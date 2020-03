I en alder av 25 år er Ida fra Kristiansand allerede sjef og gründer

– Jeg ble helt forelsket i både jobben og stedet. Dette lokalet har blitt som mitt andre hjem, sier Konradsen og ser seg rundt.

For sju år siden flyttet kristiansanderen Ida Konradsen (25) til Grimstad for å satse som fotballproff. Men etter å ha blitt skadet i både knær og korsbånd, måtte hun tenke i nye baner.

En sommerjobb ved restauranten og utestedet Apotekergaarden midt i hjertet av Grimstad sentrum skulle vise seg å ha mer innflytelse på livet enn hun først hadde trodd.

I dag er hun nemlig blitt restaurantsjef på samme sted, og i tillegg er hun også daglig leder i gründer-satsingen Grimstad Brusfabrikk – som også har en tilknytning til restauranten.

Satser på økologisk brus

Kristian Hole

Mikrobryggeriet Grimstad Brusfabrikk ble startet i 2018 etter at daglig leder på Apotekergaarden, Kjetil Jørgensen, ville realisere idéen om å skape økologiske bruser basert på naturlige råvarer, og samtidig være et friskt motsvar til den «klissete og syntetiske brusen» som dominerer brusmarkedet.

Med på laget er altså daglig leder Ida Konradsen, som synes det er både spennende og vanskelig å satse i et tøft marked.

– Det er mange mikrobryggerier som satser på øl i Norge, men ikke på brus. Derfor får vi ikke spesiell konkurranse fra andre mikrobryggerier, men fra de aller største og etablerte brus-produsentene, sier Konradsen, og legger til at det er vanskelig å få «hylleplass» hos de store kjedene.

Håper å selge 200.000 enheter

Kristian Hole

I fjor solgte Grimstad Brusfabrikk rundt 80.000 flasker. Og i 2018 fikk bryggeriet nasjonal oppmerksomhet da nettstedet Apertif og avisen Dagens Næringsliv kåret deres julebrus som den beste i landet.

I dag er det rundt 30 butikker i landet som fører produkter fra Grimstad Brusfabrikk, men foreløpig må det fortsatt en del frivillig innsats til for å kunne satse videre.

– Det blir mye dugnadsarbeid, men vi har troen på brusen og vi har mye pågangsmot. Vi tror naturlig brus vil bli mer og mer attraktivt i tiden framover. Så vårt mål i år er å selge 200.000 enheter, sier hun og utdyper:

– Det tar ofte noen år før man blir virkelig etablert som bryggeri. Vi bruker ofte Nøgne Ø som et eksempel på det. I starten i 2001 gikk det litt seint, men i dag er de at av landets fremste bryggerier, sier Konradsen.

Skiller seg ut

Kristian Hole

Kjetil Jørgensen sier han er stolt over å ha Konradsen med på laget, både på Apotekergaarden og i mikrobryggeri-satsingen.

Med 20 års erfaring som daglig leder av Apotekergaarden, trekker han fram 25-åringen fra Fagerholt som en av de dyktigste han har jobbet med i bransjen.

– Jeg har hatt over 500 ansatte her på Apotekergaarden i løpet av disse 20 årene, og det har vært få som har vært på Idas nivå. Jeg merker at hun har vært tidligere toppidrettsutøver, fordi hun vet hvor hun skal fokusere. Det at hun bare er 25 år gammel og restaurantsjef sier jo litt, forteller Jørgensen.