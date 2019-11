Filmblogg: Terminator kommer alltid tilbake

Et av mine sterkeste tv-minner er fra den gangen svenske «Filmkrönikan» viste hele slutten på «The Terminator». Året var 1984, jeg var 13 og SVTs anmelder mislikte filmen så sterkt at han like godt spoilet hele greia.

Og jeg skal si klippet gjorde inntrykk på et lettpåvirkelig guttesinn. En kyborg i Arnold Schwarzeneggers fryktinngytende skikkelse er ute etter å ta en kvinne og en mann – på dette tidspunktet visste jeg ikke hvem de var – og selv om de sprenger ham og knuser ham og han til slutt er redusert til et metallskjelett med lysende, røde øyne, lar han seg bare ikke stoppe. Som en spent stålfjær satt jeg i sofaen og gapte.

Denne uken – 35 kjappe år senere – er alt klart for den sjette filmen i det som er blitt en svært kronglete serie. Tiden er inne for å rekapitulere.

«The Terminator» (1984). Hva handler den om? I 2029 har maskinene tatt kontroll over verden. Menneskenes motstand blir ledet av John Connor. Følgelig sender maskinene en terminator (Schwarzenegger) til 1984 for å drepe Connors mor, Sarah (Linda Hamilton), og slik forhindre at han i det hele tatt blir født. Er den noe bra? Erru gæer'n. Alt med «The Terminator» – scenene, karakterene, replikkene, aksenten til Arnold – fremstår bare mer ikonisk for hvert år som går.

«Terminator 2: Judgment Day» (1991). Hva handler den om? Sarah og John blir jaktet på av en ny og mer avansert terminator, en som er i stand til å forandre form, men får overraskende nok hjelp av Arnold. Er den noe bra? Erru gæer'n. Med sine spektakulære actionsekvenser og banebrytende, datagenererte effekter, står «T2» støtt som en av filmhistoriens mest vellykkede oppfølgere.

«Terminator 3: Rise of the Machines» (2003). Hva handler den om? Jommen tror du ikke at maskinene sender enda en terminator for å kverke John Connor! Er den noe bra? Spør ikke meg, jeg har aldri sett filmen, men mottakelsen virker å ha vært sånn passe entusiastisk.

«Terminator Salvation» (2009). Hva handler den om? Plutselig er vi i fremtiden, nærmere bestemt 2018(!), og følger den voksne John Connor i hans kamp mot maskinene. Er den noe bra? Jeg har ikke sett denne heller, men de fleste later nå til å ha gått grundig lei av alt som har med Terminator å gjøre.

«Terminator Genisys» (2015). Hva handler den om? «Genisys» var et tappert forsøk på å rydde opp etter all den forvirrende tidsreisingen i de forrige filmene. Er den noe bra? Ingen ble vel særlig mye klokere.

«Terminator: Dark Fate» (2019). Hva handler den om? Her skal vi være tilbake til tiden etter «T2», og for første gang siden da, står både Arnold Schwarzenegger og Linda Hamilton på rollelisten. Er den noe bra? Se vår anmeldelse.