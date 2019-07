Dansetrio kapret NM-medalje i Hip Hop-Battle

– Dans er vår livsstil, forteller alle tre til KRSby.

KRSby møtte Margarita Delgado, Arafat Ras og Tony Puth på dansestudioet på Samsen kulturhus, som er hovedbasen hvor de danser sammen.

De har hver sin dansestil de driver med til daglig, men forrige uke slo de seg sammen som et team og debuterte som dansegruppe i Stavanger i NM-veka under dansekategorien Hip Hop Crew Battle for å representere hjembyen. De fikk pallplass og tok med seg en bronsemedalje hjem til Kristiansand.

Danser hele tiden

Ras trives best med dansestilen popping, Puth driver med breakdance og Delgado har stor kunnskap innenfor flere dansestiler, hovedsakelig urban dans.

– Alt er freestyle under NM. Vi er alltid klare til å danse så lenge det er musikk. Så vi har faktisk ikke trent så mye til akkurat denne konkurransen, forteller Ras.

– Vi trener jo hele tiden, sier Delgado videre.

Aida Mahmody

Delgado synes i utgangspunktet at det er skummelt å være med i «battle». I år ville hun utfordre seg selv og bevege seg ut av komfort sonen.

Fakta: Dette er Crew Battle Ved crew battle så står det to lag ovenfor hverandre.

DJ-en velger en tilfeldig låt, og danserne må freestyle og danse mot det andre laget.

Det er et dommerpanel som peker på laget som vinner, og da går det tapende laget ut, mens det vinnende laget står igjen og skal danse mot et nytt lag.

– Det er ved å presse seg selv at man utvikler seg. Jeg ville også representere Kristiansand, og vise at det er flinke folk her nede også. Jeg vil inspirere neste generasjonsdansere, og jeg vil vise at det er kult å battle, forteller Delgado.

Aida Mahmody

-Jeg liker utfordringen i seg selv, at det er så fysisk krevende, men også mentalt. Det er jo ikke bare å trene hele tiden, da sliter man seg jo ut. «Dette klarer jeg»-tanken, er viktig. Så kommer resultatene, selv om det tar tid. Det er motiverende, forteller Puth.

Overrasket over seieren

Siden ingen av de tre egentlig driver med dansekategorien hip hop, og det var deres debut som dansegruppe, var ikke pallplass forventet.

– Vi ble veldig overrasket når de ropte oss opp! Det var så mange flinke dansere. Vi var så nervøse før NM, man vil jo prestere og gjøre det bra. Og alle dommerne var utenlandske, hvor den ene var med å starte hele hip hop/break dance movementet. Så vi var vel alle litt stresset, forteller Delgado.

– Kjempe høyt nivå!

Huyen Huynh var hip hop-kommentator under NM forrige uke. Huynh mener at dansegruppa «Team KRS» skilte seg ut ved at det var to menn i gruppa og en kvinne, i forhold til de andre som var fulle kvinnelag, og at deres kombinasjon av flere dansestiler bemerket seg.

– Vi fikk sett flere kvaliteter fra «Team KRS». De brukte også breaking og popping elementer, som er helt annerledes stiler, men de fikk det til å likevel passe inn under hip hop-formen. De klarte å kombinere de ulike ferdighetene godt! Hvis jeg hadde vært dommer, ville jeg ha sagt at de utmerket seg fordi de viste brei kompetanse, forteller Huynh til KRSby.