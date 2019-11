Filmblogg: 10 essensielle vinterfilmer

Vinteren er sikkert stas for alle som er under 12 eller veldig glade i gå på ski. For oss andre handler den stort sett om takras, snømåking og glatte veier.

Men, OK, hvite landskap kan være flotte å se på – helst gjennom et vindu eller på en tv-skjerm, vel å merke – og kuldesesongen har også inspirert mangt et minneverdig kunstverk. Her er 10 favorittfilmer som ikke kunne ha utspilt seg i noen annen årstid.

«Frozen» og alle verdens julefilmer regnes forresten ikke.

«The Hateful Eight» (2016): Ikke Quentin Tarantinos beste, kanskje, men dette innesnødde western-kammerspillet er unektelig ganske nervepirrende allikevel.

«The Revenant» (2015): Ingen skuespiller har vel noen gang sett kaldere og mer forslått ut enn Leonardo DiCaprio der han bakser seg frem gjennom den amerikanske villmarken. Se også: «Arctic» (2018).

«Turist» (2014): Ruben Östlund, regjerende skandinavisk mester i sofistikert satire, retter sitt blikk mot den moderne kjernefamilien. Resulatet er like deler humreverdig og ubehagelig.

«Nord» (2009): Fin, halvt glemt norsk «road movie» om den litt tufse mannen som legger ut på snøscooter for å... tja, finne seg selv kanskje?

«La den rette komme inn» (2008): Svært menneskelig vampyrfilm lagt til en av Stockholms på alle måter kalde forsteder.

«Fargo» (1996): Coen-brødrenes etter hvert klassiske forviklingskrim fra Minnesota er umulig å overse i denne sammenhengen. Se også: tv-serien med samme navn (2014–) og «A Simple Plan» (1998).

«Neste stopp, Chicago?» (1987): Steve Martin og John Candy får en særdeles kronglete vei hjem til Thanksgiving i denne fremdeles like morsomme og hjertevarmende 80-tallskomedien.

«Ondskapens hotell» (1980): Frostbitt horrorklassiker som har fått fornyet aktualitet nå som fortsettelsen «Doctor Sleep» går på kino.

«Ni liv» (1957): Gjenfortellingen av Jan Baalsruds uhyre dramatiske flukt fra tyskerne står seg bemerkelsesverdig godt 62 år senere. Se også: Nyversjonen «Den 12. mann» fra 2017.

«Fjols til fjells» (1957): Herlig tidstypisk lystspill med Leif Juster i rollen som en tidlig, norsk prototype på Basil Fawlty. Se den før oppfølgeren (!) kommer nå på nyåret.