disse dager også ferdigstiller bachelorgrad i økonomi på UiA.

I de største EA Sports-mesterskapene i verden, som heter FUT Champions Cup, kan premiepotten være på hele 500.000 kroner. Med andre ord er det store penger i FIFA internasjonalt.

– Fått gode venner i miljøet

I tillegg til å være lidenskapelig opptatt av FIFA, trekker Bakken også fram den sosiale biten av e-sportsmiljøet i Norge som noe av det viktigste.

– I e-serien er det et veldig godt samhold. Miljøet er veldig bra i Norge, og jeg har fått mange gode venner under turneringer og sluttspill i både Oslo og i Bergen, forteller Bakken og legger til:

– Den typiske fordommen om at alle gamere sitter opp hele natta og drikker energidrikk stemmer ikke. Det er viktig å trene fysisk og ha god helse for å prestere i FIFA. Man må hele tiden være skjerpet i hodet for å prestere maks, sier han.

Det er Anders Kjær, sportslig leder i e-sportsklubben Apeks, helt enig i.

– Andreas har veldig god selvdisiplin, tar ansvar for egen helse, og er en selvdrevet spiller. Med god veiledning fra oss har vi troen på at han kan bli en av verdens beste FIFA-utøvere. Han har alle forutsetninger som skal til, og sammen gleder vi oss til å utvikle han til den spilleren vi tror han kan bli, forteller Kjær på telefon til KRSby.