Filmblogg: Krim i korona-karantenen

«The Outsider» 2020, HBO

Serien har en «krim-noir»-stemning og koloritt, og kombinert med Stephen Kings overnaturlige univers vil den garanter gi deg ubehag. Et grusomt drap på en liten gutt ryster et lite lokalsamfunn, og etterforskningen er alt annen enn enkel. Fabelaktig casting med skuespillere som Danny Rayburn, Bill Camp, Cynthia Erivo og Jason Bateman, løfter serien enda noen hakk.

«Unbelievable» 2019, Netflix

Ei tenåringsjente blir voldtatt i sin egen seng av en maskert mann som har klatret inn gjennom det åpne soveromsvinduet. Etter den grusomme hendelsen opplever hun et nytt overgrep ved å bli tiltalt for å lyve om voldtekten. Heldigvis er det to politietterforskere, som er på saken. Basert på en sann historie.

«The Night Of» 2016, HBO

Vil du ha en mer troverdig og virkelighetsnær krimserie er denne verdt en titt. Den kan minne litt om «The Wire» med sin komplekse og autentiske historieformidling og gode casting, som blant andre John Torturro og Riz Ahmed.

«The Trials of Gabriel Fernandez» 2020, Netflix

I denne dokumentarserien etterforsker filmskaper Brian Knappenberger saken rundt det tragiske dødsfallet til 8 år gamle Garbriel Fernandez i 2013, og systemet som sviktet ham. Å avdekke hva som egentlig skjedde var vanskelig, men noen få modige turte likevel å bryte loven ved å lekke hemmelighetsstemplede dokumenter slik at sannheten kom frem. Advarer om sterke inntrykk og bilder.

«The Stranger» 2020, Netflix

Serien er basert på en av Harlan Cobens bestselgende romaner, og er et resultat av et samarbeid mellom Netflix og Coben om filmatiseringen av 14 av hans thrillere og eventuelle nye bøker han måtte skrive. Serien byr på et rikt persongalleri og et komplekst mysterium.

Delhi Crime» 2019, HBO

Serien er velspilt og vellaget, og handler om gjengvoldtektssaken i New Delhi i 2012, og etterforskningen i etterkant. Serien er basert på ekte politirapporter, og er en sterk opplevelse og viser at India kan mer enn å lage Bollywood-filmer.

«No Offence» 2019, HBO

Tre sesonger av denne annerledes, engelske politiserien med masse sort humor er tilgjengelig på HBO. Serien er skapt av Paul Abbott («Shameless») og er både røff, rå og morsom. I den første sesongen jakter etterforskerne ved Friday Street politistasjon på en gal seriemorder som går etter unge jenter med Downs syndrom.