Dette kan du gjøre i Kristiansand i helga

Helga nærmer seg med stormskritt igjen og KRSby har derfor samlet sammen en liste for deg som ikke helt har planene klare fra fredag 13. til søndag 15. september.

Frister det kanskje å dra på whiskyfestival, eller se en god film i kinomørket? Eller kanskje du har lyst å bade?

Se oversikten her:

Se en god kinofilm

Hvor: Kristiansand kino

Kristiansand kino Når: Fredag til søndag

Kristiansand kino byr på en rekke storfilmer i helga, blant annet Stephen King-skrekkfilmen «It: Chapter Two» – som KRSby trillet terningkast fire til:

– Som i den første filmen, er det handlingen mellom skrekkscenene som er filmens styrke. For samspillet mellom karakterene, dialogen og humoren er virkelig underholdende, skriver vår anmelder Cathrine Sordal.

Hvis du ikke liker skrekkfilmer, vises også den kritikerroste dramafilmen «Dronningen», samt familiefilmer som «Askeladden: I Soria Moria Slott» og «Toy Story 4» gjennom hele helga.

I tillegg viser Kristiansand kino den restaurerte utgaven av klassikeren «Kamilla og Tyven» på lørdag. Det er i år 30 år siden utgivelsen. Filmen handler om Kamilla som blir foreldreløs og flytter til sin rike onkel i Kristiansand, men hans kone har ikke særlig sans for barn og vil derfor sende henne på en kostskole i Danmark.

Bli pubmester i ulike spill

Hvor: Østsia

Østsia Når: Fredag kveld

Er du glad i å spille shuffleboard eller biljard? Fredag kan du konkurrere i flere ulike spill på studentpuben Østsia på UiA. Har du det som skal til for å stikke av med seieren?

– Meld på ditt lag og gå av med tittelen som årets pub champions! Dere skal blant annet vise deres ferdigheter innen greinene beer pong, dart, shuffleboard og biljard. På deres ferd gjennom puben samler dere poeng, og laget som stikker av med flest poeng vinner, skriver Østsia om mesterskapet.

Dra på konsert

Hvor: Kilden

Kilden Når: Fredag kveld

Er du glad i tidløs musikk som aldri går av moten? Fredag skal den legendariske popgruppa Abba hylles på Kilden med musikkforestillingen «Thank You For The Music: Vi elsker Abba».

– Ikoniske Inger Lise Rypdal, Stjernekampvinner Rita Eriksen, «Phantom of the Opera»-hovedrolleinnehaver Espen Grjotheim, Stavangerkameratenes Tommy Fredvang og musikalstjerne Jannike Kruse deler scene i et storslått hyllestshow, skriver Kilden om arrangementet.

Er du smartere enn en 5.-klassing?

Hvor: Bakgården

Bakgården Når: Fredag kveld

Er egentlig unge voksne smartere enn en 5. klassing? Fredag kveld inviterer utestedet Bakgården til quiz nok en gang, hvor du virkelig kan teste om quiz-kunnskapene er intakt.

– Vi inviterer igjen til en morsom kunnskapsquiz med byens quizkonge. Her kan du utfordre dine venners og dine egne kunnskaper, skriver Bakgården på Facebook.

Lær mer om whisky

Hvor: Clarion Hotel Ernst

Clarion Hotel Ernst Når: Lørdag ettermiddag

Whisky Consulting inviterer til den aller første utgaven av Kristiansand Whiskyfestival lørdag ettermiddag.

– Her får de whiskyinteresserte, fra nybegynnere til entusiaster, mulighet til å lære mer om whisky, dens historie, kultur og mangfold ved å smake kjente og ukjente whiskymerker fra forskjellige land, står det i arrangementets beskrivelse på Facebook.

Den nasjonale badedagen

Hvor: Aquarama

Aquarama Når: Søndag formiddag

Søndag er det duket for den nasjonale badedagen i Norge, hvor det er halv pris på samtlige badeland i Norge for både barn, ungdom og voksne. Aquarama er intet unntak.

– Det blir selvfølgelig mange gøyale aktiviteter i badeland, blant annet skattejakt, marshmallow-konkurranse og årets nyhet: såpebobler som daler ned i badeland, skriver Aquarama.

Sjekk ut omdiskutert kunstsamling

Hvor: Sørlandets Kunstmuseum

Når: Fredag til søndag formiddag

Har du fått med deg debattene om Kunstsilo og Tangen-samlingen, men vet ikke helt hvilke kunstverk det er snakk om? I helga, og utover høsten, kan du dra på Sørlandets Kunstmuseum i Skippergata for å få et innblikk i samlingen.

– I denne utstillingen inviterer vi deg til å oppleve 11 kunstnerne fra Tangen-samlingen. I 2016 inngikk Sørlandets Kunstmuseum et samarbeid med samleren Nicolai Tangen fra Kristiansand. I løpet av 25 år har han bygd opp en samling med norsk og nordisk modernistisk kunst fra perioden 1930 til 1980, skriver SKMU på sine hjemmesider.