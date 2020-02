Sørlendingene har funnet kjærligheten. Snart kan de vinne 300.000 kroner

Mandag ble det kjent at både Omid Rosander (24) fra Kristiansand og Ali Ismael (28) fra Risør er i finaleuka til realityserien «Love Island», noe som betyr at de sammen med partneren kan kapre premiepotten på 300.000 kroner.

Men under episoden var det ikke akkurat stemning for å feire finalebilletten, siden det godt likte paret Thammy Dias (29) og Nate Kahungu (23) røk ut like før finalen.

– Jeg har mistet min beste venn og storesøster her inne. Det blir tomt uten dem, sa Rosander i episoden.

Tre par i finalen

Tv2

Helt siden starten har Ali Ismael (28) gradvis funnet kjærligheten med partneren Mie Mack Cappelen (22), til tross for at det holdt på å gå galt da utfordreren Christina Aranja Ophaug-Johansen (25) også kapret eiendomsmeglerens oppmerksomhet en kort periode.

Bartender og e-sport-norgesmesteren Omid Rosander (24) fra Kristiansand var ikke med fra starten av, men sjekket inn kort tid etter. Det har han ikke angret på, siden han nylig spurte Iselin Nordøy (24) med tårer i øynene om å offisielt bli kjærester. De har tydeligvis også klart å sjarmert seerne, siden de flere ganger har blitt stemt fram som det mest likte paret av Norges befolkning.

Men om Ismael eller Rosander går til topps gjenstår å se. De får nemlig sterk konkurranse fra det tredje finaleparet – Nora Haukland (23) fra Alta og Johannes Klemp (27) fra Oslo.

Siden serien blir spilt inn i skrivende stund i Argentina, har ikke KRSby mulighet til å få en kommentar fra de to sørlandsfinalistene.

Sørlandsjenter røk ut samtidig

Tv2

I forrige uke var det fire sørlendinger inne samtidig på villaen.

Men på søndag kveld måtte både Elisabeth Lund (19) fra Kristiansand og Sofie Antonsen (20) fra Farsund pakke kofferten og sjekke ut fra «kjærlighetsøya» i Argentina, siden de ikke fikk nok stemmer av seerne på «Love Island»-appen.

Sørlandsjentene tok det hele med et smil og benyttet anledningen til å ønske de gjenværende parene på villaen lykke til.

– Jeg føler de andre parene fortjener mest å være her, sa Lund i episoden.

Årets sesong av «Love Island» har fått terningkast to av blant andre VG. Likevel har seertallene vært gode ifølge programdirektør Kathrine Haldorsen i TV2. Den første episoden ble nemlig sett av over 161.000 seere, ifølge nettstedet Kampanje.no.