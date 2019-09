Den mest dramatiske situasjonen hittil skjedde under innseilingen mot Rotterdam, et hektisk havneområde med mye skipstrafikk. Der stoppet motoren akkurat idet et stort lasteskip var på vei mot dem.

– Heldigvis har vi litt flaks oppi all uflaksen, da strømmen driver oss sørover. Lite hjelper dette når båten driver mot en molo, så det nervøse øyeblikket vedvarer enda en stund, sier Ole Martin Hanssen (26) til KRSby.

– Bare minutter fra å drive på land spiller motoren på lag og tar oss ut av faresonen. Det ble noen lange sekunder og en vanvittig lettelse da vi fikk start på motoren igjen, fortsetter han.

– Vi har hatt mye trøbbel

I sommer sa barndomskameratene fra Vågsbygd opp jobbene sine i Oslo for å realisere den felles drømmen om å seile fra brygga på Andøya til det Karibiske Hav.

Siden slutten av juli har blåmyra ført dem fra Sørlandet til Danmark, Tyskland, Den Engelske Kanal, Nederland, Spania og Portugal.

Heida Gudmundsdottir

– Turen hittil har vært kontrastfylt, med alt fra fantastiske seilaser i solskinn og medvind – til motortrøbbel i kraftig motvind. Det som er veldig givende med denne type tur er at man besøker steder man ellers aldri ville besøkt, som Helgoland, øyer i Nordsjøen, og Alderney, øy i Den engelske kanal, opplyser Grini.

Han legger til spesielt minne fra sistnevnte øy.

– Etter en tur på den lokale puben i Alderney, hvor vi møtte en lokal pubgjenganger, ble vi invitert på nachspiel i en forlatt bunker fra andre verdenskrig. Tydeligvis en lokal måte å gjøre det på, sier han og ler.

– Hva har vært den største utfordringen hittil?

– Vi har hatt mye trøbbel med motor og dieseltank, og sikkert hatt 12–15 motorstopp på sjøen til nå. Det skyldtes forurensning i tanken, så vi måtte installere ny.

Krystallklart vann og hvite strender

Men til tross for motortrøbbel og ulike utfordringer underveis har tospannet opplevd flere spennende steder, og har begge hvert sitt favorittminne.

– Jeg likte innlandskanalene gjennom Nederland veldig godt, som bød på flott natur. Det var en egen følelse å kjøre båt gjennom åkre og byer i innlandet, sier Grini.

For Hanssen har høydepunktet hittil vært å besøke øya Illa De Salvora utenfor spanskekysten.

– Vi lå på en vakker ankringsplass med krystallklart vann, hvite strender, nydelig stjernehimmel og lite folk. Det var helt prima, forteller han.

Late dager i Portugal

– Hvordan blir ruten framover, Hanssen?

– Nå nyter vi late dager på anker utenfor Cascais, vest for Lisboa. Videre går turen til Lisboa by for å utforske nærmere, og når vi føler oss fornøyde der setter vi kursen 500 nautiske mil sørvest mot Madeira – etterfulgt av Gran Canaria hvor to kamerater skal mønstre på.

– Videre skal vi seile mot Kapp Verde, før vi alle skal ta fatt på turen største milepæl: Atlanterhavet. Etter drøye 2200 nautiske mil skimter vi forhåpentligvis Karibien i horisonten og vi skal leve glade dager på anker i karibiske farvann, sier Hanssen avslutningsvis.