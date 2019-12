Alt fra sexavhengighet til hjernevasket sekt: Disse kvalitetsseriene kan du strømme i romjula

Det finnes mye bra der ute i strømmejungelen. Men det finnes også mye som er verdt å hoppe over.

Vi har derfor samlet en liste over noen av kvalitetsserier som du kan strømme på populære tjenester i romjula. Len deg tilbake, finn fram popkorn, og gjør deg klar for noen gøye og spennende kvelder med disse seriene:

HBO’s nye gigasatsing

Tittel: «His Dark Materials»

Strømmetjeneste: HBO Nordic

Det nye «flaggskipet» til HBO etter «Game of Thrones» heter «His Dark Materials».

Eventyrserien følger 11 år gamle «Lyra» i en verden hvor alle menneskers sjel er knyttet til et talende dyr. Når Lyras beste venn blir kidnappet på mystisk vis, blir hun med den tilsynelatende vennlige «Mrs. Coulter» til London for å finne ham. Det blir starten på en spennende, men farlig reise, mot mystiske Nord.

Det store «generasjonskræsjet»

Tittel: «»Jack Whitehall: Travels with my Father»

«»Jack Whitehall: Travels with my Father» Strømmetjeneste: Netflix

Lyst på noe lett og gøy du kan se i romjula? Da kan du bli med den britiske stand-up-komikeren Jack Whitehall på «jorda rundt»-tur sammen med sin konservative og engelsk-patriotiske far Michael, som ikke alltid er åpen for nye kulturer og inntrykk.

Resultatet er et humoristisk «generasjonskræsj» som du sikkert kan kjenne deg igjen i.

– Den mest sprengkåte serien noen gang

Tittel: «Sex Education»

«Sex Education» Strømmetjeneste: Netflix

«Dette må være den mest sprengkåte og sex-positive serien noen gang», skriver VG om det omdiskuterte humor-dramaet «Sex Education». Serien følger den hormonelle og urørte 16-åringen «Otis» som er omringet av folk på skolen som har seg som kaniner hele tiden. Men hos Otis derimot, som faktisk også har en mor som er sexolog, skjer det fint lite på soverommet.

Kommer det til å forandre seg?

Les også: 70 ungdommer har blitt intervjuet om nakenbilder – Her er funnene.

Konkurrenten til «Black Mirror»

Tittel: «Electric Dreams»

«Electric Dreams» Strømmetjeneste: Amazon Prime

Hvis du er glad i sci-fi-antologiserien «Black Mirror», kan «Electric Dreams» på Amazon Prime også være noe for deg.

Serien er basert på verkene til sci-fi-forfatteren Philip K. Dick, og gjennom enkeltstående episoder med hver sin handling, kan du få et innblikk i helt nye verdener og temaer du kanskje ikke har tenkt på før: Romturisme, synthetiske mennesker, en umulig planet, og telepati.

Og hvis du fortsatt ikke har sett Netflix-serien «Black Mirror», så anbefales den også på det varmeste. Nylig ble det sluppet tre nye episoder fra sesong fem.

Verdens sykeste sekt?

Tittel: «Wild Wild Country»

«Wild Wild Country» Strømmetjeneste: Netflix

Lyst å se en merkelig dokumentarserie helt utenom det vanlige?

Da bør du sjekke ut serien «Wild Wild Country», som tar for seg hvordan den kontroversielle kultlederen Rajneeshpuram fra India samlet tusenvis av følgere for å bygge et «utopia» i USA på 1980-tallet. Bevegelsen utviklet seg fort til hendelser som gjaldt drap, sex, intriger, korrupsjon i lokalsamfunnet og mye, mye mer.

For å sitere «X-Files»: «Du tror det ikke før du får se det».

Den brutale gudfaren av Harlem

Tittel: «Godfather of Harlem»

«Godfather of Harlem» Strømmetjeneste: TV2 Sumo

«Godfather of Harlem» forteller den sanne historien om mafiabossen Bumpy Johnson, som etter et fengselsopphold på Alcatraz i 10 år vender tilbake til Harlem, hvor han innser at tidene har forandret seg og gatene er tatt over av den italienske mafiaen.

Sexavhengig og ambisjonsløs i storbyen

Tittel: «Fleabag»

«Fleabag» Strømmetjeneste: Amazon Prime

Skuespiller og regissør Phoebe Waller-Bridge, som også står bak kritikerroste «Killing Eve», briljerer i denne mørke komiserien – som handler om alt fra sexavhengighet til traumer, kompliserte familieforhold og en rekke kleine dates.

Serien følger den ikke-navngitte kvinnen «Fleabag», som er britisk slang for søppelperson, og hvordan hun humoristisk sliter seg gjennom hverdagen i London etter at bestevenninnen tok livet sitt.

Livet med autisme

Tittel: «Atypical»

«Atypical» Strømmetjeneste: Netflix

Hvordan er det egentlig å leve med autisme? Det forsøker Netflix-serien «Atypical» å skildre gjennom karakteren Sam, en 18 år gammel gutt som bestemmer seg for å finne seg en kjæreste, siden han er i ferd med å bli voksen. Samtidig forsøker han også å passe inn og bli mer som alle andre, noe som blir en vanskelig og til tider humoristisk prosess.

Når du har mistet motet

Tittel: «After Life»

«After Life» Strømmetjeneste: Netflix

I den mørke komiserien «After Life» spiller komiker Ricky Gervais «Tony», som nylig har mistet sitt livs store kjærlighet til kreft. Det har ført til at den tidligere livsglade lokalavisjournalisten nå har mistet motet helt, og sliter med å finne en grunn til å stå opp om morgenen.

Serien byr på alt fra kakespising med prostituerte, til guttekveld med heroinsprøyter, og til og med en scene hvor han skjeller ut en barneskoleelev. Det høres kanskje veldig trist ut, men alt er gjennomført med glimt i øyet og mye humor.

Har du noen serier du vil anbefale til våre lesere? Skriv gjerne i kommentarfeltet vårt!