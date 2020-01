Sjekk hva kulturlivet i Kristiansand har å by på denne helga

Lite planer til helga? Fortvil ikke. KRSby gir deg en oversikt over hva du kan finne på.

Her er en liste over noen utvalgte arrangementer som skjer i helga, fra fredag 31. januar til søndag 2. februar.

Quiz for musikkinteresserte

→ Hvor: Håndverkeren Restaurant & Pub

→ Når: Fredag kveld, klokken 19:30

Håndverkeren åpner dørene for byens musikknerder igjen. Quizen består av hele seksti spørsmål om musikk fra ulike tidsepoker og sjangre, skriver arrangøren på Facebook.

Påmelding skjer på stedet, så ta med deg fem av dine musikkelskende venner. Velg lagkamerater med omhu - for her er nivået høyt!

Premierekveld: “Jonas” med musikk fra Honningbarna

Erika Hebbert / Kilden

→ Hvor: Kilden teater og konserthus

→ Når: Fredag kveld, klokken 19:00

I år markerer Kilden at forfatteren og samfunnskritikeren Jens Bjørneboe ble født for 100 år siden.

Kilden åpner Bjørneboejubileet med en ny dramatisering av romanklassikeren “Jonas”. Forestillingen handler om individets kamp mot skolesystemet – en tematikk som er høyaktuell også i 2020.

– Videodesign, lys, musikk og tekst er med på å skape et helhetlig uttrykk som vil utfordre og overraske publikum, ifølge arrangøren.

Og overraskende er det allerede – teatersjef Valborg Frøysnes har nemlig fått Kristiansands store punkrock-stolthet, Honningbarna, med på laget.

Er du smartere enn en femteklassing?

→ Hvor: Bakgården i Tollbodgata

→ Når: Fredag kveld, klokken 19:00

Bakgården inviterer til kunnskapsquiz med 5. klasselæreren Marius Brodin i spissen.

Quizen inneholder fire forskjellige kategorier med ti spørsmål hver. I tillegg vil det gis en annerledes, skolerelatert ekstraoppgave som går over flere runder, skriver arrangøren på Facebook.

Et arrangement for deg som lengter etter å utfordre egen og andres kunnskap.

For deg som sjelden går på kunstutstilling

SKMU Sørlandets kunstmuseum

→ Hvor: Sørlandets kunstmuseum

→ Når: Lørdag, klokken 13:00

Denne lørdagen kan du få omvisning på utstillingen som viser verk fra hele Zdenka Rusova sitt kunstnerskap.

I følge programmet til Sørlandets kunstmuseum har hun markert seg sterkt i det norske kunstfeltet i løpet av 50 år.

– Bli med inn i markante Zdenka Rusovas fantastiske univers av grafikk hvor hun behandler kropp, eventyr, fantasi og sirkus, skriver arrangøren.

Sørlandet kunstmuseum understreker at folk som ikke er vant til å besøke utstillinger vil få særlig stort utbytte av å delta på omvisningen.

Konsert på vaktbua

Torstein Øen / Arkiv Fædrelandsvennen

→ Hvor: Vaktbua på Odderøya

→ Når: Lørdag kveld, klokken 22:00

Den koselige bua ved foten av Odderøya byr på konsert med Mandalsbandet The Violent Years, lørdag kveld. Siden livedebuten i 2003 har bandet hatt flere konserter i Norge og Europa. Musikken deres er inspirert av americana sjangeren, The Beatles og alternativ country.

Et fint arrangement for deg som er glad i lokal musikk og god atmosfære, sammen med mennesker i alle aldre.

Stille diskotek

NTB scanpix

→ Hvor: Kick Nattklubb & Scene

→ Når: Lørdag kveld, klokken 23:00

Silent disco er en av de nyeste trendene på klubber og diskoteker i Norge og har på kort tid blitt et populært konsept. La deg for all del ikke forvirre av navnet, for det blir nemlig ikke stille på Kick denne lørdagen.

På silent disco får alle klubbgjengerne utdelt et headset hver. Det gir deg muligheten til å velge mellom tre forskjellige spilleliste-kanaler med variert musikk. Headsetet har et lys som viser hvilken kanal de forskjellige hører på, noe som ofte fører til at likesinnede musikklytterne samles og danser sammen.

Silent disco gir deg dermed muligheten til å høre på den musikken du liker best – og det blir det god stemning av.

Grønn tur med natur og ungdom

→ Hvor: Tur til Den omvendte båt (oppmøte utenfor KKG)

→ Når: Søndag, klokken 12:00

Hva er vel en søndag uten en tur i frisk luft? Og hvorfor ikke ta vare på naturen i samme slengen?

På søndag kan du nemlig bli med Kristiansand Natur og Ungdom på tur til Den omvendte båt. Arrangøren skriver på sitt arrangement at det også vil være mulig å prøve plogging, som er en kombinasjon av jogging og plukking av søppel.