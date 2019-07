Tobias Knudsen (17) gikk av med årets seier i dødsing på Sup og Stup-festivalen i Lillesand. Han tar med seg en Golden Circle-billett direkte til VM i august.

– Jeg skjønner ikke helt hva som har skjedd. Det har vært en god blanding av flaks, en bra dag og at jeg traff bra på den «klassiske» stilen, forteller Knudsen.

Knudsen er selv fra Lillesand og kan se huset sitt fra toppen av stupetårnet.

– Jeg startet med dødsing da jeg var 11 år, og jeg har holdt på siden. Det er veldig gøy. Akkurat nå er jeg full av adrenalin, men jeg merker nok at jeg er sliten når jeg får satt meg ned, forteller vinneren.

– Det blir ikke så mye festing på festivalen, fordi jeg fortsatt er 17 år og ikke kommer inn. Vi skal likevel få til å feire, sier sørlandsgutten.

Aida Mahmody

Jon Hertzberg var hoveddommer under konkurransen.

– Det vi så etter var spenst og fart ut av tårnet. Det skal se ut som om ting er i «slow motion» og det skal sprute mye i landinga. Det hadde Tobias. Man skal ut med brystet før landing, og det gjorde han to ganger. Det kommer fra at det er en gammel manndomssport, da de gjorde det for å imponere damene, forteller Hertzberg.

– Tobias hadde kontroll på landinga og var så nærme en ti-er man kan komme, sier hoveddommeren.

– Cirka 7000 besøkende

Bjørnar Heldal er festivalsjef og arrangør under Sup og Stup sammen med Steinar Schenk og Frode Strømman.

– Det er gratis på dagtid med ulike vannaktiviterer, men på kveldstid er det fest hvor det er billettsalg. Jeg vil si at det har vært et grovt anslag på 400 båter med minst ti folk i hver båt. På land har det vært et par tusen mennesker, forteller Heldal.

De to siste årene har festivalen vært heldig med været.

– Publikumantallet avhenger av været, men selv når det har vært regn så har vi hatt et par tusen folk her.

Aida Mahmody

Roadtrip rundt i Skandinavia

Venninnene Hante Hamel (20) og Marilyn Niihuis (21) fra Nederland er på biltur gjennom Skandinavia. De har oppholdt seg lengst i Sverige og i Norge på sin to ukers reise.

– Vi bestemte oss for å reise to dager før vi satt oss på flyet. Vi er veldig ubesluttsomme. Det stod mellom Lisboa og Norge, men vi er veldig glade for at vi valgte Norge, forteller jentene.

Nederlenderne sover i telt og i bilen sin for å spare penger. De var i Kragerø tidligere denne uken, hvor de møtte en mann som anbefalte Sup og Stup-festivalen i Lillesand.

– Vi er veldig glade for at vi ble anbefalt å komme på denne festivalen, forteller Niihuis. Vi merker forskjellen på dag og kveld her i Norge. På dagtid så virker nordmenn veldig sjenerte, men på kvelden er de veldig hyggelige og inviterer oss inn i båtene deres. Det kan ha noe med alkoholen å gjøre, sier jentene.