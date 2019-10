Mia (22) avslører menneskene bak hevnporno og nakenbilde-spredning

– Jeg tror ikke folk helt skjønner konsekvensene av nakenbilde-spredning. Jeg vet om folk som har tatt livet sitt, flyttet til andre byer, og som sliter med angst eller posttraumatisk stressyndrom etter et slikt overgrep. Det er en «digital voldtekt», forteller Mia Landsem til KRSby.

Datadetektiven, bildetyvjegeren og taekwondo-norgesmesteren fra Trondheim er en av foredragsholderne som er hentet inn til årets utgave av TEDxArendal 1. november – som er en lokal variant av det amerikanske konferansekonseptet TED.

Siden ungdomsårene har hun på frivillig basis sporet opp personer som sprer nakenbilder uten samtykke, ved hjelp av elektroniske adresser og åpne informasjonskilder – noe som har ført til at både Kripos og Stortinget har bedt henne om hjelp.

Hennes innsikt gjorde også at NRK hentet henne inn som manuskonsulent til den aktuelle ungdomsserien «Nudes».

– Husk at både gutter og jenter er ofre

Landsem mener den seksuelle trakasseringen av jenter starter allerede på barneskolen. Hun sier hun opplevde flere krenkende hendelser i dusjen på barneskolen, hvor guttene tok bilder av jentene og klasket dem på rumpa.

Opplevelsene skulle vise seg å være en «trigger» for kampsakene hun seinere i livet skulle kjempe for: Brudd på tillit og intimsoner.

– Guttene sprang inn i dusjen og fikk meg til å føle at kroppene våre var noe vi ikke skulle ha i fred, eller som de kunne gjøre narr av. Det gjorde at jeg slutta å dusje på barneskolen.

– Seinere i ungdomsårene, rundt 2014, begynte jeg å hjelpe noen medelever som fikk nakenbilder spredt på Snapchat. Og siden har jeg jobbet med rundt 1000 saker.

– Ser du noen fellestrekk i hvilke typer personer som sprer nakenbilder uten samtykke?

– Det er som regel litt yngre gutter. De er ofte i spillmiljøet, eller holder på med data. Men husk at både gutter og jenter er ofre, og begge kjønn sprer bilder. Det kan være den beste gutten i klassen som sprer bilder, eller den fineste jenta i klassen. Eller ektemenn og koner.

Fakta: Mia Landsem (22) Er en datadetektiv og bildetyvjeger fra Trondheim, født i 1997. Har de siste årene kjempet mot ulovlig spredning av nakenbilder. Vant i fjor Jenteprisen, som deles ut av Plan International Norge. I 2017 ble hun kjent for å ha avdekket at nakenbilder av håndballspiller Nora Mørk ble spredt. Studerer IT-sikkerhet ved Noroff i Oslo. Er både norgesmester og dobbelt nordisk mester i taekwondo.

– Ble til tider et helvete

Av de mange tilfelle som Landsem har undersøkt, var det spesielt en sak i 2017 som skulle forandre livet hennes.

Det var nemlig Landsem som oppdaget at nakenbilder av håndballstjernen Nora Mørk var blitt spredt etter et hacke-angrep i 2017, og hun var den første som informerte Mørk og hennes familie om overgrepet.

Til slutt valgte Landsem å stå fram i media med fullt navn, noe som førte til både priser og hyllest – men også massiv hets og drapstrusler.

– Nora Mørk-saken gjorde at jeg holdt meg opptatt og fikk mye å gjøre, men til tider ble livet et helvete. Samtidig ga det meg en mulighet til å gjøre en forandring ved å hjelpe flere i samme situasjon som Mørk. Det var mine to verste år i livet, samtidig de to årene hvor jeg har fått gjort mest. Saken gjorde jo at loven faktisk ble endret.

– Du mottok mye hets i hverdagen etter saken?

– Jeg får meldinger hele tiden. Og unge gutter roper etter meg på gata. «Feminist-hore». «Feminist-nazi». Noen har til og med sagt at jeg burde drepe meg selv. Det er sinnssykt.

– Hvordan takler du det?

– Jeg har blitt vant til å leve med hetsen. Men det gikk så langt at jeg ble sykemeldt en periode for åtte måneder siden. Men jeg har gått gjennom dritt i livet, så jeg tåler litt til. Det er godt jeg kan bruke kampsport for å få ut frustrasjon og aggresjon.

– En stemme som fortjener å løftes

Mona Hauglid

Event director i TEDxArendal, Linn Juul-Petersen, sier til KRSby at de henter inn Landsem fordi hun har en viktig stemme.

– Hun er et frisk pust som snakker en sak som blir viktigere og viktigere – både i Norge og i verden. Hun har et budskap og en stemme som fortjener å løftes opp og spres, forteller Juul-Petersen.

I tillegg til Landsem byr årets utsolgte program i Arendal på en rekke foredragsholdere fra både inn- og utland.

– Vi har fått til en god blanding innenfor de temaene som rører seg i verden, og selvfølgelig det TED står for: Technology, entertainment og design. Det er tidsriktig tematikk som skal spres ut i verden, alt fra en designprat som handler om hvordan man skal putte en hytte på månen, til diskusjoner om hva som er bærekraftig – og ikke minst Landsem, sier hun videre.