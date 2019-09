Filmblogg: Spionspenning fra øverste hylle

Av alle forfattere jeg ikke har lest, kan John le Carré være min favoritt. Grunnen er alle de gode filmene og seriene som har blitt laget med utgangspunkt i bøkene hans.

Mange voksne vil huske BBC-seriene «Muldvarpen» (1979) og «Den usynlige spion» (1982), hvor Alec Guinness spilte den legendariske kaldkrigsspionen George Smiley, men le Carré har utrolig nok klart å holde seg aktuell helt siden tidlig på 1960-tallet. Og med sin kommende roman, «Agent Running in the Field», er den 87 år gamle briten forsyne meg klar til å gå løs på Brexit, Boris Johnson og det nye, kaotiske Europa.

Her er noen utmerkede – til dels glimrende – le Carré-filmatiseringer fra de siste 20 årene.

«The Tailor of Panama» (2001): Denne røverhistorien, med Pierce Brosnan som amoralsk MI6-agent og Geoffrey Rush som skredder for de rike og mektige, har en så utspekulert lettbent tone at det tar litt tid før man kjenner den bitre ettersmaken.

«The Constant Gardener» (2005): Sinnet i denne thrilleren er imidlertid ikke til å ta feil av. Ralph Fiennes er den milde byråkraten som, via sin forlovedes mistenkelige dødsfall, kommer til å avdekke legemiddelindustriens hensynsløse fremferd i U-land.

«Tinker Tailor Soldier Spy» (2011): John le Carrés mest kjente fortelling, i denne versjonen med Gary Oldman i rollen som den saktmodige, men dødelig skarpe Smiley, er som et slag sjakk hvor menneskene blir redusert til brikker i et kynisk spill mellom stormakter.

«A Most Wanted Man» (2014): Forholdet mellom islam og den vestlige verden etter 11. september 2001 er tema for denne gustne, desillusjonerte spionfilmen. Aldri så Philip Seymour Hoffman mer sliten og forfyllet ut enn her.

«Our Kind of Traitor» (2016): Stellan Skarsgård, i rollen som breial russisk ogliark, stjeler showet i en film som på klassisk le Carré-vis tar for seg moralske gråsoner i internasjonal politikk og finans.

«The Night Manager» (2016): Et godt argument for at le Carré nok gjør seg aller best i tv-serieformat: Med sine seks timelange episoder får «The Night Manager» virkelig gått i dybden på karakterene – Tom Hiddleston som luksushotellmanager og Hugh Laurie som iskald våpenhandler – og vist kompleksiteten i thrillermesterens plott.

«The Little Drummer Girl» (2018): I denne stilfulle, nyanserte tv-serien blir en ung, britisk skuespiller – spilt av Florence Pugh, den eneste kvinnelige hovedrollen i alle disse filmatiseringene – rekruttert av israelsk etterretning for å infiltrere en palestinsk terroristgruppe.