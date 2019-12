Vegetarianerbesøk i jula? Dette gjør du!

Det er liten tvil om at et mer plantebasert kosthold blir stadig mer populært.

Ifølge en undersøkelse NOAH fikk gjennomført via Opinion i 2017, viser tendensene at folk flest spiser vegetarisk oftere enn for bare få år siden, og at langt flere er positive til å spise vegetarmat. 1 av 5 under 30 år spiser vegetarisk tre eller flere dager i uka.

Les også: – Det er ikke vanskelig å spise vegansk i Kristiansand

Julemat på vegetarisk vis

Jula er noe mange forbinder med fet mat som ribbe og pinnekjøtt. Hva spiser man da som vegetarianer, poteter og saus?

– Den tradisjonelle, vegetariske julematen er nøttestek. Da lager man en farse av hakkede nøtter og mye annet godt, som man gjerne baker inn i butterdeig. Ellers har vegisterkaker blitt en hit. Noen lager også terter og pai, eller posteier av linser og bønner, sier Maria Uldahl fra Lillesand. Hun har vært vegetarianer i over 10 år, og jobber i dag som ernæringsrådgiver i Spis, Tren, Tenk.

Privat

Hun forteller at det er vanskelig å skulle savne de kjøttbaserte tradisjonsrettene.

– Jeg savner egentlig ingenting, fordi jeg spiser jo fortsatt alt det deilige tilbehøret! Rosenkål, mandelpoteter og kålrotstappe er helt nydelig. Jeg har vært vegetarianer i over 10 år nå, så nøttestek og vegisterkaker har blitt mine tradisjoner. For meg personlig er det å være vegetarianer etisk motivert, så det er veldig enkelt for meg å velge bort kjøtt.

Privat

Les også: Lyst å hjelpe andre i jula? Slik kan du stille opp i Kristiansand

Marias beste tips til deg som får besøk av vegetarianere i jula:

Ikke vær redd for å spørre hva gjesten foretrekker. De fleste vil nok bare synes at dette er hyggelig! Noen er fleksitarianere og spiser gjerne litt fisk, noen inkluderer egg og meieriprodukter i kostholdet, mens en veganer spiser 100% plantebasert. Jeg har opplevd å ikke kunne spise noe annet enn kålrotstappe med flatbrød på et julebord - det var ikke så stas. Husk gjerne på å tilpasse desserten når det gjelder gelatin, egg og meieriprodukter. Forsøk deg for eksempel på daddelkuler. Et annet, enkelt alternativ er vegansk is. Hvis du lager maten selv, forsøk å tenke på om det finnes et vegetarisk alternativ. Mye kan erstattes med for eksempel soyamelk og havrefløte, og det finnes forskjellige vegetariske ferdigvarer som schnitzel, farse (à la kjøttdeig), vegetarbiter (à la kylling), pølser og burger. Disse er greie å bruke for å gjøre det enkelt, hvis kjøtt er hovedretten. Sjekk forskjellige vegetariske matblogger, og kjøp eller lån en vegetarisk kokebok for å få inspirasjon og oppskrifter. Det finnes mye bra både på internett og i bokhandelen. Det er lov å høre om den som spiser vegetarisk kan ta med seg noe. Noen vil synes dette er helt OK, mens andre vil synes det er litt kjedelig å ta med matboks i middagsselskap. Selv om jeg synes det er veldig hyggelig om verten lager noe godt, så forstår jeg at mange kjenner på nok julestress allerede - og så skal man i tillegg kokkelere noe vegetarisk. Med utgangspunkt i en boks røde linser eller bønner (hermetiske), litt potetmel, hakkede nøtter, salt og krydderier kan du lage kjempegode vegetarburgere, -boller eller nøttestek. Røkt paprikapulver gir masse umami.

Marias beste vegetaroppskrifter til jul

Vi spurte Maria om hun kunne dele sine favorittoppskrifter for juletida. Her får du tips til noen retter som garantert vil imponere alle gjestene dine, vegetarianere eller ei!

Innbakt nøttestek

Privat

Ingredienser:

3-4 plater butterdeig

10 aromasopp

1 stor gulrot

1 boks røde linser (hermetiske)

200 g nøtter uten salt, gjerne cashew og hassel

2 ss potetmel

1/2 dl havregryn

Matolje

2 ss sitronsaft

Salt og pepper

1/2 ts røkt paprikapulver

En neve revet ost

Frø og havsalt til pynt

Denne er vegetarisk, men kan fint lages med vegansk alternativ til butterdeig og ost.

Fremgangsmåte:

Ta butterdeigen ut av frysen og tin den et par timer.

Forvarm ovnen til 180ºC.

Kutt soppen i biter og stek den i litt olje til den er myk. Ha på litt salt og pepper. Legg til side halvparten av soppen. Rasp gulroten. Skyll linsene i friskt vann. Grovhakk nøttene, og legg til side en neve nøtter til senere.

I en bolle blander du linser, potetmel, havregryn, hakkede nøtter, 2 ss matolje, sitronsaft og halvparten av den stekte soppen. Kjør det til en farse med stavmikser.

Bruk en sleiv til å blande inn resten av soppen, raspet gulrot, revet ost og de siste grovhakkede nøttene. Rør inn cirka 1/2 ts pepper, 1 ts salt og 1/2 ts røkt paprikapulver. Bruk eventuelt 1 ts vanlig paprikapulver.

Kjevle ut butterdeigen litt, og sett sammen platene til én større leiv. Fyll den med nøttefarsen i midten, og pakk den inn så det får en slags brødfasong. Den blir finest hvis du flipper den rundt, slik at “skjøten” i butterdeigen kommer på undersiden. Legg nøttesteken på et stekebrett dekket av bakepapir. Dryss over litt havsalt og frø.

Nøttesteken stekes på 180ºC i cirka 40 minutter.

Du kan gjerne lage nøttestek på forhånd og fryse den i skiver. Stek skivene med litt olje i stekepanne før servering eller dem varm i stekeovn.

Les også: Cechell og Atle vil invitere ensomme til julefeiring: – Å gi litt tid er det letteste man kan gjøre

Vegisterkaker med quinoa

Privat

Ingredienser:

2 dl hvit quinoa (ukokt)

1 terning grønnsaksbuljong

1 blomkålhode

2 dl små havrergyn

2 ss potetmel

2 ss matolje + olje til steking

1 ts malt ingefær

1 ts malt muskat

1/4 ts malt nellik

1/4 ts røkt paprikapulver eller 1 ts paprikapulver

Salt og pepper

Disse er veganske og fri for egg og melk. Bruker du glutenfri havregryn og buljong så er disse glutenfrie!

Fremgangsmåte:

Kok opp 4 dl vann og løs opp buljongen. Skyll quinoa i varmt vann og ha den i det kokende vannet. La det småkoke under lokk i cirka 13-15 minutter eller til alt vannet er absorbert. Bruk lavest mulig varme som det kan småkoke over. Ta gryta av komfyren og la quinoaen stå under lokk til den skal brukes.

Skyll blomkålen og kutt den i biter, både bukettene og stilken. Ha blomkålen i en gryte og fyll på vann til det akkurat dekker den. Kok opp og la blomkålen koke til den er mør.

Bland quinoa, blomkål og resten av ingredisensene i en bolle. Bruk stavmikser til å mose det sammen. La vegisterfarsen hvile i minst 15 minutter, gjerne lengre. Du kan f.eks. sette den i kjøleskapet frem til du skal steke vegisterkakene. Hvis vegisterfarsen er for løs kan du tilsette litt mer havregryn eller potetmel.

Form kaker med hendene og stek dem i olje . Hvis du har litt olje på hendene blir det enklere å forme kaker. Stek på begge sider til kakene er gylne og fine. Aller best blir vegisterkakene om du også ovnssteker dem på 200ºC i ca. 15 minutter.

Vegisterkaker kan fint lages på forhånd og oppbevares i kjøleskap eller frys.

Se video fra nisseløp i Kristiansand: - Det ble kanskje litt mye gløgg

Daddelkuler med sjokoladesmak (eller peppekakesmak!)

20 dadler

2 ss kokosolje, smeltet

3 ss kakaopulver

En liten klype salt

En stor neve havregryn eller finhakkede nøtter

Kokosmasse til pynt (kan sløyfes)

Privat

Smaksett gjerne med litt kanel, ingefær, nellik og kardemomme for pepperkakesmak! Eller lakrispulver for lakriskuler.

Del dadlene i to og fjern steinen, med mindre du har kjøpt dadler uten sten. Ha dadler, smeltet kokosolje, kakaopulver, salt og eventuelt krydder i en foodprosessor og kjør det til en jevn masse. Bland så inn havregryn eller finhakkede nøtter.

Nå skal du lage selve kulene. Hvis massen er for løs hjelper det å sette den i frysen noen minutter. Vask hendene, og med våte hender ruller du energikuler med håndflatene.

For å pynte energikulene kan du rulle dem i revet kokos eller hakkede nøtter.

Legg energikulene på bakepapir eller matpapir, og sett dem kaldt minst en halv time. Oppbevares kaldt frem til servering, helst i frysen.

Lykke til!

Les også: UiA-studentene Fredrik og Karl omsetter for én million kroner og har 12 ansatte