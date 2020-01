Disse kristiansanderne kan bli Jan Thomas’ nye drømmeprins

– Det var en spennende opplevelse. Man lever jo i en boble der inne. Jeg har fått mange gode venner, men mer kan jeg ikke si. Resten kan du se på tv, sier Sondre Åstveit Gevelt (28) på telefon til KRSby.

Journalisten fra Kristiansand, som blant annet skriver for Magasinet Blikk og tidligere har jobbet for Fædrelandsvennen, er en av 12 deltakere som skal date kjendisstylisten i serien «Jan Thomas søker drømmeprinsen» – som hadde premiere mandag kveld på TVNorge.

I serien skal deltakerne bo sammen på en ranch i Sør-Afrika og bli sendt på både romantiske og actionfylte dater med Jan Thomas. Men for hvert program må en og en deltakere forlate ranchen, til bare én kandidat står igjen.

– Hvorfor ikke gjøre noe utenom det vanlige?

Gevelt sier videre at det ikke var hans initiativ å delta i serien, men at han ble spurt flere ganger av castingansvarlige som hadde fått et tips om han.

– Jeg svarte først at det ikke var noe for meg. Men senere ble jeg invitert til et castingmøte, og fikk snakket med familie og venner om det. Til slutt tenkte jeg «hvorfor ikke? Vi lever våre daglige, monotone liv. Hvorfor ikke gjøre noe utenom det vanlige?». I tillegg var det spennende å bli kjent med Jan Thomas utover imaget alle kjenner, sier Gevelt.

KRSby har ikke lykkes i å få en kommentar fra Jan Thomas selv, men i presseskrivet til TVNorge beskriver 53-åringene de 12 personene som en modig gjeng.

– Jeg kan ikke huske sist jeg satt av fire uker for å bli kjent med et nytt menneske, og nå skal jeg i tillegg ha kameraer rundt meg. Jeg er vant til å leve med kameraer og media tett på, men det nok ikke de jeg skal møte i dette programmet. Jeg må si jeg synes de er utrolig tøffe som vil møte meg på denne måten, sier Jan Thomas.

– Meldte meg på for eventyrets skyld

Robin Tambs (31) fra Kristiansand, som til daglig jobber som miljøarbeider på en skole i Oslo, er også en av deltakerne i serien.

– Jeg meldte meg på for eventyrets skyld. Jeg tenkte «det at TVNorge vil sende meg på blinddate i Sør-Afrika, det sier jeg ja til», forteller Tambs på telefon til KRSby.

– Hvordan var din opplevelse av deltakelsen?

– Det var kjempespennende, men også veldig skummelt. Dating foregår til vanlig i en privat setting med dempet belysning på tomannshånd. I denne serien dater man «foran hele Norge» med et kameracrew til stede.

– Men samtidig liker jeg å gå utenfor komfortsonen min, og det jeg sitter igjen med er at jeg kjenner meg selv bedre. De stilte mange personlige spørsmål i serien, så jeg ble tvunget til å «møte meg selv» hele veien, sier Tambs avslutningsvis.

