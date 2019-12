Disse sakene ble mest lest hos KRSby i november

KRSby legger bak seg en spennende november-måned med flere varierte saker. Disse ti sakene engasjerte leserne mest og hadde høyest lesertall:

Skattelistene for 2018 ble offentliggjort den første uka i november. Saken om hvilke personer under 30 år som hadde høyest formue og inntekt i Kristiansand i fjor, ble mest lest hos KRSby denne måneden.

Trykk her for å se et gjensyn med hvilke unge, født i 1990 eller seinere, som er øverst på listen.

Collage: Arkiv Fædrelandsvennen

Arkiv Fædrelandsvennen / KRSby

Skattelistene var tydeligvis interessant for KRSby-lesere. På andreplass over de mest leste sakene i november finner vi «Dette tjente influenserne fra Sørlandet i 2018».

Kristian Hole

Unge sørlendinger som satser stort engasjerer ofte KRSby-leserne.

I november skrev vi om klesgründer Rebekka Widerøe (30), som står på hver eneste dag og kveld hver dag for å satse på sitt eget klesmerke BEKKA Fashion. I november åpnet hun pop-up-butikk på Sørlandssenteret.

NTB scanpix

I løpet av de neste tre årene skal sportsbar- og restaurantkjeden O’Learys utvide fra 19 til 40 steder i Norge. I november ble det bekreftet at kjeden skal i løpet av 2020 åpne den første avdelingen i Kristiansand.

NTB scanpix

I november slapp Palmesus nyheten om at den franske dj-en og produsenten David Guetta returnerer til Kristiansand for å spille på Palmesus 2020.

Aida Mahmody

Halloween er alltid gøy, spesielt når folk på byen drar stilen fullt ut.

1. november la KRSby ut en bildeserie fra helga rundt månedsskiftet oktober-november, hvor flere av utestedene i byen inviterte til Halloween-feiring.

NTB scanpix

5. november ble det bekreftet at den mye omtalte rapperen Asap Rocky skal spille på neste års strandfest.

Den amerikanske rapstjernen fra New York var den første headlineren som ble bekreftet til den 12. utgaven av Palmesus på Bystranda i Kristiansand, 3.–4. juli 2020.

Kristian Hole

I forbindelse med konferansen TEDxArendal i starten av november møtte KRSby Tale Maria "Helsesista" Krohn Engvik (40), som tror mange ungdommer på Sørlandet savner flere voksne som de kan snakke ærlig og direkte til.

– Av en eller annen grunn er vi veldig dårlige til å snakke om vonde eller negative følelser. Og det er akkurat dette jeg opplever at ungdommer sliter mest med, sa "Helsesista" til KRSby.

Kristian Hole

I midten av desember skal Stortinget avgjøre om homoterapi skal bli ulovlig i Norge. 21. november deltok flere på markeringen imot homoterapi i Kristiansand, blant andre Dorian Gabriel Norheim (22).

– Man kan ikke forandre identiteten til noen, men man kan undertrykke den. Homoterapi, eller konverteringsterapi som de kaller det, er rein tortur, sa Norheim.

Kristian Hole

Tatovørene Adrian Kjellevik og Maciek Korbut har til sammen over 15 års erfaring fra Tattoo Nation i Kristiansand. Nå har de sammen realisert drømmen om å åpne eget studio.