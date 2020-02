Filmblogg: «Girl Power» på skjermen

«Derry Girls» (2018-)

«Derry Girls» er en britisk serie skapt av Lisa McGee. Den handler om livet til en vennegjeng på en katolsk videregående skole for jenter i Nord-Irland. Handlingen foregår i de dramatiske årene på 90-tallet, men det fortelles med glimt i øyet gjennom å skildre livene og hverdagsproblemene til den frittalende og fargerike jentegjengen. Det kommer en tredje sesong i 2020.

«Workin’ Moms» (2017-)

«Workin' Moms» av Catherine Reitman som også spiller hovedrollen, er en kanadisk serie som premierte på Netflix i 2019, og det kommer en fjerde sesong i løpet av 2020. Serien handler om en gruppe kvinner som sjonglerer småbarnstiden med karrierejag, ektemenn og samfunnets press om å være perfekte. Serien er full av morsomme hverdagssituasjoner som mange kan kjenne seg igjen i.

«Good Girls» (2018-)

«Good Girls» av Jenna Bans er en amerikansk serie som blander flere sjangre (krim-komedie-drama) med hovedvekt på sort humor. Karakterene er mesterlig spilt av Christina Hendricks, Retta og Mae Whitman, som danner et ganske uvanlig kriminelt trekløver. Det er annonsert at det skal komme en tredje sesong i februar 2020, så det er bare å glede seg og hive seg over de to første sesongene i mellomtiden.

«Grace and Frankie» (2015-)

«Grace and Frankie» av Marta Kauffman og Howard J. Morris, er en amerikansk komiserie med Jane Fonda og Lily Tomlin i hovedrollene som to kvinner som blir tvunget sammen da ektemennene deres kommer ut av skapet, og avslører at de har hatt et forhold i mange år. Underholdende og overraskende med fantastiske skuespillere. Det kommer en syvende og siste sesong.

«Deliha» (2014)

«Deliha» er en komedie hvor det for første gang er en kvinnelig filmskaper fra Tyrkia som spiller en hovedrolle hun har skapt selv. Gupse Özay har skapt en rolle og et karakterunivers som er veldig typisk tyrkisk, men som absolutt appellerer til den vestlige verden også. Det er en type «crazy-komedie» hvor Deliha, og vennene havner i de villeste situasjonene som de takler på ulike, kreative måter.

«Gone Girl» (2014)

«Gone Girl» av David Fincher, er basert på den fantastiske romanen med samme navn av Gillian Flynn, som også skrev filmmanuset. Filmen er en av mine thrillerfavoritter, og byr på en sjelden kul og kompleks kvinnelig hovedrolle, som Rosamund Pyke spiller helt perfekt.