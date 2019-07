Festgjeng ble kjent gjennom Snapchat

GRIMSTAD: – Vi er groupies, minus kokain- og sex- delen, sier Olav Arne Myro.

Stian S. Madsgård lagde en Snapchat-gruppe rundt Skral 2016, samme året som han skulle opptre som DJ på festivalen for første gang. Siden har grunnleggeren lagt til venner av venner, og gruppen har vokst.

– Alle hadde ikke møttes før vi ble lagt til i Snapchat-gruppa, forteller Erik Andre Ruud.

– Vi er et festkollektiv, som er familie, hiver Myro på.

Festivalsommer

En stor andel av vennegjengen er fra Grimstad-området, og de er har promotert Skral godt for resten av medlemmene fra andre steder i Norge.

– Skral befinner seg på Sørlandsperlen. Det er ganske spesielt for oss som er vant til fjell og regn, forteller guttene.

Ut over året arrangerer «Partyyboyzaa» flere fester, men på sommeren møtes de som oftest på festivaler.

Aida Mahmody

– Vi drar på tre-fire festivaler på sommerene, forteller Ruud.

– Hvor mye penger bruker dere på fest?

– Det går en del penger, men guttene bruker mest, sier Stine Tragethon.

– Minnene vi skaper kan ikke måles i penger, det er verdt det, forteller Myro. Det er en investering i psykisk helse, for vi har det veldig bra sammen.

– Det kan godt hende det blir havregryn i flere måneder, det er sparing for å kunne ha det gøy, forteller Erlend Tønnesen.

Hvert år bruker gjengen et matchende antrekk. I fjor gikk de for flamingo-tema, og ble gjenkjent på flere festivaler. I år har de gått for et mer tropisk uttrykk.

– Vi vil spre god stemning. Vi har også lagd to låter, så det er jo for oppmerksomhet. Vi går for å være undergrunnskjendiser, mer F eller M -kjendiser, forteller gjengen.

Aida Mahmody

«FOMO - fear of missing out»

«Partyyboyzaa» forteller at de ofte opplever «FOMO», og at gjengen derfor ofte blir med på det meste.

Festivalekspert Janne Monsen Tveit er redaktør hos 730.no. Tveit har deltatt på festivaler siden 16-års-alderen, og forteller til KRSby at hun alltid har hatt Skral på ønskelisten sin.

– For mange er det nok litt «fomo», når du først vet hvor bra en festival kan være, for da vil du ikke gå glipp av den neste år. Det handler også om helheten. Kanskje liker du å dra til et spesielt sted hver sommer, eller foretrekker den som ligger ved hjemstedet ditt?

Tobias Hole Aasgaarden er sosiale medier-ansvarlig under Skral og jobber med markedsføring for festivalen. Han har lagt godt merke til den store festgjengen på Instagram.

– Det er veldig gøy at noen bygger et konsept rundt det å være på en festival. Det drar oppmerksomhet rundt dem selv, men også rundt festivalene. Fotografene sikler etter dem, og det blir brukt flittig i sosiale medier. Vi synes det er kult at folk byr på seg selv og koser seg på festival, forteller Aasgarden.