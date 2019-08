Sørlendingen Henriette (22) har nesten en million følgere på video-appen TikTok

– Tik Tok er en app hvor du legger ut videoersnutter på mellom 15–30 sekunder. Folk legger ut videoer om alt fra dans og sang, til familie og venner, forteller Kjørmo til KRSby.

For Kjørmo handler videoappen om å utnytte dens «frie tøyler» og muligheten til å være seg selv på en offentlig plattform. Det har ført til at hun har opparbeidet seg 928.000 følgere på kort tid.

Nærmere en million følgere

22-åringens følgertall blir større for hver dag som går. Men selv vet hun ikke hvorfor hun har fått så mange følgere.

– Jeg har bare vært meg selv fra starten av. I mitt hode, så tror jeg man kommer lengst med å være seg selv.

– Jeg legger ut videoer i forskjellige kategorier, noe som kanskje gjør det interessant for mine følgere å se på. Ingenting av det jeg publiserer er det samme. Selv driver jeg med musikk, tegning og maleri. Jeg lager også videoer om hår og sminke.

Kjørmo tror målgruppa for hennes konto er fra ni til 26 år. Det er som oftest barn og ungdommer mellom ni- og femten år som kommer bort til henne på gata.

– Jeg synes det er stas å møte andre som holder på med det samme som meg. Det er utrolig hyggelig å møte så mange fantastiske mennesker.

Sandra Surdal

– Alle trenger ikke like det jeg gjør

Kjørmo er utdannet barn- og ungdomsarbeider. Når hun ikke lager videosnutter til TikTok kontoen, jobber hun i barnehage.

– Å være et forbilde for barn i barnehagen og et forbilde for eldre barn på fritida er noe jeg definitivt ønsker å fortsette med, forteller 22-åringen.

Til tross for at hun har nesten million følgere, har ikke Kjørmo et spesifikt mål med appen.

– Så lenge jeg kan drive på med hva jeg elsker å gjøre, så kommer jeg bare til å fortsette, sier hun og legger til at hun har opplevd med positive tilbakemeldinger på videoene:

– Negativ respons bruker jeg ikke energi på. Jeg har full forståelse over at folk har meninger og alle trenger ikke like det jeg gjør. Jeg har ikke fått så mye negativ respons, de fleste respekterer hva jeg driver med.

Sandra Surdal

Bekymret for personvern

Sosiale medier-ekspert og kommunikasjonsrådgiver Hans-Petter Nygård-Hansen forteller til KRSby at TikTok er en app som vokser ekstremt raskt.

Ingar Næss

I januar 2019 var TikTok den mest nedlastede appen til både iPhone og Android. Nygård-Hansen mener at appen er rettet mer mot barn enn voksne, derfor bekymrer han seg for personvern, spesifikt hos TikTok.

– TikTok er eid av Bytedance, som er et kinesisk selskap. I løpet av 2019 har vi vært vitne til en rekke handelskonflikter mellom USA og Kina, som mest av alt har involvert kinesiske teknologiselskaper. Men det kan fort også omfatte andre også. Ikke minst med tanke på Kinas forholdsvis slepphendte forhold til personvern. Bytedance har også blitt bøtelagt av amerikanske FTC (Federal Trade Commission) for å ha samlet informasjon om mindreårige ulovlig.

– Nordmenn og norske medier er gode til å kritisere Facebook og Google når det kommer til personvern. Da snakker vi gjerne om voksne brukere også. TikToks brukere er barn og unge, og eierne er kinesiske. Det er det nesten ingen som tenker på, eller skriver om.