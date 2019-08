Fikk kjæreste på sommerleir: Siden har de dratt hit sammen

Søndag startet årets sommerleir KRIK Arena på Dvergsnestangen, som i år varer fram til 9. august.

De første deltakerne ble møtt med strålende sol og skyfri himmel. I nærmest én uke skal ungdommene på KRIK Arena vokse i troen gjennom idrett og fellesskap.

– Alt startet med et lite «hei»

For Amalie Sunde (18) fra Moss, er ikke dette den første gangen hun er på KRIK Arena. Her møtte hun kjæresten Henrik Hvidsten (19) fra Fredrikstad for aller første gang, to år tilbake.

Siden har de dratt hit sammen.

– Alt startet med et lite «hei», og «hvem er du?», også ble vi veldig fort kjent. Det var ganske hyggelig, forteller Sunde.

– Her treffer man gjerne andre med samme interesser, så vi blir fort kjent med hverandre, sier Hvidsten.

– De passer så godt sammen, smiler venninnen Maja Westborg (18) fra Sarpsborg.

– Ingen dømmer deg her

Leiren er høydepunktet i sommer for Maja Westborg. Hun gleder seg til de forskjellige aktivitetene, men aller mest til å danne nye vennskap.

– Jeg håper å blir kjent med nye mennesker og få gode venner. Det er et veldig godt miljø her og stemningen er jo helt magisk, sier Westborg og legger til:

– Det er bedre å gå bort til noen du ikke kjenner i stedet for å angre senere på at du ikke gjorde det. Alle er like hyggelige, og ingen dømmer deg her.

Det verste og beste minnet

I år som i fjor er det meldt kraftig regn og torden midt i KRIK-uka. Det verste, men også det beste minnet til Amalie Sunde var under fjorårets sommerleir.

Regnet høljet ned, teltet måtte flyttes og aktiviteter ble avlyst.

– Det var helt krise. Det var det så galt at vi måtte dra å kjøpe flere presenninger til å legge over teltet. I år er vi ekstra forberedt og har sjekket været på forhånd, men det løser seg jo alltid.

Sunde husker særlig godt den siste kvelden i fjor da de satt på berget i solnedgangen.

– Det var så vakkert. Vi hadde mange konkurranser, spiste pizza og is. Vi hadde det spesielt hyggelig sammen den kvelden.

– Du må bare hoppe i det

En venninnegjeng fra Birkeland er også godt forberedt på været som er meldt neste uke.

Johanne Birkeland Sørlien (17) har med regntøy til både seg selv og til venninnen. Men det viktigste er å skape god stemning til tross for været som måtte komme.

– Det er skikkelig bra fellesskap her og god stemning. Her får vi venner ut livet, forteller Sørlien (17).

For Hui-Anne Hauge (16) er høydepunktet å møte nye mennesker. Men hun opplever også at veldig mange er sjenerte på leiren.

– De fleste har lyst til å bli kjent med deg siden de her er, så det er lett å få venner om du bare starter med et hei. Du må bare hoppe i det, forteller hun.

Ikke et krav å være kristen

KRIK Arena er et rusfritt arrangement for deltakere så vel som ledere. Leirsjef Sindre Hetland er opptatt av å be folk om å spise og drikke godt og ikke minst smøre seg med solkrem.

– Ellers er det viktig å gå inn i leirmodus og forberede seg på å flørte litt, sove lite, spise mye is og være litt svett hele tiden, forteller Hetland.

Arrangementet er for alle ungdommer uavhengig av livssyn. Samtidig er KRIK tydelige på at det er et kristent arrangement.

– Vi ønsker å spre ordet om Jesus, men det er absolutt ikke noe krav til deltakerne om at de må bekjenne seg som kristne verken før, under eller etter leiren, forteller Hetland.

Han tror de har klart å skape en arena der folk føler at de kan være seg selv, være en del av et godt fellesskap, få undervisning i troen og samtidig holde på med idrett og aktiviteter.

Her er de første leir-deltakerne allerede godt i gang med å sette opp teltene:

