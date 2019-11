– Vi er ikke glade i Black Friday. Det er handelsstanden som vil at vi skal bruke enda mer penger, gjøre oss avhengige av ting, og fortsette det usunne forbruket som allerede er altfor høyt i Norge, mener Silje Wilhelmsen (22) fra Fremtiden i våre hender.

Silje Wilhelmsen og Katarina Melland-Grøvlen (22) fra organisasjonen World Saving Hustle er noen av de unge som står bak et av de lokale, miljøvennlige motsvarene til årets Black Friday 29. november, nemlig klesbyttemarked på Universitetet i Agder tirsdag samme uke.

– Folk trenger ikke disse tingene

Kristian Hole

Ifølge E24, nettavisen for økonomi og næringsliv, dro nordmenn kortet for 3,7 milliarder kroner under fjorårets Black Friday. Tallet får både Wilhelmsen og Melland-Grøvlen til å reagere:

– Jeg får frysninger av det tallet. Jeg blir dårlig. I de fleste tilfeller trenger folk ikke disse tingene. Flere bare løper inn i butikkene og tar tak i ting fordi det er billig. De tenker ikke over hva det er. «Det er ikke så nøye hva det er, siden det er så billig». Det er dette tankesettet mange har under Black Friday, sier Melland-Grøvlen.

Likevel ønsker Melland-Grøvlen å presisere at hun skjønner at noen handler på Black Friday, spesielt hvis man i forkant har planlagt å kjøpe en vare – og reflektert over sin egen handel.

– Vi tenker ikke at folk som handler på Black Friday er dumme. Det handler om opplysning og at det er viktig å snakke om det. Hvis du faktisk trenger noe, er Black Friday en god dag å kjøpe det på. Men poenget er at man må spørre seg «Hvorfor trenger jeg det? Hvor mange ganger kommer jeg til å bruke den? Hadde jeg kjøpt varen til fullpris?», sier Melland-Grøvlen og gir ordet til Wilhelmsen:

– Vi skjønner at vi ikke kan legge ned denne globale industrien i morgen, men vi ønsker at flere blir mer bevisste på valgene sine. Det vil ha en påvirkning om flere velger etiske, miljøvennlige og gjerne lokale produsenter framfor de store kjedene, sier Wilhelmsen.

Fakta: Black Friday Er en årlig kampanje med tilbud, som arrangeres 29. november i år. Noen butikker velger å forlenge konseptet til Black Week eller Black Month. Black Friday som konsept ble brukt for første gang i Norge i 2010. I fjor handlet nordmenn for 3,7 millioner kroner under Black Friday, ifølge E24.no. Konseptet stammer fra USA, hvor det er en årlig handledag som finner sted dagen etter «Thanksgiving». I USA markeres dagen som starten på julehandelen.

– Sandens har et ansvar

Kristian Hole

Senterleder på Sandens, Christina Omland, sier at rundt 90 prosent av butikkene på senteret deltar på årets Black Friday.

– Sandens er et kjøpesenter, så Black Friday er en kampanje som vi også må være med på. Vi har rundt fire til fem ganger så høy omsetning på Black Friday som på en vanlig fredag i denne perioden, men på Handelens Dag har vi enda større omsetning. Likevel må vi spørre oss selv: «Hva med dem som eventuelt har et overforbruk? Eller hva med lavinntektsfamiliene. Kan vi koble overforbruk sammen med lavinntektsfamilier? Hvordan kan Sandens fokusere mer på bærekraftig mote og livsstil?».

I år har derfor senteret valgt å parallelt arrangere Give Back Friday, et samarbeid mellom Blå Kors, Sandens og Kvadraturforeningen, hvor det skal settes opp en stor kube på senteret hvor man kan levere inn klær, leker, sko og mer.

Dette blir første året hvor senteret gjør et konkret miljø-grep under Black Friday.

– Sandens har et ansvar, og vi ønsker å ta ansvar for å rette fokus mot klimamål – men også gi til de som ikke har så mye. Markedsundersøkelser viser at kundene våre forventer at store aktører tar ansvar. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt, sier Omland til KRSby.

Omland nevner også noen eksempler på hvordan de store kjedene på Sandens forsøker å ta grep.

– På H&M kan man levere inn brukte klær mot rabattkuponger og Clas Ohlson gjør et lignende grep med innlevering av batterier, lyspærer og blekkpatroner, sier Omland.

Kvadraturen skal bli mer bærekraftig

Leder i Kvadraturforeningen, Heidi Sørvig, sier at FNs bærekraftsmål skal bli en viktig del av utviklingen i Kvadraturen i 2020.

– Vi er opptatt av få en diskusjon og konkretisering på hvordan vi i Kvadraturen skal levere på FNs bærekraftsmål. Arbeidet har vært i en tidlig oppstartsfase i høst, og vil bli en sentral del av strategi og planer fra 2020, sier hun.