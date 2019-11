Kristiansander med i julesatsingen til Netflix: – Vi satt på settet og grein

– Jeg drømmer om å spille roller som ikke er sympatiske, sier skuespiller Iselin Shumba (34) til KRSby.

Derfor passet det perfekt at hun kapret rollen som «Jeanette» i den kommende norske juleserien «Hjem til Jul», som slippes 5. desember på Netflix.

Serien handler om «Johanne», som på 24 dager skal finne seg en kjæreste hun kan ta med hjem til familien i jula. Shumba spiller en av hennes venninner, men kanskje ikke den aller triveligste av dem.

– «Jeanette» er om mulig den rollen jeg har spilt som er lengst fra meg selv, hun er ikke særlig sympatisk. Jeanette er styrt av meritter, og hun er opptatt av å få ting på plass så fort som mulig. Hun er veldig rett på sak og følger alltid fornuften. I alle fall tror hun at hun gjør det, sier Shumba videre.

– Satt på settet og grein

Julesatsingen, som slippes i seks episoder, ble spilt inn på Røros i mars – i løpet av en kort og intens innspillingsperiode.

– Det var lekent, morsomt, lite frykt, og mye kjærlighet på settet. Vi var ikke redde for å ta i. Det håper jeg vil vises i serien. Det hendte vi satt på settet og grein fordi det var så fine stunder, sier Shumba.

– Hvordan vil du selv beskrive serien?

– Det er en raus og varm serie å se i jula – en tid hvor vi tillater oss de store følelsene og kanskje klarer å innrømme lengslene våre i større grad?

I tillegg til Ida Elise Broch og Iselin Shumba, er også artisten Gabrielle, den svenske «Quicksand»-stjernen Felix Sandman, samt Kingsford Siayor, og Mads Sjøgård Pettersen med.

I tillegg har også Hege Schøyen, Stian Blipp, Dennis Storhøi, Anette Hoff og artisten Hkeem, samt flere, mindre roller i serien.

– Serien blir tilgjengelig i 180 land

Flere kriminteresserte drar kanskje kjennskap på navnet Per-Olav Sørensen. Regissøren sto nemlig bak den kritikerroste Netflix-serien «Quicksand» – som handler om en svensk overklassegutt som skyter flere av klassekameratene sine.

Nå er Sørensen snart aktuell med «Hjem til jul», som han selv beskriver som en «koseserie».

– «Hjem til jul» er virkelig noe helt annet enn «Quicksand». Jeg vil beskrive den som en «sett deg i sofaen og kos deg før jul»-serie. Hovedkarakteren «Johanne» sin favorittfilm er «Love Actually», så det er nok en liten hyllest inni der et sted, sier Sørensen til KRSby.

– Hvordan er det å jobbe for en så stor aktør som Netflix, sammenlignet med en vanlig norsk produksjon?

– Den største forskjellen er at med en gang serien lanseres er den tilgjengelig i 180 land, noe som faktisk letter forventninger. For få år siden var vi i Norge avhengige av fem gode anmeldelser i de store avisene for at serier skulle overleve, men nå bryr vi oss ikke lengre om dette i bransjen, på grunn av disse nye mulighetene.

Våren 2020 er Shumba også aktuell i Netflix-serien «Ragnarok».