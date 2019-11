Over 40 konserter og en rekke arrangementer: I helga kan du finne på mye i Kristiansand

Kulturlivet i Kristiansand starter med et pang i november:

I helga kan du nemlig sjekke ut over 40 konserter på festivalen- og bransjetreffet Sørveiv. I tillegg kan du dra på Halloween-fest, juleøl-festival, idrettsgalla og lytte til en 29 år gammel nordmann som har besøkt alle verdens land.

Denne guiden gjelder fra fredag 1. november til søndag 3. november.

Dra på Sørveiv

Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Hvor: Vaktbua, Teateret, SKMU, Charlies, Grenseløs og Caledonien Hall.

Vaktbua, Teateret, SKMU, Charlies, Grenseløs og Caledonien Hall. Når: Fredag og lørdag.

Fredag og lørdag braker det løs med årets utgave av festivalen og bransjetreffet Sørveiv, som i år disker opp en rekke artister og band fordelt utover Vaktbua, Teateret, SKMU, Charlies, Grenseløs og Caledonien Hall.

Festivalen fungerer som en «showcase» på kveldstid for fremadstormende og spennende artister fra Skandinavia, og på dagtid arrangeres det seminarer og paneldebatter med innflytelsesrike personer i musikkbransjen.

Disse spiller på fredag:

Vi og du

Samu

August Kann

The Bowdashes

Lying Alma

Mia Berg

Turab

The Florines

Mokri

Posterboys

Unge Beirut

Xsektmedlem

Lars Jakob Rudjord

Sjøgress

Dmitrievna

Neon ion

Arif

Ella

Etterfest med Naked Koala

Disse spiller på lørdag:

Culiar

Robert Moses & The Harmony Crusaders

NINV

Maud

Beharie

Folkevogn

Miriam

Moon Mountain

Underwing

Juno

Hanne Hukkelberg

Globox

Beverly Kills

Doglover95

Jasmin

Ol’ Burger Beats & Yuyo

Atena

Etterfest med Klubb Skamlös

Kle deg ut til Halloween-fest

Shutterstock

Hvor: Heidis bierbar i Vestre Strandgate og Kick Nattklub & Scene i Dronningens gate.

Heidis bierbar i Vestre Strandgate og Kick Nattklub & Scene i Dronningens gate. Når: Fredag- og lørdag kveld.

«It’s that time of the year again».

På denne tida av året feires Halloween over store deler av verden – også i Kristiansand. Heidis bierbar er et av stedene som oppfordrer gjestene til å ta på seg det skumleste kostymet de klarer å få tak i, både fredag og lørdag kveld.

Lørdag kveld er det også klart for Den store Halloween-festen 2019 på Kick Nattklub & Scene.

Tenn reiselysten

Kristian Hole

Hvor: Østsia (UiA Kristiansand).

Østsia (UiA Kristiansand). Når: Fredag kveld.

Har du en drøm om å backpacke og se verden? Eller bare besøke et av «bucket list»-stedene dine? Fredag kveld kommer den bok-aktuelle eventyreren Jørn Bjørn Augestad (29) tilbake til Kristiansand for å holde motivasjonskveld på Østsia.

29-åringen er Norges yngste til å besøke alle verdens 195 FN-land, samt den sjuende yngste i verden.

– Nå reiser jeg ikke bare for å se nye steder, men for å se ting på en ny måte. Det er det som er fantastisk med livet. Man vet aldri hva som er rundt hjørnet, sa Jørn Bjørn Augestad (29) til KRSby i april.

Se norsk, skummel klassiker i ny drakt

Filmweb

Hvor: Kristiansand kino.

Kristiansand kino. Når: Fredag til søndag.

Rundt Halloween slippes det alltid en rekke grøssere. TIl helga kan du se den norske skrekk-satsingen «De dødes tjern», eller amerikanske «The Addams family».

Hvis horrorfilmer ikke er din «kopp med te», kan du også se den kritikerroste Jennifer Lopez-filmen «Hustlers», eller «Wild Rose» – som beskrives som en slags britisk versjon av suksessen «A star is born».

Abito Trendaften 2019

Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Hvor: Q42

Q42 Når: Lørdag ettermiddag og utover kvelden

Fædrelandsvennen arrangerer årets utgave av Abito Trendaften kommende lørdag.

Interiørekspert Halvor Bakke og tidligere moteredaktør og blogger Vanessa Rudjord er hentet inn for kvelden, som byr på mote, interiør og underholdning.

– Vi får stylingtips av interiørstylist Marianne Helgesen og blomsterinspirasjon av blomsterdekoratør Janine Støle Johansen. Nina Søftestad fra Gardin Studio forteller hva tekstiler kan gjøre med lyd, og vi får innblikk i de siste reisetrendene fra Berg-Hansen, står det også i programmet.

Minivisning av «Mannemonologene»

Kristian Hole

Hvor: Glassbua Studio (Kvadraturen)

Når: Lørdag kveld

Stine Sandnes fra Kristiansand står bak forestillingen «Kvinnemonologene», som har blitt populær i både Oslo og i Kristiansand, hvor skuespillere framfører ekte monologer fra vanlige kvinners liv og tematiserer hva de virkelig går gjennom i hverdagen.

I slutten av november er det premiere på oppfølgeren «Mannemonologene» i Oslo, og på lørdag er det klart for en minivisning av forestillingen på Glassbua Studios i Skippergata i Kristiansand.

– I tillegg kommer jeg til å være der for å snakke om stykket og om mannsrollen i dag, skriver Sandnes på Facebook-arrangementet.

Fredrik Tønder Tørmoen, Tommy Premake, Marko Stojiljkovic og Fredrik Landmark medvirker i forestillingen.

Juleøl-festivalen

Shutterstock

Hvor: Håndverkeren.

Håndverkeren. Når: Fredag og lørdag.

For tidlig med julestemning nå? Det mener ikke gjengen fra Håndverkeren, som fredag og lørdag disker opp Juleøl-festivalen 2019.

Juleutstilling på Odderøya

Hvor: Forskjellige gallerier og verksteder på Odderøya

Forskjellige gallerier og verksteder på Odderøya Når: Lørdag og søndag formiddag

Odderøya Open disker opp juleutstilling i helga, hvor kunst- og kulturaktører på Odderøya inviterer publikum til åpne verksteder og gallerier med innholdsrikt program for hele helgen.

Dra på Idrettsgalla Sør 2019

FVN / Arkiv

Hvor: Aquarama.

Aquarama. Når: Lørdag ettermiddag.

Idrettsgalla Sør 2019 arrangeres lørdag 2. november i Aquaramahallen, med en rekke artister og ikke minst utdelinger til lokale idrettsutøvere, trenere og idrettslag som har bemerket seg det siste året.

Improsøndag

Hvor: Håndverkeren

Håndverkeren Når: Søndag kveld

Den populære, lokale improgruppa Bare Flaks har flyttet base fra Charlies til storsalen på Håndverkeren. Søndag stiller humorgjengen nok en gang med improvisert humor, og hvem vet hvilke tema det blir denne gangen?

