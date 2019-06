– Her er det så stemning når de spiller musikkslager etter musikkslager. Det ser nok ut som det blir dansing på bordene i kveld, sier en smilende Ingri Bakken til KRSby.

– Kunne vært her oftere

Hun og vennegjengen, som består av Alexander Hæstad, Joakim Smedstuen og Lene Dahl, tok turen til Torvet for å kjøle seg ned i sommervarmen og oppleve det yrende folkelivet i Kristiansand torsdag kveld.

For Lene Dahl fra Ålesund, og østlendingene Ingri Dakken og Joakim Smedstuen, var dette deres første opplevelse med arrangementet «Sommer på Torvet». Noe som falt i god smak.

– For et koselig arrangement, som samler folk midt i byen. Det er en del her allerede og det ser ut som det blir flere folk utover kvelden, sier Smedstuen.

Men for sørlendingen Alexander Hæstad var dette nærmest obligatorisk å delta på i kveld, og ønsket å vise vennene hvordan Kristiansand våkner til på en torsdagskveld i juni.

– Jeg har kommet hit i hvert fall én eller flere ganger hver sommer, men jeg skulle ønske jeg kunne være her oftere, ler Hæstad og gir fra seg et lurt smil.

Skaper nye sommerminner

Det var flere ivrige sørlendinger å se, som tok turen til Torvet torsdag kveld for å skape nye livlige, sommerminner sammen. Blant dem var Emil Kongsten, Celina Hagen, Børre Berge, Tonje Birkeland og Anette Rosvold.

– Jeg ser fram til allsang og håper det spilles sommerklassikerne til Postgirobygget, sier Anette Rosvold og nynner på favorittsangen «En solskinnsdag».

Buketten på fem jobber sammen i ambulansen. Da var det ekstra fint å kunne senke skuldrene og nyte sørlandsidyllen på Torvet, etter en stressende dag på jobb.

– Vi har fri og det er en fin dag i dag. Det er alt vi trenger, smiler Emil Kongsten og skåler sammen med kollegaene.

Bedret besøkstall

Arrangør av «Sommer på Torvet», Morten Johansen, er godt fornøyd med at både været og besøkstall bedret seg fra forrige torsdag - hvor forrige ukes «Sommer på Torvet» hadde totalt 2500 publikummere.

Ved 21.30-tiden torsdag kveld ble det bekreftet totalt 3500 personer under «Sommer på Torvet», ifølge vaktselskapet PSS Securitas.

– Det er ofte slik de tre første gangene at antallet øker for hver torsdag vi går inn i sommeren, men nå har folk ferie og alle aldersgrupper samler seg her. Det er gøy når vi skaper opplevelser og minner, sier arrangør Morten Johansen fornøyd.

Johansen røper til KRSby at han håper på like god temperatur når artist Venke Knutson kommer for å lage liv på Torvet 25. juli.

Utover kvelden var det flere å se som hygget seg i godt selskap:

