– Barn og barnebarn må klare seg selv denne helga

– Det var nå eller aldri, sier Bjørn Lund (74).

Han er far til Palmesus-eier og bookingsjef Magnus Lund, og tidligere sjef i familiekonsernet som blant annet eier Kongeparken, Lund Tivoli og altså halve Palmesus.

– I september fyller jeg 75 år og hva passet vel bedre enn å invitere vennene mine på Palmesus, fortsetter Lund, som er bosatt i Stavanger.

Med seg har han sin samboer Ina Flaatin (64) og en gjeng gode venner. Noen av dem har kjent hverandre i 60 år. Ingen av dem har vært på Palmesus tidligere.

Her kan du lese mer om Palmesus-eier Magnus Lund:

Vil ta Palmesus fra å være Europas beste til å bli verdens beste strandfest

– Jeg hadde aldri hørt om festivalen før, sier Trond Sollie (73) fra Oslo. Han likte godt konserten med Macklemore på fredag, men skulle ønske at hans favoritt, jazzmusikeren Nils Petter Molvær sto på plakaten.

– Nei, nei, nå må du gi deg, kommer det raskt fra Ina Flaatin.

– Ingen 20-åringer vil vel kjøpe billett for å høre på ham!

Og hvem vil bookingsjefens far helst høre på Palmesus?

– Nei, mine favoritter er jo daue, kommer det raskt fra Bjørn Lund.

– Sinatra, Dean Martin og Sammy Davis er mine yndlingsartister.

– Men de hadde nok ikke passet inn her, er hans konklusjon.

Heida Gudmundsdottir

Båttur

Vennegjengen møtes 3–4 ganger i året og var tidligere på dagen på båttur i Kristiansands skjærgård.

– Skippergata var fantastisk, sier flere av damene nesten i kor.

Elisabeth Sørlie (53) er fra Kristiansand, men har bodd de siste 30 årene i Stavanger. Hun har heller aldri vært på Palmesus før.

– Men dattera vår har vært her 2–3 ganger. Heldigvis skulle hun ikke hit i år, sier Elisabeth Sørlie lattermildt.

– Hva blir overskriften på denne artikkelen? Oldiser på Palmesus? Vi blir vel snart oldeforeldre. Vi har barnebarn på 22, sier Erik (74) og Gro Wefling (74).

– De hadde ikke fått lov til å dra hit hvis det var opp til bestemora, sier Gro Wefling og ler.

Helene T. Abusdal

I den aktive vennegjengen er det bare to som innrømmer at de er pensjonister, til tross for at flere har bikket pensjonsalderen.

– Kari og jeg er pensjonister, mens de andre sier at de fortsatt arbeider, sier Morten Bjønnes fra Oslo. Han skryter av festivalen, ungdommene og musikken.

– Veldig mange flotte folk her, og godt organisert festival!

Men klarer de å nevne noen artister på årets Palmesus?

– Jada, kommer det raskt fra Trond Sollie.

– Highasakite, Sigrid og Alan Walker. Men vi er nok ikke helt i målgruppa her, hehe.

Han frykter ikke å møte barna sine på festivalen.

– Nei, de må jo være hjemme og passe bikkje og barn når ikke besteforeldrene er der til å være barnevakt. De må klare seg selv denne helga.